Как мастерская JM Customs создала один из самых красивых скрэмблеров последних лет

Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр

В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.

В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.

В мире кастомных мотоциклов иногда встречаются проекты, которые буквально заставляют остановиться и рассмотреть каждую деталь. Именно такой байк появился в Шотландии благодаря усилиям Джеймса Мойра и его напарника Криса Бернетта из мастерской JM Customs. Хотя эта команда уже завершила свою деятельность, их работы до сих пор обсуждают поклонники необычных мотоциклов.

Один из самых ярких проектов JM Customs был создан для заказчика из Белфаста. Владелец принес в мастерскую BMW R 80 1991 года выпуска, который нуждался в полном обновлении. Мастера решили не просто освежить внешний вид, а полностью переосмыслить концепцию классического скрэмблера, сохранив при этом узнаваемый характер немецкого мотоцикла.

Работа над байком началась с полной разборки и тщательной ревизии всех узлов. Особое внимание уделили раме: ее доработали, чтобы придать мотоциклу более агрессивный и современный силуэт. Подвеска была модернизирована для лучшей управляемости на разных типах дорог, а тормозная система получила новые компоненты для повышения безопасности.

Внешний облик мотоцикла изменился до неузнаваемости. Классический топливный бак был аккуратно отреставрирован и получил свежую окраску, выполненную лично Джеймсом Мойром, который после закрытия мастерской сосредоточился на аэрографии. Сиденье изготовили вручную, используя качественную кожу, а выхлопная система была полностью заменена на кастомную, что добавило байку характерного звука и стиля.

Детали отделки заслуживают отдельного внимания: на мотоцикле появились новые элементы из алюминия, а также уникальные аксессуары, подчеркивающие индивидуальность проекта. Итоговая работа превзошла ожидания владельца и стала настоящим украшением его коллекции.

Как сообщает autoevolution, этот кастомный BMW R 80 Scrambler стал одним из самых заметных проектов JM Customs. Даже спустя годы после закрытия мастерской, их работы продолжают вдохновлять энтузиастов по всему миру. История этого мотоцикла — отличный пример того, как страсть к деталям и творческий подход могут превратить классическую технику в настоящее произведение искусства.