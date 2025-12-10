Этот Nova с 1400 л.с. удивит даже фанатов гиперкаров – сколько за него дадут на торгах?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 19:19

Уникальный Chevrolet Nova 1966 года мощнее Bugatti Veyron и готов к аукциону

Уникальный Chevrolet Nova 1966 года мощнее Bugatti Veyron и готов к аукциону

Этот Nova с 1400 л.с. удивит даже фанатов гиперкаров – сколько за него дадут на торгах?

Уникальный Chevrolet Nova 1966 года мощнее Bugatti Veyron и готов к аукциону

Редкий Chevrolet Nova 1966 года с мотором на 1400 л.с. готовится к продаже на аукционе. Автомобиль получил уникальный двигатель и доработанную трансмиссию. Внутри только два спортивных кресла и цифровая панель. Сколько заплатят за такую машину – пока загадка.

Редкий Chevrolet Nova 1966 года с мотором на 1400 л.с. готовится к продаже на аукционе. Автомобиль получил уникальный двигатель и доработанную трансмиссию. Внутри только два спортивных кресла и цифровая панель. Сколько заплатят за такую машину – пока загадка.

В мире кастомных автомобилей всегда находится место для настоящих безумцев, готовых превратить классическую машину в нечто совершенно невероятное. Именно такой проект появился на горизонте – Chevrolet Nova 1966 года, который теперь может достигать мощности, превосходящей даже легендарный Bugatti Veyron.

Скромный седан из 60-х давно стал любимцем тюнеров, и Chevrolet Nova не раз попадала в руки мастеров, превращавших ее в настоящего монстра. Однако нынешний экземпляр выделяется даже на фоне самых экстремальных проектов. Под его капотом скрывается огромный 648-кубовый двигатель V8 с двумя нагнетателями F1 ProCharger, развивающий до 1400 лошадиных сил и 2033 Нм крутящего момента. Подобные цифры редко встречаются даже среди современных гиперкаров.

Фото: Barrett-Jackson

Автомобиль готовят к продаже на аукционе Barrett-Jackson в январе 2026 года. Хотя подробностей о машине не так много, известно достаточно, чтобы понять — перед нами не просто шоу-кар, а воплощение гоночного мира. Для передачи колоссальной мощности на колеса здесь установлена двухступенчатая автоматическая коробка, рассчитанная на нагрузку до 5000 л.с. Шасси полностью переделано: использованы усиленные 40-шлицевые полуоси, регулируемая подвеска, укороченный задний мост с полным тюнингом и система с двумя топливными насосами. Все это говорит о серьезном инженерном подходе.

Внешне Nova сохранила узнаваемые черты, но стала шире и ниже. Кузов был модифицирован, чтобы вместить массивные колеса и доработанную подвеску. Выхлопная система из нержавеющей стали разделена на два канала, что подчеркивает гоночный характер автомобиля. В салоне — только самое необходимое: два ковшеобразных кресла с двухцветной обивкой, минималистичная центральная консоль и цифровая приборная панель. Никаких излишеств — все подчинено скорости и контролю.

Создатели этой Nova явно не ставили цель сделать автомобиль для повседневной езды. Это чистокровный дрэгстер, способный удивить даже самых искушенных поклонников скорости. Его стоимость пока неизвестна — автомобиль уйдет с молотка без стартовой цены, но интерес к нему гарантирован: подобные проекты встречаются крайне редко.

Остается лишь гадать, кто станет новым владельцем этого невероятного Chevrolet Nova и как распорядится столь мощной машиной. Одно ясно — этот автомобиль уже вошел в историю как один из самых экстремальных кастомов своего времени.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Краснодар Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться