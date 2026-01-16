Редкая находка: кто и зачем платит полмиллиона за родстер?

Уникальный Alpina V8 Roadster на базе BMW Z8 стал самым дорогим в мире

В Японии с аукциона ушел Alpina V8 Roadster с минимальным пробегом. За него выложили почти полмиллиона долларов. Таких машин всего 55. Почему коллекционеры готовы платить такие суммы? Детали - в материале.

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые удивляют даже опытных экспертов. Именно такой случай произошел недавно в Японии, где на аукционе был продан родстер Alpina V8, созданный на базе легендарного BMW Z8. Пробег этого экземпляра - всего 746 миль, что делает его практически новым, несмотря на возраст.

Покупатель не пожалел почти полмиллиона долларов, чтобы забрать этот автомобиль в свою коллекцию. Сумма кажется астрономической, но если взглянуть на авто, становится понятно, почему цена взлетела так высоко. Alpina V8 Roadster — это не просто редкая модификация, а настоящая жемчужина среди родстеров начала 2000-х годов. Всего было выпущено 55 экземпляров BMW Z8, но Alpina создала лишь 55 уникальных моделей с высокими техническими характеристиками.

Главная изюминка - двигатель. Вместо стандартного мотора здесь установлен атмосферный V8 объемом 4,8 литра, специально доработанный инженерами Alpina. Этот агрегат отличается не только мощностью, но и своим характером: плавная тяга, глубокий звук и впечатляющая динамика. В сочетании с автоматической коробкой передач и перенастроенной подвеской родстер превращается в автомобиль для истинных ценителей комфорта и динамики.

Интересно, что большинство родстеров Alpina V8 изначально были проданы на американском рынке, но этот экземпляр появился в Японии. Состояние машины практически идеальное. Даже заводские наклейки и ленты на некоторых деталях сохранились. Для коллекционеров это настоящий подарок.

Эксперты отмечают, что спрос на редкие версии BMW и Alpina в последние годы только растет. Коллекционеры во всем мире охотятся за авторитетными экземплярами, особенно если речь идет о моделях с низким пробегом и прозрачной историей. Цена в полмиллиона долларов – не предел, если на кону стоит автомобиль, который может стать украшением любой коллекции.

Впрочем, не только редкость и состояние определяют стоимость. Alpina V8 Roadster – это еще и часть автомобильной истории, символа эпохи, когда инженеры смогли позволить себе создать по-настоящему уникальные машины. Сегодня такие автомобили становятся все более дорогими, ведь оригинальных их уже не будет.

Покупатель, имя которого не разглашается, получил не просто машину, а билет в закрытый клуб избранных. Вряд ли этот родстер когда-нибудь выйдет на дороги общего пользования - скорее всего, его ждет жизнь в климатизированном гараже, среди других автомобилей. Но даже в таком статусе Alpina V8 Roadster продолжает будоражать воображение автолюбителей во всем мире.