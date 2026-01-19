Редчайший суперкар ушел с молотка среди толпы Ferrari — кто стал новым владельцем?

19 января 2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.
В мире коллекционных автомобилей иногда происходят сделки, которые буквально переворачивают представления о ценностях и уникальности. Именно такой случай произошел на последних выходных в США, где на аукционе Mecum был продан, пожалуй, самый аутентичный Ford GT40 MkII 1966 года выпуска. Этот автомобиль не просто редкость - он существует в том виде, в каком виде сошел с завода почти 60 лет назад. Без реставраций, без участия в гонках. И именно это сделало его настоящей сенсацией среди коллекционеров и поклонников автоспорта.
Сумма сделки оказалась ошеломляющей даже для опытных участников рынка: 12 375 000 долларов. Такой ценник вывел этот Ford GT40 в тройку самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных на аукционе Mecum Auction, где обычно доминируют Ferrari и другие итальянские шедевры. Но на этот раз именно американская легенда оказалась в центре внимания, затмив даже известных конкурентов.
Что же делает этот экземпляр таким особенным? Прежде всего, это заводская версия Lightweight - облегченная модификация, созданная для максимальной производительности. Но в отличие от большинства собратьев, этот GT40 никогда не выходил на гоночную трассу. Его история – это история сохранения, а не славы на подиуме. Автомобиль прошел через года, не потеряв ни грамма своей аутентичности: оригинальная краска, детали интерьера, даже заводские наклейки и маркировки - все осталось нетронутым.
На аукционе автомобиль выглядел как кинозвезда на красной дорожке: блестящий кузов, идеальные пропорции, харизма настоящей иконы. В зале царила атмосфера ожидания - ставки росли, а участники не скрывали эмоций. В итоге победителем стал коллекционер, имя которого пока держится в секрете. Но уже сейчас ясно: этот Ford GT40 стал не просто купленным, а настоящим событием для всего автомобильного мира.
Интересно, что на фоне этого лота даже Ferrari, традиционно считающиеся вершиной коллекционного рынка, отошли на второй план. Американский спорткар доказал: история может быть ценнее громких побед и реставрационных работ.
Стоит отметить, что подобная сделка — редкость даже для аукционов. Обычно автомобили такого уровня хранятся в частных коллекциях и практически не появляются на открытых торгах. Поэтому ажиотаж вокруг этого лота был вполне оправдан. Многие участники признались: увидеть такой живой экземпляр - уже удача, а стать его владельцем - мечта всей жизни.
Однако рынок коллекционных автомобилей продолжает удивлять. Каждый год ставятся новые рекорды, а к подлинным, а не тронутым временем машинам интерес только растет. Ford GT40 1966 года стал очередным подтверждением: настоящая история и уникальность всегда будут в цене, независимо от моды и трендов.
Напомним, что ранее мы отмечали, что Honda в США отмечает уверенный рост продаж в октябре 2025 года. Компания не только укрепила свои позиции, но и анонсировала обновления популярных моделей. В центре внимания оказался рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Подробнее о переменах и ожиданиях поклонников читайте в нашем предыдущем материале бренда .
