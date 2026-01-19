Редчайший суперкар ушел с молотка среди толпы Ferrari — кто стал новым владельцем?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 19:47

Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов

Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов

Редчайший суперкар ушел с молотка среди толпы Ferrari — кто стал новым владельцем?

Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов

Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.

Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей иногда происходят сделки, которые буквально переворачивают представления о ценностях и уникальности. Именно такой случай произошел на последних выходных в США, где на аукционе Mecum был продан, пожалуй, самый аутентичный Ford GT40 MkII 1966 года выпуска. Этот автомобиль не просто редкость - он существует в том виде, в каком виде сошел с завода почти 60 лет назад. Без реставраций, без участия в гонках. И именно это сделало его настоящей сенсацией среди коллекционеров и поклонников автоспорта.

Сумма сделки оказалась ошеломляющей даже для опытных участников рынка: 12 375 000 долларов. Такой ценник вывел этот Ford GT40 в тройку самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных на аукционе Mecum Auction, где обычно доминируют Ferrari и другие итальянские шедевры. Но на этот раз именно американская легенда оказалась в центре внимания, затмив даже известных конкурентов.

Что же делает этот экземпляр таким особенным? Прежде всего, это заводская версия Lightweight - облегченная модификация, созданная для максимальной производительности. Но в отличие от большинства собратьев, этот GT40 никогда не выходил на гоночную трассу. Его история – это история сохранения, а не славы на подиуме. Автомобиль прошел через года, не потеряв ни грамма своей аутентичности: оригинальная краска, детали интерьера, даже заводские наклейки и маркировки - все осталось нетронутым.

На аукционе автомобиль выглядел как кинозвезда на красной дорожке: блестящий кузов, идеальные пропорции, харизма настоящей иконы. В зале царила атмосфера ожидания - ставки росли, а участники не скрывали эмоций. В итоге победителем стал коллекционер, имя которого пока держится в секрете. Но уже сейчас ясно: этот Ford GT40 стал не просто купленным, а настоящим событием для всего автомобильного мира.

Интересно, что на фоне этого лота даже Ferrari, традиционно считающиеся вершиной коллекционного рынка, отошли на второй план. Американский спорткар доказал: история может быть ценнее громких побед и реставрационных работ.

Стоит отметить, что подобная сделка — редкость даже для аукционов. Обычно автомобили такого уровня хранятся в частных коллекциях и практически не появляются на открытых торгах. Поэтому ажиотаж вокруг этого лота был вполне оправдан. Многие участники признались: увидеть такой живой экземпляр - уже удача, а стать его владельцем - мечта всей жизни.

Однако рынок коллекционных автомобилей продолжает удивлять. Каждый год ставятся новые рекорды, а к подлинным, а не тронутым временем машинам интерес только растет. Ford GT40 1966 года стал очередным подтверждением: настоящая история и уникальность всегда будут в цене, независимо от моды и трендов.

Напомним, что ранее мы отмечали, что Honda в США отмечает уверенный рост продаж в октябре 2025 года. Компания не только укрепила свои позиции, но и анонсировала обновления популярных моделей. В центре внимания оказался рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Подробнее о переменах и ожиданиях поклонников читайте в нашем предыдущем материале бренда .

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Симферополь Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться