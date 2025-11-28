Редкий суперкар с минимальным пробегом и автографом Стива Салина – шанс для коллекционеров

28 ноября 2025, 11:32
Уникальный Ford GT 2005 года из коллекции Пола Уокера выставлен на продажу
Уникальный Ford GT 2005 года из коллекции Пола Уокера выставлен на продажу
На аукционе появился редкий Ford GT 2005 года, принадлежавший Полу Уокеру. Автомобиль выделяется отсутствием полос и окраской Mark IV Red. Пробег всего 3 701 миля. Машина подписана Стивом Салиным. Таких экземпляров выпущено всего 14. Подробности – в материале.
На аукцион выставлен поистине уникальный автомобиль — Ford GT 2005 года, который когда-то принадлежал покойному актеру Полу Уокеру. Этот экземпляр выделяется даже среди редких машин первой генерации: он окрашен в насыщенный цвет Mark IV Red и лишен характерных для гоночных модификаций полос. Согласно данным Bring a Trailer, в 2005 году было выпущено всего 14 таких автомобилей, что делает этот лот исключительной находкой для ценителей.
Автомобиль сохранился практически в идеальном состоянии – его одометр показывает всего 3 701 милю, что эквивалентно примерно 5 956 километрам. Во время эксплуатации машина практически не выезжала из гаража, ее техническое состояние можно назвать близким к заводу. Особую ценность имеет Ford GT с тонкой подписью Стив Салин – классического инженера и тюнера, принявшего участие в создании этой модели. Такой автограф встречается редко и придает автомобилю коллекционную привлекательность.
Под капотом у этого GT установлен компрессорный V8, который обеспечивает впечатляющую динамику и характерный для американских суперкаров звук. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил все оригинальные детали и не подвергался никаким доработкам. В салоне – минимальные следы эксплуатации, лакокрасочное покрытие выглядит свежим, как будто автомобиль только что сошел с конвейера. Владелец тщательно следил за состоянием машины.
Как отмечают эксперты, подобные примеры редко встречаются на рынке, особенно с такой надписью и незначительным пробегом. Для коллекционеров и поклонников марки Ford этот лот – настоящий шанс реализовать свою идею создания автомобиля с голливудским прошлым. Ожидается, что интерес к машине будет высоким, итоговая стоимость может значительно превысить среднерыночные показатели для Ford GT первого поколения.
Похожие материалы Форд
-
13.11.2025, 11:31
Уникальный Ford GT 2017 года из коллекции Тима Аллена снова продается
Легендарный Ford GT 2017 года, ранее принадлежавший известному актеру, вновь появился на рынке. Пробег всего 937 миль. Автомобиль сочетает в себе голливудский шик и американские технологии. Почему этот суперкар вызывает такой интерес? Узнайте подробности.Читать далее
-
25.10.2025, 19:17
Редкий Ford GT первого поколения с доработками стал мечтой коллекционеров к Новому году
Легендарный спорткар Ford GT первого поколения вновь оказался в центре внимания. Модель с доработками вызывает интерес у коллекционеров. Эксперты отмечают уникальность этого экземпляра. Подробности о редком автомобиле интригуют автолюбителей.Читать далее
-
11.09.2024, 06:59
Какие эксклюзивные автомобили до сих пор возят в Россию. Список из 9 моделей
Санкции и запрет на поставки в Россию люксовых и мощных автомобилей серьезно усложнили логистику, но никак не сказались на желании состоятельных россиян приобрести эксклюзивную модель.Читать далее
-
17.04.2020, 14:10
Лучшие автомобили для экстремального вождения
Когда-нибудь пандемия закончится, люди выйдут из домов и будут делать то, о чем долго мечтали на самоизоляции. Для автомобилистов это, конечно, резвая езда. Особо экстремальные водители собираются штурмовать автодромы, где можно погонять с лихвой. И вот на чем лучше это делать. Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
13.11.2025, 11:31
Уникальный Ford GT 2017 года из коллекции Тима Аллена снова продается
Легендарный Ford GT 2017 года, ранее принадлежавший известному актеру, вновь появился на рынке. Пробег всего 937 миль. Автомобиль сочетает в себе голливудский шик и американские технологии. Почему этот суперкар вызывает такой интерес? Узнайте подробности.Читать далее
-
25.10.2025, 19:17
Редкий Ford GT первого поколения с доработками стал мечтой коллекционеров к Новому году
Легендарный спорткар Ford GT первого поколения вновь оказался в центре внимания. Модель с доработками вызывает интерес у коллекционеров. Эксперты отмечают уникальность этого экземпляра. Подробности о редком автомобиле интригуют автолюбителей.Читать далее
-
11.09.2024, 06:59
Какие эксклюзивные автомобили до сих пор возят в Россию. Список из 9 моделей
Санкции и запрет на поставки в Россию люксовых и мощных автомобилей серьезно усложнили логистику, но никак не сказались на желании состоятельных россиян приобрести эксклюзивную модель.Читать далее
-
17.04.2020, 14:10
Лучшие автомобили для экстремального вождения
Когда-нибудь пандемия закончится, люди выйдут из домов и будут делать то, о чем долго мечтали на самоизоляции. Для автомобилистов это, конечно, резвая езда. Особо экстремальные водители собираются штурмовать автодромы, где можно погонять с лихвой. И вот на чем лучше это делать. Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее