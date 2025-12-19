Роскошный дом на колесах с автономией и премиальной отделкой — мечта для путешествий или охоты

Уникальный автодом на базе прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выставлен на продажу

В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла.

В Барнауле продается автодом на шасси Нефаз 4208-10-41 2016 года. Внутри - комфорт для четверых, автономное питание и премиальные материалы. Впечатляющий запас воды и топлива, современная техника и место для квадроцикла.

В Барнауле появился в продаже необычный автодом, созданный на базе шасси прицепа Нефаз 4208-10-41 2016 года выпуска. Этот дом на колесах рассчитан на комфортное проживание четырех человек и оснащен всем необходимым для длительных автономных путешествий. Внутри - просторное жилое пространство, где каждая деталь продумана для удобства и безопасности.

Фото: auto.drom.ru

Автодом оборудован системой автономного энергоснабжения, а также подключением к внешнему источнику питания. Объем топливного бака позволяет генератору работать без перерыва до двух недель, что особенно важно для длительных стоянок вдали от цивилизации. Для водоснабжения установлен бак из нержавеющей стали на 300 литров, обеспечивающий душ, умывальник и кухонную мойку.

Кухонная зона включает в себя встроенную газовую плиту с баллоном, расположенную снаружи, микроволновую печь и два холодильника: один - внутри, второй - промышленный, с доступом с улицы. Внутри поддерживается комфортная температура благодаря системе отопления и кондиционирования. Управлять генератором, следить за зарядом литиевой батареи и регулировать уровень воды можно дистанционно — все данные выводятся на панели управления.

Фото: auto.drom.ru

Для хранения вещей и оружия предусмотрены специальные места. На окнах и люках установлены москитные решетки, отделка выполнена исключительно из премиальных материалов. Снаружи кунг покрыт прочным ланексом, который защищает его от внешнего воздействия и имеет элегантный современный вид.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание уделено возможностям перевозки дополнительной техники: на прицепе есть место для квадроцикла, оборудованными сходнями и лебедкой для удобной погрузки. Наружный рюкзак позволяет хранить инвентарь и принадлежности, а со стороны входа установлены маркизы для защиты от солнца и дождя. Лестница крепится под прицепом и легко настраивается одним человеком.

Данный автодом был изготовлен по индивидуальному заказу компанией «Караван». На все оборудование и технику имеется документация. Такой вариант отлично подходит для любителей путешествий, охоты или рыбалки, а также для тех, кто ценит комфорт и автономность вдали от городских сумок.