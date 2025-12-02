Дом на колесах в стиле улья: креативный дизайн и максимум уюта – как вам такой вариант?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 04:58

Уникальный дом на колесах Hive Hideaway вдохновлен ульями и удивляет компактным интерьером

Уникальный дом на колесах Hive Hideaway вдохновлен ульями и удивляет компактным интерьером

Дом на колесах в стиле улья: креативный дизайн и максимум уюта – как вам такой вариант?

Уникальный дом на колесах Hive Hideaway вдохновлен ульями и удивляет компактным интерьером

Большинство автодомов похожи друг на друга, но Hive Hideaway ломает стереотипы. Его интерьер вдохновлен ульями и отличается необычным подходом. Узнайте, как компактные размеры сочетаются с оригинальными решениями. Такой дом на колесах точно не останется незамеченным.

Большинство автодомов похожи друг на друга, но Hive Hideaway ломает стереотипы. Его интерьер вдохновлен ульями и отличается необычным подходом. Узнайте, как компактные размеры сочетаются с оригинальными решениями. Такой дом на колесах точно не останется незамеченным.

Современные дома на колесах часто выглядят однотипно: светлые стены, деревянные вставки, минимум индивидуальности. Такой подход понятен – он рассчитан на массового покупателя, важность универсальности и привычного комфорта. Но что, если хочется чего-то по-настоящему необычного? 

Этот дом на колесах сразу выделялся своим видом. Его дизайн вдохновлен настоящими пчелиными ульями – статусом и названием. Внутри нет привычных стандартных решений. Каждый элемент продуман так, чтобы создать ощущение уюта и защищенности. При этом размеры дома довольно скромные, но пространство используется максимально эффективно.

В интерьере Hive Hideaway преобладают подключаемые источники питания. Вместо классических белых оттенков здесь использованы мягкие желтые и коричневые тона, которые создают атмосферу тепла и спокойствия. Мебель выполнена по индивидуальным эскизам, формы повторяют шестигранники – узнаваемый мотив улья. 

Несмотря на компактные размеры, в доме есть все необходимое для комфортной жизни в путешествии. Кухонная зона оборудована современной техникой, есть удобное спальное место и даже миниатюрная гостиная. Вся мебель трансформируется, позволяя быстро менять назначение пространства. Например, стол легко трансформируется в рабочее место или в дополнительную кровать.

Особое внимание уделено хранению вещей. В Hive Hideaway множество скрытых ящиков и ниш, которые не бросаются в глаза, но позволяют разместить все необходимое. Вентиляция и освещение продуманы так, чтобы внутри всегда было свежо и светло, независимо от времени года.

Как отмечают создатели, их цель была не просто удивить необычной конструкцией, а сделать дом на колесах по-настоящему уютным и функциональным. Hive Hideaway отлично подойдет тем, кто устал от стандартных решений и хочет добавить в свою жизнь немного креатива. Такой автодом станет не только удобством для передвижения, но и настоящим произведением искусства на колесах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Брянск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться