Легендарный прототип BMW 3.0 CLS из 70-х ищет нового владельца – шанс, который бывает раз в жизни

Уникальный BMW 3.0 CLS впервые за 30 лет выходит на рынок коллекционеров

Первый в истории BMW 3.0 CLS вновь появился на публике. Машина долгие годы хранилась в закрытом гараже. Сейчас этот редчайший экземпляр выставлен на продажу. Автомобиль создан в эпоху смелых экспериментов BMW. Подробности о судьбе культового прототипа – в нашем материале.

На аукционе появился настоящий уникальный автомобиль – первый в истории BMW 3.0 CLS, звук которого долгое время был скрыт от глаз публики. Этот прототип, созданный в начале 1970-х годов, ставший символом эпохи. Машина была разработана в тот период, когда компания стремилась к максимальной производительности и не боялась экспериментировать с формой и дополнениями.

В эти годы BMW пережила настоящий подъем, а инженеры и дизайнеры предоставили практически полную свободу для воплощения самых смелых идей. Именно тогда и появился CLS 3.0 – автомобиль, который стал не только испытательным стендом для новых технологий, но и настоящей иконой для поклонников марки. Этот экземпляр сохранился в единственном экземпляре и долгое время оставался в частной коллекции, практически не появляясь в публике.

Сегодня, спустя более 30 лет, легендарный прототип вновь увидел свет и готов сменить владельца. Для коллекционеров и ценителей истории BMW – это уникальный шанс прикоснуться к живой легенде. Машина сохранила оригинальные детали и элементы отделки, ее техническое состояние позволяет оценить, каким был подход к созданию автомобилей в 70-х.

BMW 3.0 CLS стал не только предвестником будущих успехов марки в автоспорте, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Начало его появления ознаменовало эпоху эры, когда производители стали уделять пристальное внимание аэродинамике, легкости конструкции и управляемости. Именно эти качества CLS стали желанным объектом для коллекционеров во всем мире.

Сегодня этот автомобиль вновь оказался в центре внимания, в те времена, когда автомобильная индустрия переживала настоящую революцию.