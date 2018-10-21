21 октября 2018, 17:09

Уникальный Cadillac Элвиса Пресли продали дешевле, чем ожидалось

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В Австрии с аукциона продали Cadillac de Ville Estate Wagon, принадлежавший королю рок-н-ролла Элвису Пресли. Первоначально ожидалось, что за уникальный автомобиль удастся выручить 100 или даже 200 тысяч евро. Но итоговая цена составила довольно скромные 69 000 евро.
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Покупатель, выложивший за раритетный автомобиль почти 70 тысяч евро, пожелал остаться неизвестным. Cadillac de Ville Estate Wagon был выпущен в 1972 году. Пробег у автомобиля существенный. Элвис Пресли «намотал» на нем более 70 000 миль (113 000 километров). Известно, что именно на этом «Кадиллаке» певец совершил свою последнюю долгую поездку, поехав в 1976 году 1,5 тысячи миль из Лас-Вегаса в свое поместье «Грейсленд», где он и скончался спустя 8 месяцев.

Автомобиль уникален еще и тем, что является одним из двух универсалов, которые компания Sunroof создала на базе Cadillac de Ville. Они оснащались 7,7-литровым двигателем мощностью 220 л.с., работавшим в сочетании с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Список оборудования включал кондиционер и магнитолу. Салон был отделан кожей и имел третий ряд сидений.

Продавцу, выставившему автомобиль на аукцион Dorotheum, практически не удалось на нем заработать. Несколько лет назад он заплатил за Cadillac de Ville 75 000 долларов, что эквивалентно нынешним 65 000 евро. Обычно такие раритетные автомобили стоят дороже. Например, в тот же день на торгах за 89 700 евро ушел с молотка Mercedes-Benz 280 Coupe 1971 года. А за Lancia Flaminia Super Sport 3C 2.8 Zagato 1965 года выложили 339 000 евро.
По собственной информации 110km.ru
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Уникальный Cadillac Элвиса Пресли продали дешевле, чем ожидалось
{{material_92463}}Покупатель, выложивший за раритетный автомобиль почти 70 тысяч евро, пожелал остаться неизвестным. Cadillac de Ville Estate Wagon был выпущен в 1972 году. Пробег у автомобиля существенный. Элвис Пресли «намотал» на нем более 70 000 миль (113 000 километров). Известно, что именно на этом «Кадиллаке» певец совершил свою последнюю долгую поездку, поехав в 1976 году 1,5 тысячи миль из Лас-Вегаса в свое поместье «Грейсленд», где он и скончался спустя 8 месяцев.Автомобиль уникален еще и тем, что является одним из двух универсалов, которые компания Sunroof создала на базе Cadillac de Ville. Они оснащались 7,7-литровым двигателем мощностью 220 л.с., работавшим в сочетании с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Список оборудования включал кондиционер и магнитолу. Салон был отделан кожей и имел третий ряд сидений.Продавцу, выставившему автомобиль на аукцион Dorotheum, практически не удалось на нем заработать. Несколько лет назад он заплатил за Cadillac de Ville 75 000 долларов, что эквивалентно нынешним 65 000 евро. Обычно такие раритетные автомобили стоят дороже. Например, в тот же день на торгах за 89 700 евро ушел с молотка Mercedes-Benz 280 Coupe 1971 года. А за Lancia Flaminia Super Sport 3C 2.8 Zagato 1965 года выложили 339 000 евро.
2018-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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