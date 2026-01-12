Редкий суперкар с историей — сколько стоит мечта коллекционера?

Уникальный Ferrari Enzo с пробегом 1045 км спустя 23 года выставлен на аукцион

В США продают Ferrari Enzo 2003 года с минимальным пробегом. Автомобиль был создан по индивидуальному заказу и почти не выезжал из гаража. Владелец лично контролировал сборку и добился уникальных опций. Машина собрала внушительную коллекцию наград.

Потратить состояние на Феррари, вложить еще больше в окончание доработок, а потом почти не ездить на нем - именно так поступил коллекционер из Теннесси Фил Бахман. Его Ferrari Enzo 2003 года выпуска за 23 года проехал всего 1045 километров и теперь готовится к продаже на аукционе.

Автомобиль выделяется своим редким окрасом Giallo Modena — Бахман питал особую слабость к жёлтому цвету. Салон выполнен в красной коже с жёлтыми акцентами, что создаёт гармонию с экстерьером. Всего было выпущено лишь 400 экземпляров Enzo, и этот относится к числу самых уникальных: он один из 36 жёлтых и один из 127, поставленных в США, а также он прошёл расширенную заводскую программу индивидуализации с многочисленными эксклюзивными опциями.

Под капотом автомобиля находится легендарный 6,0-литровый двигатель V12, способный разогнать Enzo до 100 км/ч за 3,1 секунды. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики, машина практически не знала дорог, проводя время в гараже с климат-контролем. После кончины Фила Бахмана в августе 2025 года его коллекция была выставлена на торги, и этот Enzo будет продан в январе на аукционе во Флориде.

Новый владелец приобретёт не просто автомобиль, а настоящую коллекционную легенду с множеством наград с престижных наград. Рынок таких машин крайне узок, и цена может значительно превысить стоимость обычных экземпляров Enzo, достигая миллионов долларов. Этот суперкар — не только часть истории Ferrari, но и воплощение мечты для серьёзного коллекционера.