Мощь, комфорт и внедорожные возможности — что скрывает этот Unimog?

18 января 2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.
В Южно-Сахалинске на рынке появился по настоящему редкий экземпляр - полуинтегрированный автодом, построенный на базе легендарного Mercedes-Benz Unimog 1998 года. Такой автомобиль не встретишь на каждом шагу: его цена составляет 10 миллионов рублей, но за эти деньги покупатель получает не просто транспорт, а настоящую машину для приключений и автономной жизни.
В основе этого автомобиля лежит шасси Mercedes-Benz Unimog 1650 с турбированным дизельным двигателем объемом 6 литров. По документам мощность составляет 180 л.с., однако фактически мотор выдает около 250 лошадиных сил. Автомобиль обладает высокой проходимостью благодаря механической коробке передач, постоянному полному приводу, большому клиренсу и углу преодоления в 60 градусов. Его вездеходные качества подчеркивает специальная ходовая часть: 48 передач, мосты на 10 шпилек, колеса Michelin X Canada 395/85 на дисках Hutchinson R20 с системой регулирования давления. Даже при спущенном колесе машина может двигаться дальше благодаря установленным бедлокам.
На шасси установлен оборудованный кунг для проживания. Внутри находится консольный обогреватель Truma, работающий на газу или от электросети (12В в модуле или 24В от автомобиля). Для автономного энергоснабжения используется инвертор Waeco CombiPower, преобразующий бортовые 24В в 220В. В комплектацию также входят холодильник, микроволновка, газовая плита, система горячего водоснабжения и душ. Это позволяет комфортно путешествовать в любых условиях.
Стоит отметить юридический статус автомобиля. Он был зарегистрирован на юридическое лицо, и по VIN-коду доступна подробная история, в которой числится пять регистраций и одна запись о пробеге.
