Автодом для четверых с отечественными технологиями: комфорт и автономность в любой точке страны — российские авто в тренде

15 августа 2026, 19:47
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: российская разработка для сложных маршрутов
Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: российская разработка для сложных маршрутов
На рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, автономностью и продуманной комплектацией, что особенно актуально для российских условий и любителей активных поездок.
Появление на российском рынке автодома, построенного на базе УАЗ «Патриот», стало важным событием для любителей путешествий и экспедиций. Эта модель сочетает в себе проходимость внедорожника и комфорт полноценного дома на колёсах, что особенно востребовано в условиях российских дорог и климата.
Автодом рассчитан на четверых человек и полностью собран из отечественных комплектующих, что позволяет снизить зависимость от импортных деталей и сервисного обслуживания. Благодаря полному приводу и усиленной конструкции машина уверенно справляется с бездорожьем и сложными маршрутами, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта для пассажиров.
Габариты автодома составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. Внутри предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места, что делает его подходящим как для семейных поездок, так и для небольшой команды. Просторный салон и продуманная планировка позволяют разместить всё необходимое для длительных путешествий.
Покупателям предлагаются три комплектации. Базовая версия «Стандарт» включает автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевой биотуалет, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники.
Комплектация «Оптима» расширяет возможности: внешний фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги со ступенькой, защита бампера, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» доступны стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари.
Технические характеристики впечатляют: масса модуля — 2350 кг, размеры спальных мест — 1900×1400 и 1850×1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея, солнечная панель мощностью 600 Вт, механический бойлер, велодержатель и трёхметровая маркиза. Такой набор опций обеспечивает высокий уровень автономности и комфорта даже вдали от цивилизации.
Автодом УАЗ «Навигатор» сочетает в себе черты классического дома на колёсах и экспедиционного автомобиля. Он ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами в путешествиях по России. Важно отметить, что использование отечественных компонентов снижает зависимость от внешних поставок и упрощает обслуживание.
Эта модель может заинтересовать не только любителей автотуризма, но и тех, кто ищет надёжное решение для длительных поездок в труднодоступные регионы. В последние годы спрос на подобные автомобили в России растёт, что связано с развитием внутреннего туризма и желанием путешествовать с максимальным комфортом. Автодом на базе УАЗ «Патриот» выглядит как ответ на этот запрос, удачно сочетающий проходимость, автономность и устойчивость к суровым условиям эксплуатации.
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