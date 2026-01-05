Дом на колесах для приключений с квадроциклом внутри — как выглядит роскошный автодом для суровых условий?

Уникальный VIP автодом на базе Урал Некст: комфорт, автономность и квадроцикл внутри

Внедорожный автодом на шасси Урал Некст удивляет возможностями. Внутри - кухня, душ, спальные места и даже место для квадроцикла. Такой дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений. Цена и комплектация заставляют задуматься.

Когда речь заходит о настоящем доме на колесах, большинство представляют себе уютный фургон с минимальным набором удобств. Но российский Урал Некст в версии VIP автодома ломает все стереотипы. Это не просто транспорт для путешествий - это полноценная мобильная резиденция, рассчитанная на шестерых, с возможностью перевозки квадроцикла прямо внутри.

Фото: kung.ru

В основе лежит двухкабинный внедорожник с колесной формулой 6х6, что сразу намекает на серьезные внедорожные амбиции. Внутренняя длина фургона - 5,3 метра, а спальных мест - шесть. Такой автодом не только вместителен, но и продуман до мелочей: здесь есть большая гостиная, кухня, душ, санузел и множество мест для хранения вещей. Особое внимание уделено деталям - от гидроборта для загрузки квадроцикла до автономного отопления и кондиционирования.

Внешний вид машины сразу выделяет ее из потока: «Степной камуфляж», экспедиционный багажник, светодиодная балка и охотничий люк. Все это не просто для красоты - каждый элемент продуман для реальных условий эксплуатации вдали от цивилизации. Камера заднего вида и автономный отопитель Webasto делают поездки комфортными в любое время года.

Фото: kung.ru

Фургон выполнен из сэндвич-панелей с мощным утеплением: стены - 50 мм, крыша - 80 мм, пол - 100 мм. Внутри - влагостойкая березовая фанера, снаружи - оцинкованная сталь. Доступ в фургон обеспечивают боковая дверь с трапом и двойная задняя дверь, что удобно для погрузки техники и снаряжения.

Внутренняя отделка поражает вниманием к деталям. Основной отсек обит кожей, пол покрыт влагостойким паркетом, а техотсек - коммерческим линолеумом. Здесь есть подиум, П-образный кожаный диван с рундуками, навесные шкафчики с современными механизмами и стол-трансформер из искусственного камня. Кухонный блок оборудован всем необходимым: мойка и столешница из искусственного камня, газовая поверхность с контролем, вытяжка, холодильник на 300 литров и множество шкафчиков для хранения.

Фото: kung.ru

Технический отсек не менее функционален: шкаф-гардероб, полки, двухъярусный складной спальник и крепления для квадроцикла. Душевая и санузел - отдельная гордость. Здесь есть тропический душ, кассетный биотуалет, раковина, шкафчик для принадлежностей и отделка влагостойким пластиком и мозаикой. Все продумано для максимального комфорта даже в самых суровых условиях.

Климат-контроль реализован на высшем уровне: автономный отопитель Webasto мощностью 5,5 кВт, теплый пол, крышный кондиционер Dometic и вентилятор Eberspaher. Водоснабжение автономно: бак на 300 литров, электрический водонагреватель на 30 литров, насосная станция, выносной летний душ и мойка высокого давления. Энергетика тоже не подкачала: внешний ввод 220В, два гелевых аккумулятора по 100 А/ч, инвертор 3,5 кВт, полноценная разводка 220В и USB, светодиодное освещение и отдельные подсветки для гостиной и кухни.

Фото: kung.ru

Мультимедиа-система включает LED-телевизор на 32 дюйма с функцией Smart HD, видеосвязь с кабиной, камеру заднего вида и панель управления всеми системами автодома. Такой набор опций редко встретишь даже в дорогих европейских автодомах.

Стоимость этого чуда техники - 21 012 000 рублей, а если у вас уже есть подходящее шасси, то только надстройка обойдется в 10 032 000 рублей. Цена немаленькая, но за такие возможности и уровень автономности она выглядит вполне оправданной. Урал Некст в версии VIP автодома - это не просто средство передвижения, а настоящий дом для тех, кто привык к комфорту и не боится отправиться туда, где нет дорог.