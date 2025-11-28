Редкий суперкар с минимальным пробегом и автографом Стива Салина – шанс для коллекционеров

Уникальный Ford GT 2005 года из коллекции Пола Уокера выставлен на продажу

На аукционе появился редкий Ford GT 2005 года, принадлежавший Полу Уокеру. Автомобиль выделяется отсутствием полос и окраской Mark IV Red. Пробег всего 3 701 миля. Машина подписана Стивом Салиным. Таких экземпляров выпущено всего 14. Подробности – в материале.

На аукцион выставлен поистине уникальный автомобиль — Ford GT 2005 года, который когда-то принадлежал покойному актеру Полу Уокеру. Этот экземпляр выделяется даже среди редких машин первой генерации: он окрашен в насыщенный цвет Mark IV Red и лишен характерных для гоночных модификаций полос. Согласно данным Bring a Trailer, в 2005 году было выпущено всего 14 таких автомобилей, что делает этот лот исключительной находкой для ценителей.

Автомобиль сохранился практически в идеальном состоянии – его одометр показывает всего 3 701 милю, что эквивалентно примерно 5 956 километрам. Во время эксплуатации машина практически не выезжала из гаража, ее техническое состояние можно назвать близким к заводу. Особую ценность имеет Ford GT с тонкой подписью Стив Салин – классического инженера и тюнера, принявшего участие в создании этой модели. Такой автограф встречается редко и придает автомобилю коллекционную привлекательность.

Под капотом у этого GT установлен компрессорный V8, который обеспечивает впечатляющую динамику и характерный для американских суперкаров звук. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил все оригинальные детали и не подвергался никаким доработкам. В салоне – минимальные следы эксплуатации, лакокрасочное покрытие выглядит свежим, как будто автомобиль только что сошел с конвейера. Владелец тщательно следил за состоянием машины.

Как отмечают эксперты, подобные примеры редко встречаются на рынке, особенно с такой надписью и незначительным пробегом. Для коллекционеров и поклонников марки Ford этот лот – настоящий шанс реализовать свою идею создания автомобиля с голливудским прошлым. Ожидается, что интерес к машине будет высоким, итоговая стоимость может значительно превысить среднерыночные показатели для Ford GT первого поколения.