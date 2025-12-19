Роскошный дом на колесах с автономией и премиальной отделкой — мечта для путешествий или охоты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 07:19

Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу

Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу

Роскошный дом на колесах с автономией и премиальной отделкой — мечта для путешествий или охоты

Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу

В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла.

В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла.

В Барнауле появился в продаже необычный автодом, созданный на базе шасси прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выпуска. Этот дом на колесах рассчитан на комфортное проживание четырех человек и оснащен всем необходимым для длительных автономных путешествий. Внутри - просторное жилое пространство, где каждая деталь продумана для удобства и безопасности.

Фото: auto.drom.ru

Автодом оборудован системой автономного энергоснабжения, а также подключением к внешнему источнику питания. Объем топливного бака позволяет генератору работать без перерыва до двух недель, что особенно важно для длительных стоянок вдали от цивилизации. Для водоснабжения установлен бак из нержавеющей стали на 300 литров, обеспечивающий душ, умывальник и кухонную мойку.

Кухонная зона включает в себя встроенную газовую плиту с баллоном, расположенную снаружи, микроволновую печь и два холодильника: один - внутри, второй - промышленный, с доступом с улицы. Внутри поддерживается комфортная температура благодаря системе отопления и кондиционирования. Управлять генератором, следить за зарядом литиевой батареи и регулировать уровень воды можно дистанционно — все данные выводятся на панели управления.

Фото: auto.drom.ru

Для хранения вещей и оружия предусмотрены специальные места. На окнах и люках установлены москитные решетки, отделка выполнена исключительно из премиальных материалов. Снаружи кунг покрыт прочным ланексом, который защищает его от внешнего воздействия и имеет элегантный современный вид.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание уделено возможностям перевозки дополнительной техники: на прицепе есть место для квадроцикла, оборудованными сходнями и лебедкой для удобной погрузки. Наружный рюкзак позволяет хранить инвентарь и принадлежности, а со стороны входа установлены маркизы для защиты от солнца и дождя. Лестница крепится под прицепом и легко настраивается одним человеком.

Данный автодом был изготовлен по индивидуальному заказу компанией «Караван». На все оборудование и технику имеется документация. Такой вариант отлично подходит для любителей путешествий, охоты или рыбалки, а также для тех, кто ценит комфорт и автономность вдали от городских сумок.

Упомянутые марки: НефАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы NEFAZ

Похожие материалы NEFAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тула Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться