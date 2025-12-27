Редкий кемпер-единорог: как энтузиасты вернули к жизни забытый проект – что из этого вышло

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

27 декабря 2025, 20:18

Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя

Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.

Иногда увлечение путешествиями и поиском необычных автомобилей приводит к самым неожиданным открытиям. Именно так произошло с командой All The Gear, которая отправилась для поиска настоящего «единорога» и нашла его — кемпер, построенный на базе Citroen Xsara Picasso. Этот дом на колесах существует в единственном экземпляре, и его история началась еще в 2008 году.

Фото: All The Gear / YouTube

Тогда группа специалистов по кемперам и мастерам по работе со стеклопластиком решила создать нечто особенное. В качестве основы был выбран компактвэн Citroen Xsara Picasso, который в то время не считался популярной платформой для каких-либо проектов. Однако энтузиасты не побоялись и взялись за дело, полностью переделав кузов и исследования пространства автомобиля.

В результате получился уникальный автодом, сочетающий в себе компактность и функциональность. Внутри объединились спальные места, мини-кухня и даже небольшой санузел. Все элементы были изготовлены вручную.

Фото: All The Gear / YouTube

Однако после завершения проекта кемпер исчез из поля зрения. Более десяти лет он простоял без движения, покрываясь пылью и теряя былой лоск. Лишь недавно команда энтузиастов решила вернуть его к жизни и проверить, сможет ли уникальный автодом снова выйти на дорогу.

Запуск двигателя после столь долгого простоя оказался настоящим испытанием. Механикам пришлось заменить множество деталей, провести ремонт и устранить накопившиеся за годы неисправности. Несмотря на все трудности, мотор ожил, и кемпер отправился в свое первое за долгое время путешествие.

Фото: All The Gear / YouTube

Дорога домой оказалась не менее трудной, чем восстановление автомобиля. На пути возникли неожиданные поломки, требовавшие срочного ремонта прямо на обочине. Тем не менее, энтузиасты не сдавались и шаг за шагом следовали к цели. В итоге уникальный Citroen Xsara Picasso Camper все же добрался до дома, показав, что даже после многих лет забвения необычные проекты могут получить второй шанс.

Эта история - напоминание о том, что страсть к автомобилям и желание создавать уникальную возможность преодолевают любые трудности. Редкие экземпляры, подобные этому, продолжают вдохновлять энтузиастов на смелые эксперименты и поиски своих «единорогов» на колесах.

Упомянутые марки: Citroen
