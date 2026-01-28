Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 18:59

Уникальный Chevrolet Monza 1965 года: автомобиль, который простоял полвека

Уникальный Chevrolet Monza 1965 года: автомобиль, который простоял полвека

Не прошли мимо: мало кто знает, почему редкие экземпляры Monza 1965 года вызывают споры среди коллекционеров

Уникальный Chevrolet Monza 1965 года: автомобиль, который простоял полвека

Chevrolet Monza 1965 года с пробегом всего 3400 миль, простоявший в гараже с 1970 года, стал настоящей находкой для ценителей американской классики. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает интерес и какие тайны скрывает его история - разбираемся в материале.

Chevrolet Monza 1965 года с пробегом всего 3400 миль, простоявший в гараже с 1970 года, стал настоящей находкой для ценителей американской классики. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает интерес и какие тайны скрывает его история - разбираемся в материале.

В мире автомобилей встречаются настоящие артефакты. Это не просто машины в хорошем состоянии, а капсулы времени, заставляющие задуматься об их судьбе и о страсти коллекционеров, которые их сберегли.

Яркий пример — Chevrolet Monza 1965 года, припаркованная в 1970-м и с тех пор практически не покидавшая гараж. За полвека на её одометре накопилось всего 3400 миль — почти невероятный показатель для автомобиля тех лет.

Monza 1965 — больше чем просто представитель эпохи. Это машина, вокруг которой до сих пор не утихают споры. С одной стороны, она стала символом технических экспериментов General Motors, с другой — оказалась в центре внимания после выхода книги Ральфа Нейдера «Опасен на любой скорости». Именно эта модель стала одним из главных «героев» первой главы, где автор жёстко критиковал конструкцию и безопасность американских автомобилей.

Однако, вопреки скандальной репутации, Monza с мотором 140 и четырёхступенчатой механикой — настоящий драйверский автомобиль. Лёгкая, маневренная, с задним расположением двигателя, она дарит ощущения, которые редко встретишь в современных машинах. Владелец этого экземпляра, судя по всему, был истинным энтузиастом: автомобиль сохранил оригинальную краску, салон и даже заводские шины. Такая сохранность — большая редкость даже среди американских «гаражных находок».

Примечательно, что, несмотря на споры о безопасности, Monza 1965 года до сих пор высоко ценится коллекционерами. Причина проста: это часть истории автопрома, символ эпохи перемен и смелых экспериментов. Многие эксперты сходятся во мнении, что подобные автомобили становятся объектами инвестиций, ведь их число с каждым годом неумолимо сокращается.

Сегодня эта Chevrolet Monza вызывает не только ностальгию, но и уважение к тем, кто сумел сохранить её в первозданном виде. Для коллекционеров и ценителей классики она — настоящий трофей, явление уникальное. Возможно, именно такие истории и делают автомобильный мир по-настоящему живым и увлекательным

Упомянутые модели: Chevrolet Monza
Упомянутые марки: Chevrolet
