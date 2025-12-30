Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 18:53

Уникальный кемпер на базе Mercedes Sprinter: скрытая кровать, кухня и душ

Дом на колесах с секретами: как устроен фургон мечты от Nomadik Customs

В Портленде создали необычный дом на колесах с невидимой спальней и кухней. Внутри - душ с водой и автономные системы. Такой фургон подойдет для долгих путешествий и жизни вне города. Узнайте, чем еще удивляет этот Mercedes Sprinter.

В Портленде мастера Nomadik Customs создали уникальный дом на колесах, способный удивить даже самых искушенных поклонников автопутешествий. Этот проект — не просто переделка фургона, а тщательно продуманный мобильный дом, где каждая деталь выполнена с учетом пожеланий заказчика.

За основу взят Mercedes Sprinter 2022 года с полным приводом и мощностью 170 л.с. Фургон получил регулируемую подвеску, фирменные пороги, светодиодную балку, багажник на крыше и крепление для двух велосипедов с толстыми шинами.

Фото: YouTube/Jarrod Tocci

Ключевая особенность — скрытые функциональные зоны. Невидимая кухня прячется за тройной складной панелью на магнитах, а спальня раскрывается только когда это необходимо. Такой подход создает ощущение просторного универсального пространства для работы, отдыха и готовки.

В передней части расположена лаунж-зона, которая трансформируется в мобильный офис, обеденную зону или дополнительное спальное место. Для этого предусмотрен стол с поворотным креплением и выдвижная рама с откидной крышкой, служащая удлинителем кровати. Все элементы изготовлены из качественных материалов по выбору владельца.

Фото: YouTube/Jarrod Tocci

Кухня оснащена всем необходимым для комфортной жизни: индукционной плитой на одну конфорку, холодильником на 12 В, духовкой Bravo, глубокой мойкой и мини-полкой для хранения. После использования всё скрывается раздвижными панелями, чтобы не загромождать пространство. Рядом находится дополнительная рабочая поверхность, которая также служит крышкой для технических шкафов и опорой для откидной кровати.

Спальное место выполнено в виде откидной кровати размером 137x185 см. Над ней расположены полки для хранения и декоративная панель, ручная работа из десяти видов дерева. Это решение не только экономит пространство, но и добавляет уюта.

В задней части разместилась полноценная ванная комната с деревянными системами хранения, эпоксидными стенами, ковриком для душа, выдвижным туалетом и умывальником на тумбе. Особого внимания заслуживает душ с системой рециркуляции воды: благодаря фильтру и подогреву можно принимать горячий душ до 30 минут, не расходуя запас пресной воды. Бак для воды, скрытый в мебели, вмещает 136 литров, что позволяет долго не пополнять запасы.

Для полной автономности установлена мощная электросистема на 24 В и 10 000 Вт*ч, система подогрева пола, воздушное отопление, бойлер для воды, кондиционер с тепловым насосом и регулируемое светодиодное освещение. В качестве утепления использованы современные материалы: стены с коэффициентом R14-16, потолок — R12, пол — R10, а также дополнительные утепляющие шторы для кабины и дверей.

Стоимость проекта не разглашается, так как каждый фургон создается индивидуально. Однако, по оценкам специалистов, такой дом на колесах может стоить около 250 тысяч долларов. Это настоящее произведение искусства на колесах, рассчитанное на долгие годы жизни и путешествий.

Упомянутые марки: Mercedes
