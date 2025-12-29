Кемпер Clifford: идеальный фургон для мотоциклистов и путешествий — что скрывает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 05:49

Уникальный кемпер-фургон Clifford создан для перевозки мотоциклов и активного отдыха

Уникальный кемпер-фургон Clifford создан для перевозки мотоциклов и активного отдыха

Кемпер Clifford: идеальный фургон для мотоциклистов и путешествий — что скрывает новинка

Уникальный кемпер-фургон Clifford создан для перевозки мотоциклов и активного отдыха

В мире автодомов появился новый герой для мотоциклистов. Clifford - это не просто фургон, а продуманное решение для перевозки байков. Его создатель уже известен по проекту Transmoto 2.0. Теперь он удивил новым подходом к комфорту и функциональности. Чем же выделяется этот кемпер среди других? Узнайте подробности в нашем материале.

В мире автодомов появился новый герой для мотоциклистов. Clifford - это не просто фургон, а продуманное решение для перевозки байков. Его создатель уже известен по проекту Transmoto 2.0. Теперь он удивил новым подходом к комфорту и функциональности. Чем же выделяется этот кемпер среди других? Узнайте подробности в нашем материале.

Мир автодомов и кемперов постоянно развивается, предлагая все более интересные решения для любителей активного отдыха. Особенно для тех, кто не мыслит путешествий без своего мотоцикла. На рынке появился новый фургон, который сразу привлек внимание поклонников двухколесной техники — Clifford, созданный специально для перевозки мотоциклов и комфортного проживания.

Фото: YouTube / ADF Sprinters

Автор этого проекта уже известен по модели Transmoto 2.0, которая в свое время произвела фурор. Теперь он представляет новую разработку, сочетающую в себе практичность, надежность и оригинальный дизайн. Clifford отличается не только яркой внешностью, но и продуманной компоновкой, которая позволяет легко перевозить мотоциклы и все необходимое снаряжение.

Внутреннее пространство фургона организовано так, чтобы сделать жизнь владельца максимально простой. Здесь есть все для отдыха после долгой дороги: удобные спальные места, мини-кухня, место для хранения вещей и, конечно, специальная зона для мотоцикла. При производстве особое внимание уделили деталям — от прочных креплений для техники до систем освещения и вентиляции.

Фото: YouTube / ADF Sprinters

Clifford создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов отказываться от любимого увлечения даже в путешествии. Благодаря усиленной подвеске и двойным защитным элементам, фургон готов к поездкам по самым разным дорогам, включая бездорожье. Это делает его идеальным выбором для любителей приключений и дальних маршрутов.

Как отмечают эксперты, новая модель может стать настоящим открытием для российского рынка автодомов. Она сочетает в себе все, что нужно современному мотоциклисту: мобильность, комфорт и возможность всегда быть рядом со своим байком. Clifford — это не просто транспорт, а полноценный дом на колесах, который открывает новые горизонты для путешествий.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Белгород Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться