Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 05:37

Сауна, кухня и 7 спальных мест — как выглядит роскошный автодом для суровых условий

Автодом на шасси Урал Некст удивляет продуманной планировкой. Внутри - настоящая сауна, просторная кухня и автономные системы. Семь спальных мест, мощная техника и комфорт для долгих поездок. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.

При первом посещении автодома на базе Урал Некст возникает ощущение, будто попал в современную квартиру, только на колесах. Пространство организовано настолько продуманно, что забываешь, что находишься внутри фургона. 

Фото: kung.ru

Внутренняя отделка выполнена как капитальный ремонт по индивидуальному проекту: выровненные стены, ламинат, плитка, современные светильники. Все инженерные коммуникации проведены с расчетом на полную автономность. На реализацию ушло три месяца.

Техническая основа — шасси Урал Next с колесной формулой 6х6, обеспечивающей проходимость. Внутренняя длина фургона составляет 6 метров, предусмотрено семь спальных мест. Стоимость готового автодома — 21,7 миллиона рублей, но при наличии собственного шасси затраты снижаются до 10,7 миллиона.

Фото: kung.ru

Конструкция отличается вниманием к деталям. Например, применен уникальный кронштейн с гидроприводом для подъема запасного колеса или мотоцикла. Имеется автономная газовая система отопления и настоящая дровяная сауна, что выводит комфорт на уровень загородного дома. Планировка включает отдельную спальню, большую кухню и две трансформируемые зоны, позволяющие разместить компанию.

Фото: kung.ru

Шасси доработано для путешествий: установлен отопитель Webasto и мощная электрическая лебедка. Кузов собран из сэндвич-панелей с утеплителем (50 мм в стенах, 100 мм в полу). Внешняя обшивка из оцинкованной стали, внутренняя — из влагостойкой березовой фанеры. Вход организован через боковую дверь с выдвижным трапом.

В отделке использованы различные материалы: армированный пластик, искусственная кожа, натуральная липа и кедр в сауне. Полы выполнены из кварц-винила, в сауне — акриловый душевой поддон. Повсюду продуманное освещение, розетки 220В и USB-порты.

Кухонный блок включает столешницу и мойку из искусственного камня, газовую плиту с контролем пламени, вытяжку, холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Вся мебель изготовлена на заказ. Водоснабжение обеспечивается из 300-литровой емкости с помощью насосной станции.

В спальной зоне расположена двуспальная кровать с матрасом, под которой находится багажный отсек. Имеются шкафчики и отдельная дверь с замком. Отопление и кондиционирование распределены по всем помещениям.

Фото: kung.ru

Дровяная сауна оснащена печью Harvia, складным полком, биотуалетом и душем с отдельной лейкой. Для отделки использованы древесина липы, кедра и абаша. Здесь также предусмотрены отопительный контур и регулируемая подсветка.

Климатическая система комплексная: газовый обогреватель и бойлер Truma Combi, теплый пол, напольный кондиционер Dometic, принудительная вентиляция. Электроснабжение обеспечивается от внешней сети 220В, двух гелевых аккумуляторов по 100 А/ч, инвертора и генератора мощностью 3,5 кВт. Освещение — светодиодное, с возможностью настройки цветовой температуры.

Мультимедийная система включает телевизор Samsung 32 дюйма, видеосвязь с кабиной, камеру переднего вида и центральную панель управления. Для хранения предусмотрены навесные шкафчики, внешние багажные ящики под кузовом и экспедиционный багажник на крыше с подъемником.

Этот автодом создан как полноценный дом для длительных путешествий, охоты, рыбалки и отдыха на природе. Он позволяет не зависеть от внешних условий и чувствовать себя комфортно даже в удаленной местности.

Урал
