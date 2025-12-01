Легендарный прототип BMW 3.0 CLS из 70-х ищет нового владельца – шанс, который бывает раз в жизни

1 декабря 2025, 19:58
Уникальный BMW 3.0 CLS впервые за 30 лет выходит на рынок коллекционеров
Уникальный BMW 3.0 CLS впервые за 30 лет выходит на рынок коллекционеров
Первый в истории BMW 3.0 CLS вновь появился на публике. Машина долгие годы хранилась в закрытом гараже. Сейчас этот редчайший экземпляр выставлен на продажу. Автомобиль создан в эпоху смелых экспериментов BMW. Подробности о судьбе культового прототипа – в нашем материале.
На аукционе появился настоящий уникальный автомобиль – первый в истории BMW 3.0 CLS, звук которого долгое время был скрыт от глаз публики. Этот прототип, созданный в начале 1970-х годов, ставший символом эпохи. Машина была разработана в тот период, когда компания стремилась к максимальной производительности и не боялась экспериментировать с формой и дополнениями.
В эти годы BMW пережила настоящий подъем, а инженеры и дизайнеры предоставили практически полную свободу для воплощения самых смелых идей. Именно тогда и появился CLS 3.0 – автомобиль, который стал не только испытательным стендом для новых технологий, но и настоящей иконой для поклонников марки. Этот экземпляр сохранился в единственном экземпляре и долгое время оставался в частной коллекции, практически не появляясь в публике.
Сегодня, спустя более 30 лет, легендарный прототип вновь увидел свет и готов сменить владельца. Для коллекционеров и ценителей истории BMW – это уникальный шанс прикоснуться к живой легенде. Машина сохранила оригинальные детали и элементы отделки, ее техническое состояние позволяет оценить, каким был подход к созданию автомобилей в 70-х.
BMW 3.0 CLS стал не только предвестником будущих успехов марки в автоспорте, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Начало его появления ознаменовало эпоху эры, когда производители стали уделять пристальное внимание аэродинамике, легкости конструкции и управляемости. Именно эти качества CLS стали желанным объектом для коллекционеров во всем мире.
Сегодня этот автомобиль вновь оказался в центре внимания, в те времена, когда автомобильная индустрия переживала настоящую революцию.
Похожие материалы БМВ
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:46
Редкий Plymouth Fury 1965 года с мотором Street Wedge спасли от утилизации
В США обнаружили необычный Plymouth Fury 1965 года. Машина сохранила редкий двигатель и механическую коробку. Ее хотели отправить на металлолом, но авто удалось спасти. Владелец ищет нового покупателя, а судьба автомобиля пока не решена.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:46
Редкий Plymouth Fury 1965 года с мотором Street Wedge спасли от утилизации
В США обнаружили необычный Plymouth Fury 1965 года. Машина сохранила редкий двигатель и механическую коробку. Ее хотели отправить на металлолом, но авто удалось спасти. Владелец ищет нового покупателя, а судьба автомобиля пока не решена.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве