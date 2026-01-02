Сауна, кухня и 7 спальных мест — как выглядит роскошный автодом для суровых условий

2 января 2026, 05:37
Уникальный автодом на базе Урал Некст: дом на колесах для охоты и путешествий с сауной
Уникальный автодом на базе Урал Некст: дом на колесах для охоты и путешествий с сауной
Автодом на шасси Урал Некст удивляет продуманной планировкой. Внутри - настоящая сауна, просторная кухня и автономные системы. Семь спальных мест, мощная техника и комфорт для долгих поездок. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.
При первом посещении автодома на базе Урал Некст возникает ощущение, будто попал в современную квартиру, только на колесах. Пространство организовано настолько продуманно, что забываешь, что находишься внутри фургона.
Внутренняя отделка выполнена как капитальный ремонт по индивидуальному проекту: выровненные стены, ламинат, плитка, современные светильники. Все инженерные коммуникации проведены с расчетом на полную автономность. На реализацию ушло три месяца.
Техническая основа — шасси Урал Next с колесной формулой 6х6, обеспечивающей проходимость. Внутренняя длина фургона составляет 6 метров, предусмотрено семь спальных мест. Стоимость готового автодома — 21,7 миллиона рублей, но при наличии собственного шасси затраты снижаются до 10,7 миллиона.
Конструкция отличается вниманием к деталям. Например, применен уникальный кронштейн с гидроприводом для подъема запасного колеса или мотоцикла. Имеется автономная газовая система отопления и настоящая дровяная сауна, что выводит комфорт на уровень загородного дома. Планировка включает отдельную спальню, большую кухню и две трансформируемые зоны, позволяющие разместить компанию.
Шасси доработано для путешествий: установлен отопитель Webasto и мощная электрическая лебедка. Кузов собран из сэндвич-панелей с утеплителем (50 мм в стенах, 100 мм в полу). Внешняя обшивка из оцинкованной стали, внутренняя — из влагостойкой березовой фанеры. Вход организован через боковую дверь с выдвижным трапом.
В отделке использованы различные материалы: армированный пластик, искусственная кожа, натуральная липа и кедр в сауне. Полы выполнены из кварц-винила, в сауне — акриловый душевой поддон. Повсюду продуманное освещение, розетки 220В и USB-порты.
Кухонный блок включает столешницу и мойку из искусственного камня, газовую плиту с контролем пламени, вытяжку, холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Вся мебель изготовлена на заказ. Водоснабжение обеспечивается из 300-литровой емкости с помощью насосной станции.
В спальной зоне расположена двуспальная кровать с матрасом, под которой находится багажный отсек. Имеются шкафчики и отдельная дверь с замком. Отопление и кондиционирование распределены по всем помещениям.
Дровяная сауна оснащена печью Harvia, складным полком, биотуалетом и душем с отдельной лейкой. Для отделки использованы древесина липы, кедра и абаша. Здесь также предусмотрены отопительный контур и регулируемая подсветка.
Климатическая система комплексная: газовый обогреватель и бойлер Truma Combi, теплый пол, напольный кондиционер Dometic, принудительная вентиляция. Электроснабжение обеспечивается от внешней сети 220В, двух гелевых аккумуляторов по 100 А/ч, инвертора и генератора мощностью 3,5 кВт. Освещение — светодиодное, с возможностью настройки цветовой температуры.
Мультимедийная система включает телевизор Samsung 32 дюйма, видеосвязь с кабиной, камеру переднего вида и центральную панель управления. Для хранения предусмотрены навесные шкафчики, внешние багажные ящики под кузовом и экспедиционный багажник на крыше с подъемником.
Этот автодом создан как полноценный дом для длительных путешествий, охоты, рыбалки и отдыха на природе. Он позволяет не зависеть от внешних условий и чувствовать себя комфортно даже в удаленной местности.
