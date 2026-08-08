Автодом для четверых на базе УАЗ Патриот: отечественные технологии полной автономности и комфорта

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, отечественные компоненты, три комплектации

На российском рынке появился автодом, который сочетает проходимость внедорожника и комфорт полноценного жилья. Модель полностью собрана из отечественных деталей и предлагает три варианта оснащения, что особенно актуально для любителей автономных поездок и семейных путешествий.

На российском рынке появился автодом, который сочетает проходимость внедорожника и комфорт полноценного жилья. Модель полностью собрана из отечественных деталей и предлагает три варианта оснащения, что особенно актуально для любителей автономных поездок и семейных путешествий.

Появление на рынке автодома, созданного на базе УАЗ Патриот, может стать важным событием для тех, кто ищет универсальное транспортное средство для движения по сложным маршрутам. В условиях, когда спрос на автономные и надежные решения растет, эта особенность отличается сочетанием проходимости, комфорта и полностью отечественной сборки.

Автодом рассчитан на четверых человек и собран исключительно из российских комплектующих. Благодаря полному приводу и продуманной конструкции, ему удается уверенно передвигаться по бездорожью и обеспечивать комфорт даже вдали от цивилизации. Габариты машины - 5400 мм по форме, 2100 мм по высоте и 3100 мм по высоте - позволяют разместить четыре сидячих и четыре спальных места.

Фото: 110km

Покупатели предложены три комплектации. В версии «Стандарт» предусмотрены автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевая с биотуалетом, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники.

Комплектация «Оптима» расширяет возможности: появление фаркопа, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги со ступенькой, защита бампера, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари.

Технические характеристики впечатляют: масса модуля - 2350 кг, размеры спальных мест - 1900х1400 и 1850х1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А*ч и дополнительная литиевая батарея, аккумуляторная панель мощностью 600 Вт, механический бойлер, велодержатель, трехметровая марка и множество опций для настройки автономности.

Автодом УАЗ Навигатор сочетает в себе черты классического дома на колесах и экспедиционного автомобиля. Такой подход может быть особенно востребован в России, где для путешествий по труднодоступным регионам требуется надежная техника и возможность длительного автономного пребывания.