Последний Impala SS сохранился в заводском состоянии – редкая находка для коллекционеров

18 ноября 2025, 20:32
Уникальный Chevrolet Impala SS 1996 года с пробегом 127 км выставят на аукцион
Редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года с минимальным пробегом и заводской пленкой появится на аукционе. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Это шанс увидеть легенду американского автопрома в первозданном виде. Подробности о судьбе уникального экземпляра – в нашем материале.
В современном мире, где на дорогах царствуют кроссоверы, турбированные моторы и цифровые панели, классические полноразмерные седаны кажутся пережитком прошлого. Однако иногда появляется нечто особенное, что напоминает о золотой эпохе американского автопрома. Таким автомобилем является Chevrolet Impala SS 1996 года, который в почти первозданном виде будет выставлен на аукционе Mecum в Киссимми в январе.
Этот автомобиль — последний представитель классической серии Impala SS, выпущенный в заключительный год производства. Его пробег составляет всего 127 километров, а салон до сих пор защищен заводской пленкой. Подобные экземпляры встречаются крайне редко, поскольку большинство этих машин либо давно отслужили свой срок, либо подверглись активной эксплуатации. Перед нами — настоящая капсула времени, застывшая в 1996 году.
Седан выглядит так, будто только что сошел с конвейера: кузов насыщенного черного цвета, фирменные легкосплавные диски и характерные детали отделки. Под капотом скрывается атмосферный двигатель V8 объемом 5,7 литра, который в свое время считался эталоном производительности и надежности. Автомобиль никогда не реставрировался и не дорабатывался — все детали оригинальные, а его техническое состояние близко к идеальному.
Согласно autoevolution, интерес коллекционеров и поклонников американской классики к таким автомобилям только растет. Особенно ценятся экземпляры с минимальным пробегом и полной сохранностью заводского оснащения. Для многих Impala SS — это не просто транспорт, а символ ушедшей эпохи, когда автомобили создавались с расчетом на комфорт, мощь и долговечность.
Ожидается, что на аукционе этот уникальный лот вызовет настоящий ажиотаж. Стоимость редких, хорошо сохранившихся автомобилей с каждым годом только увеличивается. Для будущего владельца это не просто покупка, а возможность прикоснуться к истории и стать хранителем настоящей автомобильной легенды.
Похожие материалы Шевроле
-
16.11.2025, 18:59
Редкий Chevrolet Impala SS 1963 с мотором 409 найден в поле Теннесси
В поле штата Теннесси обнаружен уникальный Chevrolet Impala SS 1963 года. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель 409 V8 и салон. Машина выглядит как настоящий символ эпохи. Почему такой экземпляр оказался забыт? Подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 07:33
Легендарный Chevrolet Impala SS 1965 года: 83 тысячи миль и культовый статус
Chevrolet Impala SS 1965 года до сих пор удивляет автолюбителей. Его узнают на улицах. Этот автомобиль стал настоящей иконой американских дорог. Узнайте, почему он не теряет популярности спустя десятилетия. В чем секрет его долгой жизни и харизмы?Читать далее
-
13.11.2025, 20:38
Внук продал редкий Chevrolet Impala 1961 года деда за бесценок на Craigslist
Chevrolet Impala 1961 года — символ американской эпохи. Внук неожиданно выставил на продажу идеальный кабриолет деда. Цена шокировала даже опытных коллекционеров. За пять тысяч долларов ушла настоящая легенда. Как такое стало возможным — читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 19:39
Редкий Chevrolet Impala 1959 года почти достиг рекордной цены на аукционе
На аукционе разгорается борьба за уникальный Chevrolet Impala 1959 года. Автомобиль сохранил оригинальные детали и выглядит почти как новый. Коллекционеры готовы платить крупные суммы. Интрига сохраняется: достигнет ли лот заветной цены?Читать далее
-
12.11.2025, 10:28
Самый крупный коллекционер Cadillac начинал с простой Impala кабриолет и спустя годы вновь вернулся к ней
Владелец самой большой коллекции Cadillac когда-то ездил на скромной Impala. Спустя годы он вновь приобрел этот культовый кабриолет. Почему именно эта модель оставила такой след в его жизни? Узнайте, как простая машина может стать началом большой страсти.Читать далее
-
10.11.2025, 14:56
Редкий Chevrolet Impala 1967 года с уникальной крышей выставлен на продажу для реставрации
На продажу выставлен Chevrolet Impala 1967 года с редкой крышей. Автомобиль требует полной реставрации. Внешний вид может отпугнуть, но потенциал огромен. Необычная деталь делает его настоящей находкой. Подробности о состоянии и перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
10.11.2025, 10:34
Редкий Chevrolet Impala 1959 года выставлен на аукцион без минимальной цены
Chevrolet Impala 1959 года снова в центре внимания. Автомобиль выставлен на аукцион без стартовой цены. Это уникальный шанс для ценителей классики. История модели вызывает интерес у коллекционеров. Не упустите возможность узнать подробности.Читать далее
-
03.11.2025, 07:47
Редкий Chevrolet Impala SS 1964 года продают почти за бесценок из-за серьезных проблем
На аукционе появился Chevrolet Impala SS 1964 года. Машина требует полной реставрации. Цена удивляет даже опытных коллекционеров. Причины столь низкой стоимости интригуют. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
31.10.2025, 08:54
Редкий Chevrolet Impala 1961 года с уникальным мотором ищет нового владельца
В продаже появился Chevrolet Impala 1961 года в исключительном состоянии. Автомобиль привлекает внимание не только внешним видом, но и редкими опциями. Владелец обещает интересные особенности, которые редко встречаются на подобных моделях. Подробности о машине интригуют и заставляют задуматься о покупке.Читать далее
-
29.10.2025, 19:08
Chevrolet Impala 1963 года с мотором LS3 и механикой: рестомод мечты для ценителей
В США выставлен на продажу уникальный рестомод на базе Impala 1963 года. Классика получила современный мотор и шестиступенчатую механику. Автомобиль сохранил оригинальный облик, но стал гораздо динамичнее. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