Похожие материалы Ural
-
01.01.2026, 14:01
На Камчатке продают редкий автодом ГАЗ 33081 2006 года с пробегом 120 тысяч км
В Елизово выставлен на продажу полуинтегрированный автодом ГАЗ 33081. Автомобиль 2006 года, дизель, полный привод. Пробег - 120 тысяч километров. Цена - 1,75 миллиона рублей. Документы в порядке, подробности у продавца.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
01.01.2026, 08:07
Стоит присмотреться: Экспедиционный автодом Iveco Eurocargo 4x4 2013 года для путешествий без границ
Уникальный автодом Iveco Eurocargo 4x4 продается в Краснодаре. Полная автономность, премиальный интерьер и огромный запас хода. Идеален для экспедиций, отдыха и жизни вне города. Необычный вариант для тех, кто ищет свободу и комфорт.Читать далее
-
01.01.2026, 06:08
В Талдыкоргане продают редкий альковный автодом на базе Mercedes с новым модулем
В Казахстане выставлен на продажу необычный автодом 2004 года. Машина оснащена новым жилым модулем и дизельным мотором Mercedes. Пробег минимальный, комплектация расширенная. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 18:26
Cafito Mini 2.5: ретро-капля из Аргентины с кухней и душем для путешествий
Cafito Mini 2.5 - это компактный трейлер-капля из Аргентины. Он сочетает ретро-дизайн и практичные решения. Внутри - кровать, снаружи - кухня и душ. Доступны базовая и премиальная версии. Цена стартует с 5400 долларов (422 000 рублей). Оценим, чем он интересен.Читать далее
-
31.12.2025, 17:29
Мини-дом на колесах для идеального отдыха вдали от гаджетов и городской суеты
Маленький дом на колесах в окружении зелени - это шанс сбежать от городской суеты. Здесь можно по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться. Такой формат жилья возвращает к простоте и минимализму. Узнайте, почему этот домик стал настоящим хитом среди любителей цифрового детокса.Читать далее
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 10:08
Какие инновации ждут электровелосипеды в 2026 году и стоит ли покупать их сейчас
Электровелосипеды стремительно меняются и становятся все популярнее. Уже в ближайшие годы нас ждут новые технологии и неожиданные решения. Узнайте, почему 2026 год может стать переломным для рынка e-bike. Какие преимущества получат владельцы и стоит ли покупать электровелосипед уже сейчас?Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
01.01.2026, 14:01
На Камчатке продают редкий автодом ГАЗ 33081 2006 года с пробегом 120 тысяч км
В Елизово выставлен на продажу полуинтегрированный автодом ГАЗ 33081. Автомобиль 2006 года, дизель, полный привод. Пробег - 120 тысяч километров. Цена - 1,75 миллиона рублей. Документы в порядке, подробности у продавца.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
01.01.2026, 08:07
Стоит присмотреться: Экспедиционный автодом Iveco Eurocargo 4x4 2013 года для путешествий без границ
Уникальный автодом Iveco Eurocargo 4x4 продается в Краснодаре. Полная автономность, премиальный интерьер и огромный запас хода. Идеален для экспедиций, отдыха и жизни вне города. Необычный вариант для тех, кто ищет свободу и комфорт.Читать далее
-
01.01.2026, 06:08
В Талдыкоргане продают редкий альковный автодом на базе Mercedes с новым модулем
В Казахстане выставлен на продажу необычный автодом 2004 года. Машина оснащена новым жилым модулем и дизельным мотором Mercedes. Пробег минимальный, комплектация расширенная. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 18:26
Cafito Mini 2.5: ретро-капля из Аргентины с кухней и душем для путешествий
Cafito Mini 2.5 - это компактный трейлер-капля из Аргентины. Он сочетает ретро-дизайн и практичные решения. Внутри - кровать, снаружи - кухня и душ. Доступны базовая и премиальная версии. Цена стартует с 5400 долларов (422 000 рублей). Оценим, чем он интересен.Читать далее
-
31.12.2025, 17:29
Мини-дом на колесах для идеального отдыха вдали от гаджетов и городской суеты
Маленький дом на колесах в окружении зелени - это шанс сбежать от городской суеты. Здесь можно по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться. Такой формат жилья возвращает к простоте и минимализму. Узнайте, почему этот домик стал настоящим хитом среди любителей цифрового детокса.Читать далее
-
31.12.2025, 10:36
Как стать владельцем грузовика за копейки на примере International Transtar II 1979 года
Многие считают, что сегодня быть владельцем собственного грузовика - сомнительное удовольствие. Бюрократия, штрафы и постоянные проверки отпугивают новичков. Но если цена - главный барьер, есть неожиданные варианты. Один из них - старый International Transtar II. Узнайте, почему этот вариант может стать вашим билетом в мир грузоперевозок.Читать далее
-
31.12.2025, 10:08
Какие инновации ждут электровелосипеды в 2026 году и стоит ли покупать их сейчас
Электровелосипеды стремительно меняются и становятся все популярнее. Уже в ближайшие годы нас ждут новые технологии и неожиданные решения. Узнайте, почему 2026 год может стать переломным для рынка e-bike. Какие преимущества получат владельцы и стоит ли покупать электровелосипед уже сейчас?Читать далее
-
31.12.2025, 09:39
В Саяногорске продают автодом на базе ГАЗель Next с зимним пакетом и автономией
В Саяногорске выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗель Next 2020 года. Машина оснащена дизельным мотором, зимним утеплением и автономной электроникой. Внутри - душ, кухня, биотуалет и даже видеонаблюдение. Подробности комплектации удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.Читать далее