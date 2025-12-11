Дом на колесах с историей: автобус Eldon из Атланты с дизельным мотором и свежим интерьером

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 13:25

Автобус-дом на базе Chevy 8.2L 1988 года: ретро с современным оснащением

Автобус-дом на базе Chevy 8.2L 1988 года: ретро с современным оснащением

Редкий автобус-дом Chevy 1988 года с дизельным мотором и пробегом 53 620 миль выставлен на продажу. Внутри — свежий ремонт, новая техника и даже терраса на крыше. Подробности о необычном проекте и его возможностях — в нашем материале.

В Атланте выставлен на продажу необычный автобус-дом, созданный на базе Chevrolet 1988 года с дизельным двигателем Detroit 8.2L. Этот экземпляр, получивший имя Элдон, прошел полную переделку как снаружи, так и внутри, и теперь готов к новому путешествию.

Автобус оснащен автоматической коробкой передач Allison и имеет пробег чуть более 53 тысяч миль. В техническом плане транспортное средство находится в хорошем состоянии: в 2021 году был проведен полный техосмотр и настройка.

Фото: explorevanx.com

Внешне автобус сохранил свой характер, хотя на кузове есть небольшие сколы краски. Внутри все выглядит свежо: интерьер полностью обновлен, а для будущего владельца подготовлены подробные инструкции по эксплуатации и два комплекта ключей, включая новый замок ProSeries Master Lock.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. Высота потолка составляет 180 см, что позволяет свободно перемещаться большинству людей. В салоне установлены розетки с USB, инвертор на 1000 Вт, современная климатическая система Pioneer на 12 тысяч БТЕ, а также уникальный смеситель, который можно использовать и в качестве душа на улице. Вся внутренняя часть утеплена заново: потолочный этаж покрыт белой вагонкой из кедра, а на полу — ламинат.

Фото: explorevanx.com

Для хранения вещей предусмотрены шкафы, тумбочки и даже потайное отделение под сиденьем. В автобусе есть отдельная ванная комната с переносным туалетом Thetford, которую при желании можно использовать в качестве гардероба. Спальное место трансформируется в диван, матрас — высокого качества. Для развлечений установлены телевизор с Chromecast и кабель для подключения к походным сетям, а также холодильник и микроволновая печь.

Особое внимание уделено деталям: изготовленным шторам из двух слоев ткани, кожаным ремням для их крепления, а также рабочей зоне, которая ночью поворачивается в прикроватную тумбу. Дополнительные ящики и пластиковые контейнеры под кроватями позволяют удобно разместить все необходимое для жизни в дороге.

Фото: explorevanx.com

Снаружи автобус тоже не остался без доработок. На крыше появилась сварная площадка с обзором и лестницой, а также люк-купол из поликарбоната. Крыша, покрытая качественной эластомерной мастикой. Для автономной жизни предусмотрены баки для чистой и серой воды на 95 литров, насос SHURflo, а также возможность установки солнечных панелей.

Безопасность обеспечивают камера заднего вида с монитором и отдельный отсек для аккумуляторов, где уже установлены две тяговые батареи Trojan T-105. В комплект входят все необходимые шланги и фильтры для подключения к водопроводу и серой воде, а также информация о красках и материалах, использованных при ремонте.

Этот автобус-дом станет предпочтительным выбором для тех, кто мечтает о свободе передвижения и комфорте на колесах. Элдон готов к новым приключениям и ждет своего нового владельца, который ценит его уникальность и продуманность каждой детали.

Упомянутые марки: Chevrolet
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
