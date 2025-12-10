Этот Nova с 1400 л.с. удивит даже фанатов гиперкаров – сколько за него дадут на торгах?

10 декабря 2025, 19:19
Уникальный Chevrolet Nova 1966 года мощнее Bugatti Veyron и готов к аукциону
Редкий Chevrolet Nova 1966 года с мотором на 1400 л.с. готовится к продаже на аукционе. Автомобиль получил уникальный двигатель и доработанную трансмиссию. Внутри только два спортивных кресла и цифровая панель. Сколько заплатят за такую машину – пока загадка.
В мире кастомных автомобилей всегда находится место для настоящих безумцев, готовых превратить классическую машину в нечто совершенно невероятное. Именно такой проект появился на горизонте – Chevrolet Nova 1966 года, который теперь может достигать мощности, превосходящей даже легендарный Bugatti Veyron.
Скромный седан из 60-х давно стал любимцем тюнеров, и Chevrolet Nova не раз попадала в руки мастеров, превращавших ее в настоящего монстра. Однако нынешний экземпляр выделяется даже на фоне самых экстремальных проектов. Под его капотом скрывается огромный 648-кубовый двигатель V8 с двумя нагнетателями F1 ProCharger, развивающий до 1400 лошадиных сил и 2033 Нм крутящего момента. Подобные цифры редко встречаются даже среди современных гиперкаров.
Автомобиль готовят к продаже на аукционе Barrett-Jackson в январе 2026 года. Хотя подробностей о машине не так много, известно достаточно, чтобы понять — перед нами не просто шоу-кар, а воплощение гоночного мира. Для передачи колоссальной мощности на колеса здесь установлена двухступенчатая автоматическая коробка, рассчитанная на нагрузку до 5000 л.с. Шасси полностью переделано: использованы усиленные 40-шлицевые полуоси, регулируемая подвеска, укороченный задний мост с полным тюнингом и система с двумя топливными насосами. Все это говорит о серьезном инженерном подходе.
Внешне Nova сохранила узнаваемые черты, но стала шире и ниже. Кузов был модифицирован, чтобы вместить массивные колеса и доработанную подвеску. Выхлопная система из нержавеющей стали разделена на два канала, что подчеркивает гоночный характер автомобиля. В салоне — только самое необходимое: два ковшеобразных кресла с двухцветной обивкой, минималистичная центральная консоль и цифровая приборная панель. Никаких излишеств — все подчинено скорости и контролю.
Создатели этой Nova явно не ставили цель сделать автомобиль для повседневной езды. Это чистокровный дрэгстер, способный удивить даже самых искушенных поклонников скорости. Его стоимость пока неизвестна — автомобиль уйдет с молотка без стартовой цены, но интерес к нему гарантирован: подобные проекты встречаются крайне редко.
Остается лишь гадать, кто станет новым владельцем этого невероятного Chevrolet Nova и как распорядится столь мощной машиной. Одно ясно — этот автомобиль уже вошел в историю как один из самых экстремальных кастомов своего времени.
