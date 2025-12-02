Этот Ford Transit 4x4 удивляет возможностями и продуманным интерьером – стоит ли своих денег?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 20:16

В 2019 году Van Compass превратил обычный Ford Transit в нечто особенное. Внедорожные доработки, усиленная трансмиссия и легкий интерьер делают этот кемпер заметным на дороге. Узнайте, чем он отличается от других и почему его выбирают для путешествий.

В мире автодомов и кемперов редко встретишь настолько необычный проект, как этот Ford Transit 2500 Ecoboost XLT 2015 года. В 2019 году специалисты Van Compass полностью изменили его характер, превратив стандартный фургон в полноприводный дом на колесах, способный справиться с любыми дорогами и условиями.

Главная особенность этого автомобиля – профессионально выполненная конверсия в 4x4. Вся трансмиссия была серьезно переработана: установлен бензиновый мотор Ecoboost объемом 3,5 литра, а также увеличенный алюминиевый топливный бак на 38 галлонов.

Передний и задний мосты взяты от Ford Super Duty 2004 года, оба с главными парами 4.88. Передний мост оснащен электрической блокировкой Eaton и ручными хабами, а задний – ограниченным проскальзыванием. На всех колесах установлены массивные 37-дюймовые шины Milestar Patagonia X/T на дисках Black Rhino Primm с бедлоками. Для внедорожных условий это решение обеспечивает максимальную проходимость и надежность.

Подвеска также подверглась глубокой модернизации. Спереди установлены усиленные рычаги BDS Super Duty, пружины Eibach и амортизаторы Falcon 3.3 с индивидуальной настройкой под вес фургона. Сзади – кастомный пакет рессор и такие же амортизаторы Falcon. Все элементы подвески рассчитаны на экстремальные нагрузки и обеспечивают комфорт даже на сложных маршрутах.

В плане производительности автомобиль получил несколько вариантов тюнинга двигателя, включая экономичный и тяговый режимы. Катализаторы были удалены, что повысило мощность и расход, но привело к появлению характерного запаха и индикации ошибок на приборной панели. Для контроля параметров установлен Scan Gauge II.

Экстерьер кемпера не менее впечатляет. Спереди – массивный силовой бампер с лебедкой Smittybuilt на 12 тонн и съемной дугой, а также светодиодная балка Vision X и дополнительные фары на стойках. По бокам – защитные пороги, а сзади – уникальный бампер с двумя распашными креплениями: на одном запаска, на другом – большой ящик и крепления для велосипедов или лыж. На крыше – багажник с маркизой Thule и солнечной панелью на 180 Вт.

Внутри все сделано максимально просто, но с расчетом на долговечность и легкость. Салон рассчитан на 4-5 человек, задние сиденья легко снимаются или переставляются. Переднее пассажирское кресло поворачивается, а окна снабжены утепленными шторками. Для обогрева установлен дизельный отопитель, а над водителем и пассажиром – вместительная полка для вещей.

Спальные места организованы с помощью системы откидной кровати с толстым матрасом и специальной пружинной основой. Кухонный блок включает плиту на пропане, раковину с отводом воды наружу и холодильник, все надежно закреплено. В задней части – 20-галлонный бак для воды и выносной душ, а также мощная система хранения с литиевыми аккумуляторами Renogy, контроллерами заряда и компрессором ARB.

Этот кемпер создан для тех, кто не боится сложных маршрутов и ценит независимость в путешествиях. Он сочетает в себе надежность, продуманность и уникальный стиль, который не останется незамеченным ни на одной стоянке.

Упомянутые марки: Ford
