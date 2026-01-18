Мощь, комфорт и внедорожные возможности — что скрывает этот Unimog?

Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.

В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.

В Южно-Сахалинске на рынке появился по настоящему редкий экземпляр - полуинтегрированный автодом, построенный на базе легендарного Mercedes-Benz Unimog 1998 года. Такой автомобиль не встретишь на каждом шагу: его цена составляет 10 миллионов рублей, но за эти деньги покупатель получает не просто транспорт, а настоящую машину для приключений и автономной жизни.

Фото: auto.drom.ru

В основе этого автомобиля лежит шасси Mercedes-Benz Unimog 1650 с турбированным дизельным двигателем объемом 6 литров. По документам мощность составляет 180 л.с., однако фактически мотор выдает около 250 лошадиных сил. Автомобиль обладает высокой проходимостью благодаря механической коробке передач, постоянному полному приводу, большому клиренсу и углу преодоления в 60 градусов. Его вездеходные качества подчеркивает специальная ходовая часть: 48 передач, мосты на 10 шпилек, колеса Michelin X Canada 395/85 на дисках Hutchinson R20 с системой регулирования давления. Даже при спущенном колесе машина может двигаться дальше благодаря установленным бедлокам.

Фото: auto.drom.ru

На шасси установлен оборудованный кунг для проживания. Внутри находится консольный обогреватель Truma, работающий на газу или от электросети (12В в модуле или 24В от автомобиля). Для автономного энергоснабжения используется инвертор Waeco CombiPower, преобразующий бортовые 24В в 220В. В комплектацию также входят холодильник, микроволновка, газовая плита, система горячего водоснабжения и душ. Это позволяет комфортно путешествовать в любых условиях.

Стоит отметить юридический статус автомобиля. Он был зарегистрирован на юридическое лицо, и по VIN-коду доступна подробная история, в которой числится пять регистраций и одна запись о пробеге.