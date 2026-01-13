Как грузинский проект превратил «полбатона» в дом на колесах – цена удивляет

Уникальный автодом на базе УАЗ СГР: автономия и комфорт для путешествий мечты

Грузинские мастера создали автодом на базе УАЗ СГР. Внедорожник получил усиленную раму и автономные системы. Внутри - кухня, санузел и четыре спальных места. Электричество обеспечивают солнечные панели.

В мире автодомов редко встречается нечто настолько самобытное и продуманное, как проект грузинской компании «Caucasus Camper Construction». Их детище - полноценный дом на колесах, построенный на базе грузопассажирской версии УАЗ СГР, распространенный в народе как «полбатона». Машина сразу же обратила внимание не только на внешний вид, но и на технические решения, которые сделали ее исправленным спутником для долгих автономных поездок.

Фото: uazbuka.ru

В основе лежит удлиненная и усиленная рама, специально подготовленная для установки жилого модуля. Для большей прочности инженеры добавили ребра жесткости, а подвеску оснастили комплектом от компании РИФ. Передний мост оборудован блокировкой дифференциала, а задние барабанные тормоза заменены на диски - решение, которое редко встречаешь даже на дорогих кемперах. Внедорожные шины Radar Tyres Renegade R-7 M/T размером 245/75 R16 обеспечивают устойчивость машины к любым дорогам.

Фото: uazbuka.ru

Внутри жилого модуля пространство организовано максимально рационально: слева от входа появилась кухня, прямо - туалет, справа - столовая и жилая зона. Четыре спальных места позволяют путешествовать всей семьей или компанией друзей. Кухонный блок холодильника оснащен морозильной плитой на 109 литров, двухконфорочной газовой плитой и несколькими ящиками и органайзерами. Даже ниша для хранения вина предусмотрена - мелочь, а приятно.

Главная цель этого автодома – абсолютная автономность. Владелец может неделями не пользоваться инфраструктурой кемпингов: вода закачивается из любой реки через шестиступенчатый фильтр, а все бытовые нужды создают замкнутую сеть. По информации uazbuka.ru, нынешний хозяин провел в таком режиме три года, не испытывая дискомфорта. Это не просто дом на колесах, это настоящий билет в мир свободы и независимости.