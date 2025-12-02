Этот Ford Transit 4x4 удивляет возможностями и продуманным интерьером – стоит ли своих денег?

2 декабря 2025, 20:16
Уникальный Ford Transit 4x4 от Van Compass: кемпер для настоящих приключений
Уникальный Ford Transit 4x4 от Van Compass: кемпер для настоящих приключений
В 2019 году Van Compass превратил обычный Ford Transit в нечто особенное. Внедорожные доработки, усиленная трансмиссия и легкий интерьер делают этот кемпер заметным на дороге. Узнайте, чем он отличается от других и почему его выбирают для путешествий.
В мире автодомов и кемперов редко встретишь настолько необычный проект, как этот Ford Transit 2500 Ecoboost XLT 2015 года. В 2019 году специалисты Van Compass полностью изменили его характер, превратив стандартный фургон в полноприводный дом на колесах, способный справиться с любыми дорогами и условиями.
Главная особенность этого автомобиля – профессионально выполненная конверсия в 4x4. Вся трансмиссия была серьезно переработана: установлен бензиновый мотор Ecoboost объемом 3,5 литра, а также увеличенный алюминиевый топливный бак на 38 галлонов.
Передний и задний мосты взяты от Ford Super Duty 2004 года, оба с главными парами 4.88. Передний мост оснащен электрической блокировкой Eaton и ручными хабами, а задний – ограниченным проскальзыванием. На всех колесах установлены массивные 37-дюймовые шины Milestar Patagonia X/T на дисках Black Rhino Primm с бедлоками. Для внедорожных условий это решение обеспечивает максимальную проходимость и надежность.
Подвеска также подверглась глубокой модернизации. Спереди установлены усиленные рычаги BDS Super Duty, пружины Eibach и амортизаторы Falcon 3.3 с индивидуальной настройкой под вес фургона. Сзади – кастомный пакет рессор и такие же амортизаторы Falcon. Все элементы подвески рассчитаны на экстремальные нагрузки и обеспечивают комфорт даже на сложных маршрутах.
В плане производительности автомобиль получил несколько вариантов тюнинга двигателя, включая экономичный и тяговый режимы. Катализаторы были удалены, что повысило мощность и расход, но привело к появлению характерного запаха и индикации ошибок на приборной панели. Для контроля параметров установлен Scan Gauge II.
Экстерьер кемпера не менее впечатляет. Спереди – массивный силовой бампер с лебедкой Smittybuilt на 12 тонн и съемной дугой, а также светодиодная балка Vision X и дополнительные фары на стойках. По бокам – защитные пороги, а сзади – уникальный бампер с двумя распашными креплениями: на одном запаска, на другом – большой ящик и крепления для велосипедов или лыж. На крыше – багажник с маркизой Thule и солнечной панелью на 180 Вт.
Внутри все сделано максимально просто, но с расчетом на долговечность и легкость. Салон рассчитан на 4-5 человек, задние сиденья легко снимаются или переставляются. Переднее пассажирское кресло поворачивается, а окна снабжены утепленными шторками. Для обогрева установлен дизельный отопитель, а над водителем и пассажиром – вместительная полка для вещей.
Спальные места организованы с помощью системы откидной кровати с толстым матрасом и специальной пружинной основой. Кухонный блок включает плиту на пропане, раковину с отводом воды наружу и холодильник, все надежно закреплено. В задней части – 20-галлонный бак для воды и выносной душ, а также мощная система хранения с литиевыми аккумуляторами Renogy, контроллерами заряда и компрессором ARB.
Этот кемпер создан для тех, кто не боится сложных маршрутов и ценит независимость в путешествиях. Он сочетает в себе надежность, продуманность и уникальный стиль, который не останется незамеченным ни на одной стоянке.
