Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 19:47

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: российская разработка для сложных маршрутов

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: российская разработка для сложных маршрутов

Автодом для четверых с отечественными технологиями: комфорт и автономность в любой точке страны — российские авто в тренде

Уникальный автодом на базе УАЗ Патриот: российская разработка для сложных маршрутов

На рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, автономностью и продуманной комплектацией, что особенно актуально для российских условий и любителей активных поездок.

На рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из отечественных компонентов. Модель выделяется проходимостью, автономностью и продуманной комплектацией, что особенно актуально для российских условий и любителей активных поездок.

Появление на российском рынке автодома, построенного на базе УАЗ «Патриот», стало важным событием для любителей путешествий и экспедиций. Эта модель сочетает в себе проходимость внедорожника и комфорт полноценного дома на колёсах, что особенно востребовано в условиях российских дорог и климата.

Фото: autocamper.pro

Автодом рассчитан на четверых человек и полностью собран из отечественных комплектующих, что позволяет снизить зависимость от импортных деталей и сервисного обслуживания. Благодаря полному приводу и усиленной конструкции машина уверенно справляется с бездорожьем и сложными маршрутами, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта для пассажиров.

Габариты автодома составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. Внутри предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места, что делает его подходящим как для семейных поездок, так и для небольшой команды. Просторный салон и продуманная планировка позволяют разместить всё необходимое для длительных путешествий.

Фото: autocamper.pro

Покупателям предлагаются три комплектации. Базовая версия «Стандарт» включает автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевой биотуалет, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники.

Комплектация «Оптима» расширяет возможности: внешний фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги со ступенькой, защита бампера, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» доступны стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари.

Технические характеристики впечатляют: масса модуля — 2350 кг, размеры спальных мест — 1900×1400 и 1850×1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея, солнечная панель мощностью 600 Вт, механический бойлер, велодержатель и трёхметровая маркиза. Такой набор опций обеспечивает высокий уровень автономности и комфорта даже вдали от цивилизации.

Автодом УАЗ «Навигатор» сочетает в себе черты классического дома на колёсах и экспедиционного автомобиля. Он ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами в путешествиях по России. Важно отметить, что использование отечественных компонентов снижает зависимость от внешних поставок и упрощает обслуживание.

Эта модель может заинтересовать не только любителей автотуризма, но и тех, кто ищет надёжное решение для длительных поездок в труднодоступные регионы. В последние годы спрос на подобные автомобили в России растёт, что связано с развитием внутреннего туризма и желанием путешествовать с максимальным комфортом. Автодом на базе УАЗ «Патриот» выглядит как ответ на этот запрос, удачно сочетающий проходимость, автономность и устойчивость к суровым условиям эксплуатации.

Упомянутые марки: УАЗ
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