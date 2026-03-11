Полный комфорт в полной глуши: в России создан уникальный автодом на базе шасси 6х6 Урал Некст

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 19:29

Урал Некст превратили в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города — чем удивляет

В России появился автодом на шасси Урал Некст с колесной формулой 6х6, который удивляет сочетанием автономности, продуманного интерьера и внедорожных характеристик. Внутри - кухня, душ, спальные места и даже оружейный сейф. Такой подход меняет представление о мобильном жилье.

Российский рынок домов на колесах пополнился по-настоящему уникальной новинкой. На базе необычного грузового шасси Урал «Некст» создан автодом, который способен не только преодолевать сложное бездорожье, но и обеспечивать полноценный комфорт для жизни и длительных путешествий. Этот проект сразу привлекает внимание тех, кто устал от стандартных решений и ищет нечто большее, чем просто фургон.

Фото: kung.ru

Внешний облик автодома сразу выдает его внедорожные амбиции. Кузов, окрашенный в цвет «Степной камуфляж», оснащен двумя мощными электрическими лебедками, светодиодной балкой-люстрой и экспедиционным багажником со ступенькой. Колесная формула 6х6 позволяет уверенно чувствовать себя на пересеченной местности и в суровых климатических условиях, а корпус из сэндвич-панелей с утеплителем (толщина стен 50 мм, пола — 100 мм) гарантирует тепло и надежность.

Внутреннее пространство длиной 5,3 метра продумано до мелочей и готово принять до пяти человек. Здесь есть все необходимое для автономной жизни: просторная угловая кухня с техникой, полноценная обеденная зона, санузел с душевой кабиной и даже оружейный сейф. Множество шкафов и ящиков предусмотрено для хранения одежды и снаряжения, а спальные места организованы так, чтобы каждый чувствовал себя максимально удобно даже в долгой поездке.

Фото: kung.ru

Внутренняя отделка выполнена с вниманием к деталям. Кухонный блок оборудован столешницей и мойкой из искусственного камня, газовой плитой с контролем газа, вытяжкой, СВЧ-печью и вместительным холодильником на 100 литров. Санузел не уступает городским квартирам: здесь есть подогреваемый душевой поддон, биотуалет, раковина на тумбе, зеркало и аксессуары. Стены и потолок обтянуты искусственной кожей, пол покрыт коммерческим линолеумом, а сам санузел отделан пластиковыми панелями и мозаикой.

Для поддержания комфортного климата установлены автономный отопитель Webasto, крышной кондиционер Dometic и вентилятор. Водоснабжение организовано через бак на 250 литров, водонагреватель и насосную станцию с разводкой воды на кухне и в душевой. Такой уровень автономности и комфорта делает этот автодом идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем комфорта даже вдали от цивилизации.

Упомянутые марки: Урал
