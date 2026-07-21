Светящийся в темноте монстр: 205-сильный DA#22, который переписывает правила кастом-культуры

21 июля 2026, 20:35
Уникальный мотоцикл DA#22: 205 л.с., ручная работа и светящаяся краска
Уникальный мотоцикл DA#22: 205 л.с., ручная работа и светящаяся краска
DA#22 от Diamond Atelier - не просто кастомный байк, а настоящий инженерный эксперимент с мощностью более 205 л.с., ручной алюминиевой облицовкой и редкой электролюминесцентной краской. Почему этот проект вызвал интерес на рынке и что он может изменить в индустрии - в материале.
DA#22 — это не просто очередной кастомный мотоцикл, а настоящий вызов привычным представлениям о возможностях современных байков. Проект из Мюнхена, созданный мастерской Diamond Atelier, сразу привлёк внимание участников Фестиваля скорости в Гудвуде благодаря сочетанию мощности, уникального дизайна и технологических решений, которые редко встречаются даже в мире эксклюзивных мотоциклов.
В основе DA#22 лежит доработанный двигатель V-twin от KTM Super Duke 1290, который инженеры разогнали до впечатляющих 205 л.с. — это заметно больше, чем у стоковой версии. Такая мощность позволяет байку не только выглядеть агрессивно, но и реально конкурировать с быстрыми дорожными мотоциклами. При этом DA#22 официально считается пригодным для дорог общего пользования, хотя его экстремальные характеристики вызывают вопросы даже у опытных экспертов.
Особое внимание уделено внешнему виду: узкий силуэт, тщательно выверенные пропорции и сочетание открытых элементов с алюминиевыми панелями, которые были изготовлены вручную совместно с KRT Framework. На создание кузова ушло более 800 часов кропотливой работы, что обеспечило не только эстетику, но и функциональность. Внутри установлена кастомная подвеска Wilbers, спереди — вилка, закрытая алюминиевыми накладками.
Технологические детали определяют индивидуальность DA#22. Приборная панель утоплена в баке под стеклом, органы управления выполнены в стиле Формулы-1 и закреплены на низких клипонах. Среди необычных решений — подсвечиваемая крышка с прозрачным окном, через которое видны внутренние механизмы, и титановая выхлопная система, напечатанная на 3D-принтере. Хвостовая часть укорочена и как бы парит над задним колесом, создавая футуристический образ.
Отдельного упоминания заслуживает электролюминесцентная краска, разработанная специально для этого проекта мастерской Stilbruch Lack. При подаче напряжения поверхность байка начинает светиться, создавая эффект, который невозможно передать словами — всего было изготовлено всего лишь около одного литра такой краски. Это решение не только выделяет DA#22 среди других кастомов, но и придаёт ему статус уникального арт-объекта.
Если судить по совокупности характеристик, DA#22 — это не просто шоу-стоппер, а заявка на новую нишу в мире кастомных байков. Diamond Atelier планирует выпустить ультралимитированную серию, каждый экземпляр которой будет реализовываться с индивидуальным подходом и невозможностью точного повторения. Для российского рынка такие проекты могут стать ориентиром для развития собственного кастом-движения и внедрения новых технологий в мотоиндустрию.
Интерес к необычным мотоциклам и новым технологиям растёт не только в Европе, но и в России. Например, в материале о городском электрическом велосипеде, который не требует прав и регистрации, можно увидеть, как меняются тенденции в сегменте индивидуального транспорта - подробности о MARS BIKE .
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