Похожие материалы Форд
-
03.12.2025, 08:02
BYD представила в Японии гибридный кроссовер Sealion 6 по рекордно низкой цене
BYD выходит на японский рынок с новым гибридным кроссовером. Sealion 6 стал самым доступным PHEV SUV в стране. Модель обещает до 100 км на электротяге и улучшенный комфорт. Подробности о стратегии BYD и особенностях новинки – в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
03.12.2025, 07:54
Завод «Моторинвест» запустит сборку нового доступного электромобиля Evolute
В России появится новый электромобиль. Он будет доступным и современным. Модель заменит устаревший седан. Производство наладят в Липецкой области. Что это за машина? Узнайте подробности о грядущей новинке.Читать далее
-
03.12.2025, 07:42
Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью
В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.Читать далее
-
03.12.2025, 07:21
Jeep Patriot может вернуться в 2027 году, но пока это только фантазии
Jeep официально не анонсировал возвращение Patriot, но в сети появились рендеры возможной новинки. Дизайн получился брутальным и лаконичным. Модель могла бы занять место между Wrangler и Grand Cherokee. Ожидать ли реального возвращения Patriot – пока загадка.Читать далее
-
03.12.2025, 06:59
В Новосибирске продают автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года
В Новосибирске выставлен на продажу интегрированный автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года. Пробег всего 7 500 км, салон полностью переоборудован для проживания пяти человек. Внутри есть кухня, санузел и авторская мебель. Необычная история автомобиля и свежая постройка делают предложение особенно интересным.Читать далее
-
03.12.2025, 06:41
Уникальный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года: интересные детали и возможности
В Барнауле выставлен на продажу необычный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок. Машина 2000 года, дизель, пробег всего 62 000 км. Цена – 405 000 рублей. В объявлении указаны интересные детали и возможности для будущего владельца. Необычный вариант для тех, кто ищет что-то особенное.Читать далее
-
02.12.2025, 21:26
Whale Trailer Cabin: дом на колесах с дизайном в стиле морских гигантов
Whale Trailer Cabin удивляет необычным обликом и продуманной планировкой. Вдохновленный китами, этот автодом сочетает комфорт и автономность. Внутри – простор и свет, снаружи – футуристичный стиль. Оцените, как меняется представление о путешествиях.Читать далее
-
02.12.2025, 20:38
Кемпер из Китая для внедорожников: компактный дом на колесах с роскошью и защитой
Китайский мини-караван для пикапов удивляет сочетанием компактности и премиального оснащения. Внутри – уют и продуманная эргономика. Сертификаты безопасности и индивидуальные опции делают его интересным выбором. Оцените, насколько он подходит для российских дорог и кемпинга.Читать далее
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
03.12.2025, 08:02
BYD представила в Японии гибридный кроссовер Sealion 6 по рекордно низкой цене
BYD выходит на японский рынок с новым гибридным кроссовером. Sealion 6 стал самым доступным PHEV SUV в стране. Модель обещает до 100 км на электротяге и улучшенный комфорт. Подробности о стратегии BYD и особенностях новинки – в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
03.12.2025, 07:54
Завод «Моторинвест» запустит сборку нового доступного электромобиля Evolute
В России появится новый электромобиль. Он будет доступным и современным. Модель заменит устаревший седан. Производство наладят в Липецкой области. Что это за машина? Узнайте подробности о грядущей новинке.Читать далее
-
03.12.2025, 07:42
Mercedes Sprinter 144 2024: ультралегкий автодом с алюминиевыми шкафами и рекордной экономичностью
В 2024 году появился необычный автодом на базе Mercedes Sprinter 144. В нем использованы сверхлегкие алюминиевые шкафы и продуманная планировка. Внутри — максимум места для хранения и современное оснащение. Такой дом на колесах создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях.Читать далее
-
03.12.2025, 07:21
Jeep Patriot может вернуться в 2027 году, но пока это только фантазии
Jeep официально не анонсировал возвращение Patriot, но в сети появились рендеры возможной новинки. Дизайн получился брутальным и лаконичным. Модель могла бы занять место между Wrangler и Grand Cherokee. Ожидать ли реального возвращения Patriot – пока загадка.Читать далее
-
03.12.2025, 06:59
В Новосибирске продают автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года
В Новосибирске выставлен на продажу интегрированный автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года. Пробег всего 7 500 км, салон полностью переоборудован для проживания пяти человек. Внутри есть кухня, санузел и авторская мебель. Необычная история автомобиля и свежая постройка делают предложение особенно интересным.Читать далее
-
03.12.2025, 06:41
Уникальный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок 2000 года: интересные детали и возможности
В Барнауле выставлен на продажу необычный автодом на базе ЗИЛ 5301 Бычок. Машина 2000 года, дизель, пробег всего 62 000 км. Цена – 405 000 рублей. В объявлении указаны интересные детали и возможности для будущего владельца. Необычный вариант для тех, кто ищет что-то особенное.Читать далее
-
02.12.2025, 21:26
Whale Trailer Cabin: дом на колесах с дизайном в стиле морских гигантов
Whale Trailer Cabin удивляет необычным обликом и продуманной планировкой. Вдохновленный китами, этот автодом сочетает комфорт и автономность. Внутри – простор и свет, снаружи – футуристичный стиль. Оцените, как меняется представление о путешествиях.Читать далее
-
02.12.2025, 20:38
Кемпер из Китая для внедорожников: компактный дом на колесах с роскошью и защитой
Китайский мини-караван для пикапов удивляет сочетанием компактности и премиального оснащения. Внутри – уют и продуманная эргономика. Сертификаты безопасности и индивидуальные опции делают его интересным выбором. Оцените, насколько он подходит для российских дорог и кемпинга.Читать далее
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве