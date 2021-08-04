Уникальный плавающий ретро-автомобиль продают за 3 млн рублей
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Amphicar 770 был ориентирован на североамериканский рынок, что повлияло на его дизайн: обилие хромированных элементов и «плавники» на корме в стиле автомобилей Cadillac того времени. Однако спрос оказался не таким высоким, как ожидалось. В период с 1961 по 1968 года вместо 20 тысяч машин было продано менее 4 тысяч. Тем ценнее каждый сохранившийся до наших дней экземпляр в глазах коллекционеров. Ожидается, что выставленный на аукцион Amphicar 770 уйдет минимум за 40 – 50 тысяч долларов (порядка 3 - 3,5 млн рублей).
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 250 000 РВАЗ (Lada) 2104 2012 в Москве
- 7 798 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 2 700 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 798 000 РSkoda Octavia 2011 в Москве
- 1 450 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 279 000 РMitsubishi Colt 2006 в Москве
- 4 290 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 477 777 РKIA Sorento 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий