Редкий экземпляр Muscle Car не ушел с молотка – владелец отказался от низкой цены

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 15:38

В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.

В конце 60-х годов американский автопром переживал настоящий бум событий. Именно тогда Форд решил взять ситуацию под контроль и самостоятельно заняться выпуском современных и быстрых машин. В 1969 году на свет появился Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet, который сразу же стал символом эпохи маслкаров.

Этот двигатель был не просто очередной модификацией – он стал настоящим вызовом конкурентам. Форд больше не нуждался в тюнерах, чтобы создавать быстрые автомобили. Модель Mach 1 и линейка Boss окончательно закрепили за маркой статус производителя настоящих «дорожных монстров».

Особое место среди всех выпущенных Mustang занимает уникальный экземпляр 1969 года с мотором 428 Super Cobra Jet. Этот автомобиль существует в единственном экземпляре. Его редкость и технические характеристики сделали машину настоящей мечтой коллекционеров.

Недавно этот Мустанг оказался в центре внимания на одном из аукционов. За него предложили 110 тысяч долларов, что для такой машины считается довольно скромной суммой. Владелец не стал соглашаться на такую ​​цену, решив, что его автомобиль достоин большего. Такой поступок только подогрел интерес к редкому маслкару, ведь на рынке подобных предложений практически не бывает.

История этого Мустанга – отличный пример того, как редкость и уникальность могут значительно повысить ценность автомобиля. Даже спустя годы такие машины продолжают ажиотаж среди коллекционеров и поклонников классики. Остается только догадаться, за какую сумму в итоге будет продан этот уникальный Ford Mustang 1969 года.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
