Мобильный штаб для спасателей — инновации и комфорт в одном автомобиле

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 06:20

Уникальный фургон для экстренных служб с роскошным интерьером и автономностью

Уникальный фургон для экстренных служб с роскошным интерьером и автономностью

Мобильный штаб для спасателей — инновации и комфорт в одном автомобиле

Уникальный фургон для экстренных служб с роскошным интерьером и автономностью

Этот фургон создан для работы в самых сложных условиях. Внутри - простор, премиальные материалы и продуманная эргономика. Внешне - внедорожные возможности и современное оснащение. Как инженеры смогли объединить комфорт и функциональность - читайте в нашем материале.

Этот фургон создан для работы в самых сложных условиях. Внутри - простор, премиальные материалы и продуманная эргономика. Внешне - внедорожные возможности и современное оснащение. Как инженеры смогли объединить комфорт и функциональность - читайте в нашем материале.

В мире необычных автопроектов встречаются не только дома на колесах и мобильные мастерские, но и по-настоящему уникальные машины, созданные для помощи тем, кто первым оказывается на месте происшествия. Один из таких проектов - специальный фургон для экстренных служб, который не только выполняет роль мобильного штаба, но и удивляет своим уровнем оснащения и комфорта.

Фото: YouTube / Cascade Van

В основе этого автомобиля лежит Mercedes-Benz Sprinter с удлиненной колесной базой 170 дюймов. За переоборудование отвечала компания из Орегона, специализирующаяся на создании индивидуальных решений для фургонов. Внешне машина сразу выделяется: массивный передний бампер с защитой, силовые элементы, увеличенный топливный бак для дальних поездок и внедорожная подвеска. Колеса Black Rhino с шинами Falken Wildpeak подчеркивают готовность к бездорожью, а мощная светотехника Baja Designs обеспечивает отличную видимость в любых условиях.

Сзади установлены крепления для запасного колеса и крупного багажного бокса, а по бокам - дополнительные окна и удобная лестница для доступа к крыше. На крыше размещен огромный багажник с электроприводным тентом и дополнительными световыми приборами. Все это делает фургон не только практичным, но и визуально внушительным.

Фото: YouTube / Cascade Van

Внутри автомобиль встречает просторным и светлым интерьером без перегородок между кабиной и жилой зоной. Дизайн выполнен в спокойных тонах: темно-синие верхние шкафы, светлые нижние, белый потолок и мягкая обивка стен. Передние кресла вращаются, превращая переднюю часть салона в зону для отдыха или совещаний.

Кухонный блок разделен на две части и оснащен всем необходимым: глубокая мойка из нержавеющей стали с разделочной доской, вместительный холодильник с морозильной камерой, микроволновка, множество шкафчиков и ящиков для хранения. Все продумано для удобства работы и быта.

Далее по салону располагается зона отдыха и работы - две длинные скамьи по бокам и крепления для столов. Здесь можно не только отдохнуть после тяжелой смены, но и провести планирование поисково-спасательных операций. Благодаря большим окнам помещение всегда наполнено светом. При необходимости скамьи легко трансформируются в просторное спальное место для двух человек.

Под скамьями скрыты инженерные системы: мощная аккумуляторная батарея на 900 Ач обеспечивает автономную работу всех приборов, включая кондиционер, который способен работать до 50 часов без подзарядки. Водяной бак на 200 литров позволяет не беспокоиться о запасах воды даже при длительном пребывании вдали от цивилизации.

В самом конце салона находится просторная ванная комната - редкость для подобных автомобилей. Здесь есть полноценный туалет, умывальник с местом для хранения и душевая кабина с откидным поддоном и смесителем. Для принятия душа достаточно просто повесить шторку на потолок.

Этот фургон - не просто транспорт для экстренных служб, а настоящий мобильный штаб, способный работать в любых условиях. Он сочетает в себе надежность, функциональность и высокий уровень комфорта, что особенно важно для тех, кто ежедневно сталкивается с чрезвычайными ситуациями.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Калужская область Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться