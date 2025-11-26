Премиальный интерьер, шампанское и сигары – как выглядит особый Panamera Turbo Sonderwunsch

26 ноября 2025, 15:14
Уникальный Porsche Panamera Turbo превратили в роскошный лаунж для ценителей шика
Уникальный Porsche Panamera Turbo превратили в роскошный лаунж для ценителей шика
В конце 2023 года Porsche показал Panamera Turbo Sonderwunsch, созданный по индивидуальному заказу. Тогда публике открыли только экстерьер, но теперь интерьер раскрыт полностью. На фестивале Icons of Porsche в Дубае автомобиль удивил новыми деталями. Внутри – атмосфера настоящего лаунжа. Чем еще удивил этот эксклюзив, читайте далее.
В самом конце 2023 года немецкий автопроизводитель Porsche представил публике Panamera Turbo Sonderwunsch – уникальный автомобиль, созданный по специальному заказу одного из клиентов. Эта модель сразу привлекла внимание своим уровнем персонализации и роскоши, который ранее был недоступен даже для самых дорогих версий Panamera. На тот момент компания ограничилась демонстрацией только внешнего вида, оставив интерьер в секрете.
Однако недавно, на фестивале Icons of Porsche в Дубае, эксклюзивный автомобиль наконец-то показали полностью. Гости мероприятия получили возможность не только рассмотреть экстерьер, но и заглянуть внутрь, где скрывались самые интересные детали. Как сообщает autoevolution, интерьер Panamera Turbo Sonderwunsch оказался настоящим произведением искусства, созданным для тех, кто ценит комфорт, стиль и индивидуальность.
Салон автомобиля выполнен в лучших традициях премиального лаунжа. Здесь все продумано до мелочей: от отделки дорогими материалами до особых аксессуаров, подчеркивающих статус владельца. Внутри царит атмосфера уюта и приватности, а каждая деталь словно создана для того, чтобы наслаждаться жизнью. В центральной части салона разместили мини-бар с охлаждением для шампанского, а специальные держатели для бокалов и сигар делают поездку по-настоящему расслабляющей. Для пассажиров предусмотрены отдельные зоны отдыха, где можно уединиться и отдохнуть в дороге.
Особое внимание уделено не только комфорту, но и технологиям. В автомобиле установлены современные системы, позволяющие управлять всеми функциями одним касанием. Освещение салона настраивается по желанию, создавая нужное настроение в любой момент. В отделке использованы редкие сорта кожи и натуральное дерево, а эксклюзивные элементы декора подчеркивают индивидуальность этого Panamera Turbo.
Panamera Turbo Sonderwunsch – это не просто автомобиль, а настоящий символ роскоши и индивидуального подхода. Такой уровень персонализации встречается крайне редко даже среди люксовых брендов. Porsche еще раз доказал, что способен воплотить в жизнь самые смелые мечты своих клиентов, создавая не просто транспорт, а пространство для наслаждения каждым моментом.
