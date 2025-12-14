Переоборудованный кемпер на базе Sprinter 2500: максимум комфорта и автономности – что внутри?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 21:57

Автодом Mercedes Benz Sprinter 2500: комфорт и оснащение вышли на новый уровень

В продаже появился необычный Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с множеством доработок. Автомобиль оценен экспертами почти в 58 тысяч долларов. Внутри – полный набор для жизни и путешествий. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.

На продажу выставлен редкий экземпляр Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года с задним приводом, который прошел глубокую модернизацию для комфортных путешествий и автономной жизни. Автомобиль оценивается профессионалами в 57 457 долларов и готов к новым приключениям. 

Переоборудование началось в начале 2022 года в мастерской Carefree Camper Co. Внутри кемпера установлена ​​качественная тепло- и шумоизоляция Havelock, а также покрытие Rustoleum для дополнительной защиты от шума. Интерьер выполнен из березовой фанеры, что создает уютную атмосферу.

Фото: explorevanx.com

Ванная комната оборудована душем с керамической плиткой и компостным туалетом Natures Head. Спальное место – полноценная кровать размера Queen-size, что редкость для любого авто.

Электросистема заслуживает отдельного внимания: установлен аккумулятор LiTime LiFePO4 на 300 Ач с возможностью расширения до четырех штук. На крыше размещены три солнечные панели Renogy по 125 Вт, а также есть две выносные панели – Renogy на 200 Вт и гибкая BougeRV на 200 Вт. Для преобразования и распределения энергии используется инвертор Renogy на 3000 Вт, зарядные устройства и контроллеры тех же марок.

Фото: explorevanx.com

Для водоснабжения предусмотрен бак на 30 литров, водонагреватель Bosch и насос Shurflo. Кухонная зона оснащена холодильником Kenmore, конвекционной производства Cuisinart и индукционной плитой Duxtop. В салоне установлен телевизор Insignia и саундбар JBL для развлечений в дороге.

Климат-контроль реализован с помощью кондиционера Dometic Evolution на 15 000 BTU (работает от внешнего питания или генератора) и отопителя Eberspächer Airtronic на бензине. Для вентиляции предусмотрен потолочный вентилятор и люк с москитной сеткой и шторкой.

Снаружи автомобиля имеется высокая крыша с маркизой Moonshade, светодиодной панелью и багажником для запасного колеса Owl. Также установлена ​​камера наружного наблюдения. Для подключения к электросети есть розетка на 30 ампер, а для поездок с прицепом – фаркоп.

Внутри кемпера – продуманная система хранения, отдельная «гаражная» зона, емкость для воды, электрическая плита и духовка, инвертор, душ, раковина, туалет и телевизор. Все это делает автомобиль готовым для длительных поездок и жизни за пределами города.

Mercedes Benz Sprinter 2500 2019 года – редкость на рынке. Он сочетает в себе надежность немецкой техники и современные решения для автономного похода. Такой вариант подойдет тем, кто ценит свободу передвижения и комфорт на колесах.

Упомянутые марки: Mercedes
