Редкий экземпляр Muscle Car не ушел с молотка – владелец отказался от низкой цены

26 ноября 2025, 15:38
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.
В конце 60-х годов американский автопром переживал настоящий бум событий. Именно тогда Форд решил взять ситуацию под контроль и самостоятельно заняться выпуском современных и быстрых машин. В 1969 году на свет появился Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet, который сразу же стал символом эпохи маслкаров.
Этот двигатель был не просто очередной модификацией – он стал настоящим вызовом конкурентам. Форд больше не нуждался в тюнерах, чтобы создавать быстрые автомобили. Модель Mach 1 и линейка Boss окончательно закрепили за маркой статус производителя настоящих «дорожных монстров».
Особое место среди всех выпущенных Mustang занимает уникальный экземпляр 1969 года с мотором 428 Super Cobra Jet. Этот автомобиль существует в единственном экземпляре. Его редкость и технические характеристики сделали машину настоящей мечтой коллекционеров.
Недавно этот Мустанг оказался в центре внимания на одном из аукционов. За него предложили 110 тысяч долларов, что для такой машины считается довольно скромной суммой. Владелец не стал соглашаться на такую цену, решив, что его автомобиль достоин большего. Такой поступок только подогрел интерес к редкому маслкару, ведь на рынке подобных предложений практически не бывает.
История этого Мустанга – отличный пример того, как редкость и уникальность могут значительно повысить ценность автомобиля. Даже спустя годы такие машины продолжают ажиотаж среди коллекционеров и поклонников классики. Остается только догадаться, за какую сумму в итоге будет продан этот уникальный Ford Mustang 1969 года.
Похожие материалы Форд
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
-
17.11.2025, 08:36
Уникальный Ford Mustang 1969 с мотором 429: автомобиль, который так и не появился
В конце 60-х Ford создал мотор, который стал символом мощности. Но одна из самых ярких версий Mustang так и не увидела свет. Почему компания не рискнула воплотить мечту в реальность? В материале раскрываются детали уникального проекта и его судьба.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.11.2025, 09:48
Механик спустя 30 лет вновь встретил уникальный Ford Mustang GT 390 1968 года
В 2025 году механик неожиданно обнаружил легендарный Ford Mustang GT 390, с которым работал еще 30 лет назад. Эта машина стала символом целой эпохи и мечтой для многих поколений. Почему именно этот автомобиль вызывает столько эмоций? История возвращения культового маслкара удивляет и интригует.Читать далее
-
05.11.2025, 16:28
Ringbrothers представили KINGPIN: 800-сильный Mustang Mach 1 с призрачным обликом
Ringbrothers удивили публику на SEMA 2025 новым проектом. Классический Mustang Mach 1 превратился в KINGPIN. Автомобиль сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри скрывается 800-сильный мотор. Узнайте, чем еще поражает этот уникальный маслкар.Читать далее
-
30.10.2025, 15:21
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 2009 года с пробегом 6000 миль выставлен на продажу
В США на продажу выставлен Ford Mustang Shelby GT500 2009 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и принадлежал одному владельцу. Подробности сделки держатся в секрете. Покупателей ждет редкая возможность приобрести культовый маслкар.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
-
17.11.2025, 08:36
Уникальный Ford Mustang 1969 с мотором 429: автомобиль, который так и не появился
В конце 60-х Ford создал мотор, который стал символом мощности. Но одна из самых ярких версий Mustang так и не увидела свет. Почему компания не рискнула воплотить мечту в реальность? В материале раскрываются детали уникального проекта и его судьба.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.11.2025, 09:48
Механик спустя 30 лет вновь встретил уникальный Ford Mustang GT 390 1968 года
В 2025 году механик неожиданно обнаружил легендарный Ford Mustang GT 390, с которым работал еще 30 лет назад. Эта машина стала символом целой эпохи и мечтой для многих поколений. Почему именно этот автомобиль вызывает столько эмоций? История возвращения культового маслкара удивляет и интригует.Читать далее
-
05.11.2025, 16:28
Ringbrothers представили KINGPIN: 800-сильный Mustang Mach 1 с призрачным обликом
Ringbrothers удивили публику на SEMA 2025 новым проектом. Классический Mustang Mach 1 превратился в KINGPIN. Автомобиль сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри скрывается 800-сильный мотор. Узнайте, чем еще поражает этот уникальный маслкар.Читать далее
-
30.10.2025, 15:21
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 2009 года с пробегом 6000 миль выставлен на продажу
В США на продажу выставлен Ford Mustang Shelby GT500 2009 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и принадлежал одному владельцу. Подробности сделки держатся в секрете. Покупателей ждет редкая возможность приобрести культовый маслкар.Читать далее
- 5 990 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 750 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 1 950 000 РFord Mustang 2015 в Москве
- 2 460 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 3 000 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 479 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 4 850 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 150 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 2 050 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 6 500 000 РFord Mustang 2011 в Москве