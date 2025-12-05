Роскошный Thunderbird Apollo с редкими опциями ищет нового владельца – сколько запросят на этот раз?

5 декабря 2025, 20:09
Уникальный Ford Thunderbird Apollo 1967 года с телефоном и телевизором снова выставлен на аукцион
Редчайший Ford Thunderbird Apollo 1967 года вновь появится на аукционе. В салоне сохранились оригинальные телефон и телевизор. Всего таких машин было выпущено пять. Цена на прошлых торгах достигла 44 тысяч долларов. Необычные опции и история делают этот автомобиль настоящей находкой для коллекционеров.
В 1955 году Ford представил Thunderbird как двухместный кабриолет, но уже спустя три года модель превратилась в четырехместный автомобиль. Этот шаг оказался удачным: Thunderbird стал родоначальником нового класса – персональных люксовых машин. За десятилетия модель не раз меняла облик, но всегда оставалась символом стиля и комфорта. Особенно ценятся экземпляры 1950–1960-х годов, которые сегодня считаются настоящей классикой и порой уходят с молотка за шестизначные суммы.
Однако герой этой истории – не просто Thunderbird, а уникальная версия Apollo 1967 года. Пятое поколение модели, выпускавшееся с 1967 по 1971 год, обычно не вызывает ажиотажа на аукционах: средняя цена таких машин редко превышает 17 тысяч долларов. Но этот экземпляр – исключение. Его ценность объясняется не только редкостью, но и необычной историей создания.
В 1966 году американский бренд Abercrombie & Fitch заказал всего пять особых Thunderbird Apollo для своих флагманских магазинов. Каждая машина стоила 15 тысяч долларов – втрое дороже стандартной версии. За эти деньги покупатель получал не только эксклюзивный дизайн, но и роскошные опции, которые в те годы были настоящей диковинкой.
В салоне Apollo устанавливали телевизор и телефон прямо на центральной консоли, а также откидные столики в спинках передних кресел. Пассажирское сиденье оснащалось электроприводом, подголовником и выдвижной подставкой для ног. Среди других особенностей – автоматический датчик гололеда и именная табличка Apollo. Внешне автомобиль выделялся синим металликом, светло-голубой виниловой крышей и темно-синим салоном. Украшали кузов золотые шильдики и декоративные элементы.
По замыслу заказчика, все пять машин должны были получить мощный 7-литровый V8 на 345 л.с., но именно этот экземпляр оказался единственным с базовым 6,4-литровым мотором на 315 л.с. Это делает его по-настоящему уникальным среди собратьев.
Несмотря на возраст, Thunderbird Apollo сохранился в отличном состоянии. Кузов был перекрашен в начале 1990-х, но все остальные детали остались оригинальными. Некоторые опции, такие как телевизор, телефон и люк, уже не работают, однако это не уменьшает коллекционной ценности машины. Автомобиль выглядит эффектно и неизменно привлекает внимание на выставках и встречах автолюбителей.
Сейчас этот редкий Thunderbird находится в Южной Каролине и готовится к очередным торгам. В июле 2025 года его уже продавали за 44 тысячи долларов, что стало рекордом для версии Apollo и вторым по величине результатом среди всех Thunderbird 1967 года. Новый аукцион обещает не меньший интерес: коллекционеры и просто поклонники ретро-авто с нетерпением ждут, кто станет следующим владельцем этой машины с историей.
