Роскошный Thunderbird Apollo с редкими опциями ищет нового владельца – сколько запросят на этот раз?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 20:09

Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион

Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион

Роскошный Thunderbird Apollo с редкими опциями ищет нового владельца – сколько запросят на этот раз?

Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион

Редчайший Ford Thunderbird Apollo 1967 года вновь появится на аукционе. В салоне сохранились оригинальные телефон и телевизор. Всего таких машин было выпущено пять. Цена на прошлых торгах достигла 44 тысяч долларов. Необычные опции и история делают этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров.

Редчайший Ford Thunderbird Apollo 1967 года вновь появится на аукционе. В салоне сохранились оригинальные телефон и телевизор. Всего таких машин было выпущено пять. Цена на прошлых торгах достигла 44 тысяч долларов. Необычные опции и история делают этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров.

В 1955 году Ford представил Thunderbird как двухместный кабриолет, но уже спустя три года модель превратилась в четырехместный автомобиль. Этот шаг оказался удачным: Thunderbird стал родоначальником нового класса – персональных люксовых машин. За десятилетия модель не раз меняла облик, но всегда оставалась символом стиля и комфорта. Особенно ценятся экземпляры 1950–1960-х годов, которые сегодня считаются настоящей классикой и порой уходят с молотка за шестизначные суммы.

Однако герой этой истории – не просто Thunderbird, а уникальная версия Apollo 1967 года. Пятое поколение модели, выпускавшееся с 1967 по 1971 год, обычно не вызывает ажиотажа на аукционах: средняя цена таких машин редко превышает 17 тысяч долларов. Но этот экземпляр – исключение. Его ценность объясняется не только редкостью, но и необычной историей создания.

В 1966 году американский бренд Abercrombie & Fitch заказал всего пять особых Thunderbird Apollo для своих флагманских магазинов. Каждая машина стоила 15 тысяч долларов – втрое дороже стандартной версии. За эти деньги покупатель получал не только эксклюзивный дизайн, но и роскошные опции, которые в те годы были настоящей диковинкой.

В салоне Apollo устанавливали телевизор и телефон прямо на центральной консоли, а также откидные столики в спинках передних кресел. Пассажирское сиденье оснащалось электроприводом, подголовником и выдвижной подставкой для ног. Среди других особенностей – автоматический датчик гололеда и именная табличка Apollo. Внешне автомобиль выделялся синим металликом, светло-голубой виниловой крышей и темно-синим салоном. Украшали кузов золотые шильдики и декоративные элементы.

По замыслу заказчика, все пять машин должны были получить мощный 7-литровый V8 на 345 л.с., но именно этот экземпляр оказался единственным с базовым 6,4-литровым мотором на 315 л.с. Это делает его по-настоящему уникальным среди собратьев.

Несмотря на возраст, Thunderbird Apollo сохранился в отличном состоянии. Кузов был перекрашен в начале 1990-х, но все остальные детали остались оригинальными. Некоторые опции, такие как телевизор, телефон и люк, уже не работают, однако это не уменьшает коллекционной ценности машины. Автомобиль выглядит эффектно и неизменно привлекает внимание на выставках и встречах автолюбителей.

Сейчас этот редкий Thunderbird находится в Южной Каролине и готовится к очередным торгам. В июле 2025 года его уже продавали за 44 тысячи долларов, что стало рекордом для версии Apollo и вторым по величине результатом среди всех Thunderbird 1967 года. Новый аукцион обещает не меньший интерес: коллекционеры и просто поклонники ретро-авто с нетерпением ждут, кто станет следующим владельцем этой машины с историей.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Ижевск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться