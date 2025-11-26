Редкий Jaguar XK120 с необычной историей и отсылкой к культовому фильму – что скрывает этот проект

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 21:03

Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда

Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда

Редкий Jaguar XK120 с необычной историей и отсылкой к культовому фильму – что скрывает этот проект

Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда

Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.

Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.

Прошло уже больше полугода с того момента, как британская марка Jaguar, одна из самых узнаваемых в мире, практически исчезла из поля зрения автолюбителей. После громкой премьеры модели Type 00 компания словно ушла в тень, чтобы подготовиться к масштабной трансформации и вернуться на рынок с совершенно новыми электромобилями.

Пока неизвестно, сколько времени займет этот процесс и удастся ли Jaguar вновь завоевать сердца поклонников. Однако, несмотря на паузу в деятельности бренда, интерес к его наследию не угасает. Наоборот, редкие и необычные проекты на базе классических моделей Jaguar продолжают привлекать внимание коллекционеров и энтузиастов по всему миру.

Одним из таких проектов стал сильно модифицированный Jaguar XK120 1951 года выпуска. Этот автомобиль не просто восстановили – его полностью переосмыслили, вдохновившись неожиданным персонажем из голливудского кино. Внешний облик машины получил уникальные черты, которые сразу выделяют ее среди других классических Jaguar. Дизайнеры и инженеры вложили в проект массу креативных идей, чтобы подчеркнуть связь с культовым образом, который стал источником вдохновения.

В результате получился автомобиль, сочетающий в себе классическую элегантность британского спорткара и яркие детали, отсылающие к знаменитому фильму. Каждый элемент экстерьера и интерьера был тщательно продуман, чтобы создать гармоничный образ, в котором угадываются черты как оригинального XK120, так и кинематографического героя. Такой подход позволил не только сохранить историческую ценность машины, но и добавить ей современного шарма.

Пока Jaguar готовится к своему новому этапу, подобные проекты напоминают, насколько богато и разнообразно наследие марки. Они доказывают, что даже спустя десятилетия классические модели могут получать новую жизнь и удивлять публику свежими интерпретациями. Остается только ждать, каким будет следующий шаг легендарного бренда и какие еще сюрпризы он приготовит для своих поклонников.

Упомянутые марки: Jaguar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ягуар

Похожие материалы Ягуар

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Чебоксары Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться