Роскошный дом на колесах с автономией и премиальной отделкой — мечта для путешествий или охоты

19 декабря 2025, 07:19
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу
Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу
В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла.
В Барнауле появился в продаже необычный автодом, созданный на базе шасси прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выпуска. Этот дом на колесах рассчитан на комфортное проживание четырех человек и оснащен всем необходимым для длительных автономных путешествий. Внутри - просторное жилое пространство, где каждая деталь продумана для удобства и безопасности.
Автодом оборудован системой автономного энергоснабжения, а также подключением к внешнему источнику питания. Объем топливного бака позволяет генератору работать без перерыва до двух недель, что особенно важно для длительных стоянок вдали от цивилизации. Для водоснабжения установлен бак из нержавеющей стали на 300 литров, обеспечивающий душ, умывальник и кухонную мойку.
Кухонная зона включает в себя встроенную газовую плиту с баллоном, расположенную снаружи, микроволновую печь и два холодильника: один - внутри, второй - промышленный, с доступом с улицы. Внутри поддерживается комфортная температура благодаря системе отопления и кондиционирования. Управлять генератором, следить за зарядом литиевой батареи и регулировать уровень воды можно дистанционно — все данные выводятся на панели управления.
Для хранения вещей и оружия предусмотрены специальные места. На окнах и люках установлены москитные решетки, отделка выполнена исключительно из премиальных материалов. Снаружи кунг покрыт прочным ланексом, который защищает его от внешнего воздействия и имеет элегантный современный вид.
Особое внимание уделено возможностям перевозки дополнительной техники: на прицепе есть место для квадроцикла, оборудованными сходнями и лебедкой для удобной погрузки. Наружный рюкзак позволяет хранить инвентарь и принадлежности, а со стороны входа установлены маркизы для защиты от солнца и дождя. Лестница крепится под прицепом и легко настраивается одним человеком.
Данный автодом был изготовлен по индивидуальному заказу компанией «Караван». На все оборудование и технику имеется документация. Такой вариант отлично подходит для любителей путешествий, охоты или рыбалки, а также для тех, кто ценит комфорт и автономность вдали от городских сумок.
Похожие материалы NEFAZ
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 18:25
Редкий ГАЗ 69 1958 года без крыши выставлен на продажу в Барнауле
В Барнауле появился шанс приобрести ГАЗ 69 1958 года. Машина на полном ходу, кузов и техника в хорошем состоянии. Крыша отсутствует, но документы в наличии. Подробности о редком внедорожнике - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 16:41
FORLAND 3 получил новый рефрижератор: российская премьера для бизнеса и холода
FORLAND 3 обзавелся новым рефрижератором. Российский рынок ждал этого шага. Внутри - интересные технические решения. Но есть нюансы, о которых не все знают.Читать далее
-
19.12.2025, 16:22
Штрафы за перегруз автомобиля в 2026 году и новые правила контроля
В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.Читать далее
-
19.12.2025, 15:33
Эксперты рассказали, как изменятся цены на подержанные автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто может удивить. Эксперты не ждут резких скачков цен. Возможен дефицит популярных моделей. Спрос и структура продаж изменятся. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 14:26
В Благовещенске продают автодом Toyota ToyoAce 1989 года с обновленным интерьером
В Благовещенске выставлен на продажу автодом Toyota ToyoAce 1989 года. Внутри - обновленная мебель, дизельный двигатель и автомат. Есть солнечная панель, газовая плита, холодильник и водонагреватель. Подробности о комплектации - в материале.Читать далее
Похожие материалы NEFAZ
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 18:25
Редкий ГАЗ 69 1958 года без крыши выставлен на продажу в Барнауле
В Барнауле появился шанс приобрести ГАЗ 69 1958 года. Машина на полном ходу, кузов и техника в хорошем состоянии. Крыша отсутствует, но документы в наличии. Подробности о редком внедорожнике - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 16:41
FORLAND 3 получил новый рефрижератор: российская премьера для бизнеса и холода
FORLAND 3 обзавелся новым рефрижератором. Российский рынок ждал этого шага. Внутри - интересные технические решения. Но есть нюансы, о которых не все знают.Читать далее
-
19.12.2025, 16:22
Штрафы за перегруз автомобиля в 2026 году и новые правила контроля
В 2026 году вступают в силу новые штрафы за перегруз авто. Водителей ждут серьезные изменения. Кто выписывает штрафы и как их оспорить? Подробности о новых правилах и нюансах контроля. Не пропустите важную информацию для всех владельцев транспорта.Читать далее
-
19.12.2025, 15:33
Эксперты рассказали, как изменятся цены на подержанные автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто может удивить. Эксперты не ждут резких скачков цен. Возможен дефицит популярных моделей. Спрос и структура продаж изменятся. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 14:26
В Благовещенске продают автодом Toyota ToyoAce 1989 года с обновленным интерьером
В Благовещенске выставлен на продажу автодом Toyota ToyoAce 1989 года. Внутри - обновленная мебель, дизельный двигатель и автомат. Есть солнечная панель, газовая плита, холодильник и водонагреватель. Подробности о комплектации - в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве