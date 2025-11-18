Последний Impala SS сохранился в заводском состоянии – редкая находка для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 20:32

Уникальный Chevrolet Impala SS 1996 года с пробегом 127 км выставят на аукцион

Редкий седан Chevrolet Impala SS 1996 года с минимальным пробегом и заводской пленкой появится на аукционе. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Это шанс увидеть легенду американского автопрома в первозданном виде. Подробности о судьбе уникального экземпляра – в нашем материале.

В современном мире, где на дорогах царствуют кроссоверы, турбированные моторы и цифровые панели, классические полноразмерные седаны кажутся пережитком прошлого. Однако иногда появляется нечто особенное, что напоминает о золотой эпохе американского автопрома. Таким автомобилем является Chevrolet Impala SS 1996 года, который в почти первозданном виде будет выставлен на аукционе Mecum в Киссимми в январе.

Этот автомобиль — последний представитель классической серии Impala SS, выпущенный в заключительный год производства. Его пробег составляет всего 127 километров, а салон до сих пор защищен заводской пленкой. Подобные экземпляры встречаются крайне редко, поскольку большинство этих машин либо давно отслужили свой срок, либо подверглись активной эксплуатации. Перед нами — настоящая капсула времени, застывшая в 1996 году.

Седан выглядит так, будто только что сошел с конвейера: кузов насыщенного черного цвета, фирменные легкосплавные диски и характерные детали отделки. Под капотом скрывается атмосферный двигатель V8 объемом 5,7 литра, который в свое время считался эталоном производительности и надежности. Автомобиль никогда не реставрировался и не дорабатывался — все детали оригинальные, а его техническое состояние близко к идеальному.

Согласно autoevolution, интерес коллекционеров и поклонников американской классики к таким автомобилям только растет. Особенно ценятся экземпляры с минимальным пробегом и полной сохранностью заводского оснащения. Для многих Impala SS — это не просто транспорт, а символ ушедшей эпохи, когда автомобили создавались с расчетом на комфорт, мощь и долговечность.

Ожидается, что на аукционе этот уникальный лот вызовет настоящий ажиотаж. Стоимость редких, хорошо сохранившихся автомобилей с каждым годом только увеличивается. Для будущего владельца это не просто покупка, а возможность прикоснуться к истории и стать хранителем настоящей автомобильной легенды.

Упомянутые модели: Chevrolet Impala
Упомянутые марки: Chevrolet
