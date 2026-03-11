Полный комфорт в полной глуши: в России создан уникальный автодом на базе шасси 6х6 Урал Некст

11 марта 2026, 19:29
Урал Некст превратили в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города — чем удивляет
В России появился автодом на шасси Урал Некст с колесной формулой 6х6, который удивляет сочетанием автономности, продуманного интерьера и внедорожных характеристик. Внутри - кухня, душ, спальные места и даже оружейный сейф. Такой подход меняет представление о мобильном жилье.
Российский рынок домов на колесах пополнился по-настоящему уникальной новинкой. На базе необычного грузового шасси Урал «Некст» создан автодом, который способен не только преодолевать сложное бездорожье, но и обеспечивать полноценный комфорт для жизни и длительных путешествий. Этот проект сразу привлекает внимание тех, кто устал от стандартных решений и ищет нечто большее, чем просто фургон.
Внешний облик автодома сразу выдает его внедорожные амбиции. Кузов, окрашенный в цвет «Степной камуфляж», оснащен двумя мощными электрическими лебедками, светодиодной балкой-люстрой и экспедиционным багажником со ступенькой. Колесная формула 6х6 позволяет уверенно чувствовать себя на пересеченной местности и в суровых климатических условиях, а корпус из сэндвич-панелей с утеплителем (толщина стен 50 мм, пола — 100 мм) гарантирует тепло и надежность.
Внутреннее пространство длиной 5,3 метра продумано до мелочей и готово принять до пяти человек. Здесь есть все необходимое для автономной жизни: просторная угловая кухня с техникой, полноценная обеденная зона, санузел с душевой кабиной и даже оружейный сейф. Множество шкафов и ящиков предусмотрено для хранения одежды и снаряжения, а спальные места организованы так, чтобы каждый чувствовал себя максимально удобно даже в долгой поездке.
Внутренняя отделка выполнена с вниманием к деталям. Кухонный блок оборудован столешницей и мойкой из искусственного камня, газовой плитой с контролем газа, вытяжкой, СВЧ-печью и вместительным холодильником на 100 литров. Санузел не уступает городским квартирам: здесь есть подогреваемый душевой поддон, биотуалет, раковина на тумбе, зеркало и аксессуары. Стены и потолок обтянуты искусственной кожей, пол покрыт коммерческим линолеумом, а сам санузел отделан пластиковыми панелями и мозаикой.
Для поддержания комфортного климата установлены автономный отопитель Webasto, крышной кондиционер Dometic и вентилятор. Водоснабжение организовано через бак на 250 литров, водонагреватель и насосную станцию с разводкой воды на кухне и в душевой. Такой уровень автономности и комфорта делает этот автодом идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем комфорта даже вдали от цивилизации.
Похожие материалы Ural
-
11.03.2026, 18:38
ЛуАЗ-969: Первый советский переднеприводный автомобиль, который не боялся бездорожья
ЛуАЗ-969 часто недооценивали, но эксперты выделяют семь причин, по которым этот внедорожник превосходил УАЗ-469 на сложных трассах. Легкий вес, независимая подвеска и уникальная конструкция сделали его настоящей находкой для армии и любителей бездорожья. Почему эти особенности актуальны и сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 18:14
Тяжелая классика на новый лад: как владельцы оценивают Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 сохранил рамную конструкцию и внедорожный характер, но стал еще технологичнее и тяжелее. Новая модель удивляет сочетанием классики и современных решений, однако не лишена спорных моментов, особенно для городской эксплуатации.Читать далее
-
11.03.2026, 18:05
Rivian убирает базовые версии R1S и R1T: что изменится для покупателей
Rivian неожиданно сняла с производства базовые комплектации R1S и R1T с LFP-батареями. Это решение напрямую влияет на стоимость входа в модельный ряд и может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Почему компания пошла на такой шаг и как это скажется на будущих моделях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 17:54
Скандинавский дом на колесах из Европы: минимальные вложения и максимум возможностей
Европейский дом на колесах в скандинавском стиле удивляет сочетанием цены и функциональности. Минимальные вложения открывают путь к экотуризму или собственному бизнесу. Почему такие проекты становятся трендом в 2026 году - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 17:33
BMW X7 нового поколения: отказ от раздельной оптики и неожиданные виртуальные решения
BMW готовит масштабное обновление флагманского X7: исчезновение раздельных фар, свежие дизайнерские подходы и виртуальные концепты. Почему именно сейчас баварцы решились на столь смелые перемены и как это повлияет на рынок премиальных внедорожников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 16:17
В Москве вышли на маршруты 40 новых электробусов КамАЗ поколения А5 - что изменилось
В столице заметно увеличился парк электробусов: на городские линии вышли 40 новых машин КамАЗ поколения А5. Это событие не только подчеркивает лидерство Москвы в Европе по внедрению экологичного транспорта, но и открывает новые возможности для пассажиров. Какие технические решения реализованы в этих моделях, что отличает их от предыдущих поколений и почему этот шаг важен для мегаполиса - разбираемся подробно. Читать далее
-
11.03.2026, 16:03
Юрлица владеют 10% автопарка России: свежие данные по сегментам и долям
В России на юридические лица зарегистрировано более 5,5 млн автомобилей, что составляет значительную часть всего автопарка страны. Эксперты раскрыли, в каких сегментах корпоративная собственность преобладает, а где физлица остаются лидерами. Как распределяются права собственности на транспорт и что влияет на доступность и стоимость услуг.Читать далее
-
11.03.2026, 15:47
Проект «Москвич 5» закрыли: что будет с выпущенными машинами и почему это важно
Производство «Москвич 5» официально остановлено - редкий случай для российского автопрома. Почему модель не оправдала ожиданий, что теперь ждет уже собранные автомобили и как это повлияет на рынок - разбираемся, что скрывается за этим решением. Мало кто знает, но у компании остались другие планы.Читать далее
-
11.03.2026, 15:34
Mercedes-Benz VLE: новый электрический минивэн с необычными фарами и камерой для звонков
Mercedes-Benz представил электрический минивэн VLE, который обещает изменить привычный взгляд на семейные автомобили. Модель появится в продаже только в 2027 году, но уже сейчас вызывает интерес благодаря необычным решениям в дизайне и технологиях. Почему эта новинка может стать трендом ближайших лет - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.03.2026, 15:24
GAC Aion V выходит на российский рынок: электрокроссовер с быстрой зарядкой
В марте на российском рынке появится новый электрокроссовер GAC Aion V. Модель уже продается в Китае и Европе, а теперь готова удивить россиян необычным набором функций и современными технологиями. Почему этот автомобиль может изменить представление о доступных электрокарах - разбираемся в деталях. Узнайте, какие опции доступны, как быстро заряжается и что еще скрывает новинка.Читать далее
