Редкая находка: единственный в мире Oldsmobile 442 с необычной комплектацией и цветом

Уникальный Oldsmobile 442 1965 года: редчайший экземпляр с минимальным набором опций

В США обнаружили уникальный Oldsmobile 442 1965 года. Автомобиль сохранился в оригинальном состоянии. Его комплектация минимальна, а цветовое сочетание встречается только у этой машины. Эксперты считают, что таких экземпляров осталось не более сорока.

В мире классических американских автомобилей встречаются настоящие жемчужины, и одна из них недавно выплыла на свет после долгих лет забвения. Речь идет о крайне редком Oldsmobile 442 1965 года выпуска, который был найден в одном из амбаров США. На первый взгляд этот автомобиль не производит впечатления: кузов покрыт пылью, салон завален мусором, двигатель временно снят. Однако за скромной внешностью скрывается уникальная история.

Этот Oldsmobile 442 отличается не только своим возрастом, но и необычайно скромной комплектацией. По сути, это самый «пустой» вариант 442, выпущенный в 1965 году. Владелец изначально заказывал машину исключительно для участия в дрэг-рейсинге, поэтому выбрал только необходимые опции: четырехступенчатую механическую коробку передач, задний мост с передаточным числом 4,33 и усиленное сиденье. Все остальное — базовое исполнение без излишеств.

Под капотом у этого Club Coupe установлен стандартный двигатель V8 объемом 6,5 литра, выдающий 345 лошадиных сил и 597 Нм крутящего момента. Подобные авто комплектовались трехступенчатой ​​механикой, но здесь стоит редкая четырехступенчатая коробка. Всего в 1965 году было выпущено 1087 Club Coupe с этим мотором, а с такой трансмиссией — всего 736 экземпляров.

Но настоящей изюминкой автомобиля стала уникальная комбинация цветов: кузов окрашен в оттенок Burgundy Mist, а салон — в серебристый Sterling. Именно это выделяет машину среди всех четырёхдверных Club Coupe с механической коробкой. Несмотря на годы простоя, автомобиль сохранил оригинальную краску и часть заводской отделки салона.

Двигатель сейчас снят, но владелец планирует вернуть его на место и привести Oldsmobile в рабочее состояние. Этот экземпляр — большая редкость: из 40 сохранившихся машин в такой комплектации только 12 являются ходовыми.

Недавно автомобиль был представлен на престижной выставке Muscle Car и Corvette Nationals, где вызвал особый интерес у коллекционеров. По словам владельца, впереди у машины новая жизнь, и вполне возможно, что скоро она вновь окажется на дороге.