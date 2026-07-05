Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации

На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.

На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.

Появление на рынке автодома на базе УАЗ «Патриот» стало заметным событием для любителей путешествий и экспедиций по России. Модель удачно сочетает внедорожные качества с комфортом, что позволяет использовать её не только для загородного отдыха, но и для прохождения сложных маршрутов вдали от цивилизации.

Фото: autocamper.pro

Автодом полностью собран из отечественных компонентов — это особенно важно в условиях ограниченного доступа к зарубежным запчастям. Благодаря полному приводу и надёжной платформе УАЗ «Патриот» машина уверенно справляется с бездорожьем и непогодой. Её габариты составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту, что обеспечивает простор внутри и удобное размещение для четырёх человек.

В салоне предусмотрено четыре сидячих и четыре спальных места, что делает автодом подходящим для семейных поездок или небольших команд. Базовая комплектация «Стандарт» уже включает автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевую с биотуалетом, а также солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства парковки добавлены камера заднего вида и парктроники.

Фото: autocamper.pro

Комплектация «Оптима» расширяет возможности за счёт фаркопа, дополнительного обогревателя, маркизы, рейлингов с поворотным механизмом, защиты бампера, телевизора, портативной электростанции и кондиционера. В топовой версии «Люкс» появляются стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, что заметно повышает уровень автономности и комфорта.

Технические характеристики также впечатляют: масса модуля составляет 2350 кг, спальные места имеют размеры 1900×1400 и 1850×1000 мм, предусмотрен отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея. Энергоснабжение обеспечивают солнечные панели мощностью 600 Вт, а в оснащение также входят механический бойлер, велодержатель и трёхметровая маркиза — такой набор опций позволяет длительное время находиться вдали от инфраструктуры.

Автодом УАЗ «Навигатор» сочетает черты классического дома на колёсах и экспедиционного автомобиля. Он ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами даже в самых труднодоступных местах. По имеющимся данным, спрос на подобные решения в России растёт — это связано с популярностью внутреннего туризма и необходимостью адаптации техники к российским условиям. Важно отметить, что использование отечественных компонентов снижает зависимость от импорта и упрощает обслуживание машины. Для получения подробной информации производитель рекомендует обращаться напрямую к официальным представителям.