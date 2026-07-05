Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 19:15

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации

Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные детали и три комплектации

На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.

На российском рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально для российских дорог и условий.

Появление на рынке автодома на базе УАЗ «Патриот» стало заметным событием для любителей путешествий и экспедиций по России. Модель удачно сочетает внедорожные качества с комфортом, что позволяет использовать её не только для загородного отдыха, но и для прохождения сложных маршрутов вдали от цивилизации.

Фото: autocamper.pro

Автодом полностью собран из отечественных компонентов — это особенно важно в условиях ограниченного доступа к зарубежным запчастям. Благодаря полному приводу и надёжной платформе УАЗ «Патриот» машина уверенно справляется с бездорожьем и непогодой. Её габариты составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту, что обеспечивает простор внутри и удобное размещение для четырёх человек.

В салоне предусмотрено четыре сидячих и четыре спальных места, что делает автодом подходящим для семейных поездок или небольших команд. Базовая комплектация «Стандарт» уже включает автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевую с биотуалетом, а также солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства парковки добавлены камера заднего вида и парктроники.

Фото: autocamper.pro

Комплектация «Оптима» расширяет возможности за счёт фаркопа, дополнительного обогревателя, маркизы, рейлингов с поворотным механизмом, защиты бампера, телевизора, портативной электростанции и кондиционера. В топовой версии «Люкс» появляются стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, что заметно повышает уровень автономности и комфорта.

Технические характеристики также впечатляют: масса модуля составляет 2350 кг, спальные места имеют размеры 1900×1400 и 1850×1000 мм, предусмотрен отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея. Энергоснабжение обеспечивают солнечные панели мощностью 600 Вт, а в оснащение также входят механический бойлер, велодержатель и трёхметровая маркиза — такой набор опций позволяет длительное время находиться вдали от инфраструктуры.

Автодом УАЗ «Навигатор» сочетает черты классического дома на колёсах и экспедиционного автомобиля. Он ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами даже в самых труднодоступных местах. По имеющимся данным, спрос на подобные решения в России растёт — это связано с популярностью внутреннего туризма и необходимостью адаптации техники к российским условиям. Важно отметить, что использование отечественных компонентов снижает зависимость от импорта и упрощает обслуживание машины. Для получения подробной информации производитель рекомендует обращаться напрямую к официальным представителям.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Тульская область Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться