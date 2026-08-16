Ferrari CZ26: Эксклюзивный гиперкар с «жидким» кузовом и динамикой ракеты показали в Монтерее

16 августа 2026, 08:33
Уникальный гиперкар Ferrari CZ26: детали, характеристики и особенности новинки
Уникальный гиперкар Ferrari CZ26: детали, характеристики и особенности новинки
Ferrari CZ26 - единственный в своем роде гиперкар, созданный для американского коллекционера. Новинка выделяется не только эксклюзивным дизайном, но и техническими решениями, которые отражают современные тренды в мире суперкаров. В чем ее уникальность - разбираемся в материале.
Премьера Ferrari CZ26 на автомобильной неделе в Монтерее вызвала немалый интерес среди поклонников эксклюзивных автомобилей. Этот гиперкар создан в единственном экземпляре по индивидуальному заказу знаменитого коллекционера в рамках программы Special Projects, что само по себе придает его уникальность и статус.
На основе CZ26 лежит гибридная архитектура SF90 Stradale, однако кузов полностью переработан под руководством шеф-дизайнера Флавио Манцони. Центральная часть корпуса выполнена в виде капсулы, массивные колесные арки и низкий «нос» с узкой сквозной решеткой придают автомобилю агрессивный и футуристический облик. Фары, датчики и воздухозаборники встроены в переднюю часть, задняя часть отличается усеченной формой, консольными фонарями и большим диффузором. Особое внимание привлекает окраска: серебристый оттенок Argento Veloce с эффектом жидкого металла сочетается с открытым карбоном и яркими акцентами Rosso Lampante.
Техническая часть осталась верна оригиналу: 4,0-литровый V8 с турбонаддувом (797 л.с.) работает вместе с другими электромоторами (162 кВт) и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Батарея емкостью 7,9 кВт·ч Позволяет проехать до 25 км на электротяге. Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, до 200 км/ч - 6,7 секунды, максимальная скорость - 328 км/ч. Тормозной путь со 100 км/ч - всего 29,5 метра благодаря углеродно-керамическим дискам.
Интерьер CZ26 выполнен из черной технической ткани с красной прострочкой и 3D-печатными элементами кресел. Декоративные панели изготовлены из глянцевого углепластика с металлической нитью, что обеспечивает индивидуальность салона. Конечная стоимость автомобиля не разглашается, что соответствует проектам Ferrari.
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