Редкий кемпер-единорог: как энтузиасты вернули к жизни забытый проект – что из этого вышло

27 декабря 2025, 20:18
Уникальный автодом на базе Citroen Xsara Picasso ожил после 12 лет простоя
Группа энтузиастов нашла единственный в мире кемпер на базе Citroen Xsara Picasso. Машина стояла без движения 12 лет. Попытка вернуть ее на дорогу оказалась настоящим испытанием. Чем закончилась эта необычная история, читайте в нашем материале.
Иногда увлечение путешествиями и поиском необычных автомобилей приводит к самым неожиданным открытиям. Именно так произошло с командой All The Gear, которая отправилась для поиска настоящего «единорога» и нашла его — кемпер, построенный на базе Citroen Xsara Picasso. Этот дом на колесах существует в единственном экземпляре, и его история началась еще в 2008 году.
Тогда группа специалистов по кемперам и мастерам по работе со стеклопластиком решила создать нечто особенное. В качестве основы был выбран компактвэн Citroen Xsara Picasso, который в то время не считался популярной платформой для каких-либо проектов. Однако энтузиасты не побоялись и взялись за дело, полностью переделав кузов и исследования пространства автомобиля.
В результате получился уникальный автодом, сочетающий в себе компактность и функциональность. Внутри объединились спальные места, мини-кухня и даже небольшой санузел. Все элементы были изготовлены вручную.
Однако после завершения проекта кемпер исчез из поля зрения. Более десяти лет он простоял без движения, покрываясь пылью и теряя былой лоск. Лишь недавно команда энтузиастов решила вернуть его к жизни и проверить, сможет ли уникальный автодом снова выйти на дорогу.
Запуск двигателя после столь долгого простоя оказался настоящим испытанием. Механикам пришлось заменить множество деталей, провести ремонт и устранить накопившиеся за годы неисправности. Несмотря на все трудности, мотор ожил, и кемпер отправился в свое первое за долгое время путешествие.
Дорога домой оказалась не менее трудной, чем восстановление автомобиля. На пути возникли неожиданные поломки, требовавшие срочного ремонта прямо на обочине. Тем не менее, энтузиасты не сдавались и шаг за шагом следовали к цели. В итоге уникальный Citroen Xsara Picasso Camper все же добрался до дома, показав, что даже после многих лет забвения необычные проекты могут получить второй шанс.
Эта история - напоминание о том, что страсть к автомобилям и желание создавать уникальную возможность преодолевают любые трудности. Редкие экземпляры, подобные этому, продолжают вдохновлять энтузиастов на смелые эксперименты и поиски своих «единорогов» на колесах.
