Мотоцикл из Северной Каролины удивляет смелым дизайном и универсальностью – как думаете, получилось ли у мастеров Magnum Opus объединить три стиля

Уникальный кастом BMW R 100 сочетает стиль боббера, скрэмблера и кафе-рейсера

BMW R 100 в исполнении Magnum Opus – не просто очередной кастом. Мастера из США решили объединить в одном проекте сразу три культовых направления. Как им это удалось и чем удивляет необычный мотоцикл – читайте в нашем материале. Такой подход встречается крайне редко.

На кастомной сцене мотоциклы BMW с оппозитными двигателями встречаются на каждом шагу. Это и неудивительно: платформа проверена временем, а возможности для творчества практически безграничны. Однако даже среди множества проектов порой появляются настоящие жемчужины.

Одной из таких стал BMW R 100, построенный мастерской Magnum Opus из Уилмингтона (Северная Каролина, США) под руководством Эцио Ковелли. Перед командой стояла амбициозная задача: объединить в одном мотоцикле черты трёх популярных стилей — боббера, скрэмблера и кафе-рейсера.

Внешний вид байка сразу приковывает взгляд. Ничего от привычной классики BMW — только минимализм, агрессивные линии и нестандартные решения. Рама была переработана, чтобы задать нужную посадку, а укороченное заднее крыло и одиночное сиденье лишь усиливают этот эффект. При этом в нём угадывается скрэмблер: высокий клиренс, универсальные покрышки и поднятая вверх выхлопная система намекают на готовность к лёгкому бездорожью.

Дух кафе-рейсера воплотился в узком баке, низком руле и лаконичных элементах управления, создающих ощущение скорости и собранности. В итоге получился мотоцикл, который органично выглядит как на городском асфальте, так и на проселочной дороге. Подобный синтез стилей — большая редкость, ведь обычно кастомайзеры углубляются в одно направление, доводя его до совершенства.

Как отмечает autoevolution, команде Magnum Opus удалось не просто смешать стили, а создать по-настоящему универсальный байк. Здесь сочетаются комфорт, динамика и яркая индивидуальность. Каждая деталь продумана: от уникальной окраски до технических решений. В результате этот BMW R 100 — не просто очередной кастом, а настоящее произведение искусства, способное удивить даже самых искушённых ценителей.