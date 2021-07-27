Уникальный отель в Германии: предпочитаете провести ночь в BMW или в Cadillac?
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Есть кровать Cadillac Coupe de Ville, кровать Citroen DS или кровать Jeep для любителей бездорожья. Разумеется, есть кровати, изготовленные из немецких моделей, например, BMW E36 M3 с ливреей Liqui Moly или самого первого Mercedes-Benz S-Class (W113). Как удалось выяснить 110KM.RU, цена ночи составляет от 175 евро (15,2 тыс. рублей) за стандартный номер с автомобильной кроватью до 622 евро (54 тыс. рублей) за Mercedes-сьют с собственной панорамной террасой.
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