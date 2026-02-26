Единственный в мире RUF Porsche 928 простоял почти 40 лет без движения и сохранился в идеальном состоянии

Уникальный RUF Porsche 928: редчайший экземпляр с историей Samsung и пробегом 2 500 км

В мире существует лишь один RUF Porsche 928, заказанный лично бывшим главой Samsung. За 37 лет автомобиль практически не выезжал из гаража и сохранил минимальный пробег. Почему такие машины становятся настоящими реликвиями - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире редко встречаются истории, где уникальность машины сочетается с именем владельца мирового масштаба. RUF Porsche 928 - единственный в своем роде экземпляр, созданный по индивидуальному заказу бывшего председателя Samsung Ли Кун Хи, стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. За почти четыре десятилетия этот автомобиль проехал всего 2 500 километров, что делает его не просто редкостью, а настоящей капсулой времени.

С первого взгляда становится ясно: перед нами не просто Porsche 928, а особая версия, доработанная знаменитым немецким ателье RUF. Такие машины обычно ассоциируются с экстремальными характеристиками и вниманием к деталям, но в данном случае речь идет о единственном экземпляре, который практически не покидал гараж. Внешний вид автомобиля говорит сам за себя - идеальное состояние лакокрасочного покрытия, отсутствие следов эксплуатации и оригинальные детали, сохранившиеся с момента выпуска.

История этого Porsche 928 начинается в середине 1980-х, когда Ли Кун Хи, тогдашний глава Samsung, решил заказать для себя нечто особенное. В то время RUF уже был известен своими доработками Porsche, и выбор пал именно на эту мастерскую. Машина была собрана с учетом всех пожеланий заказчика, включая эксклюзивные опции и индивидуальные настройки. Однако, несмотря на столь тщательный подход, автомобиль практически не использовался по назначению. После смены владельца ситуация не изменилась - каждый новый хозяин предпочитал хранить машину в идеальных условиях, не увеличивая пробег.

Причины такого отношения к автомобилю вполне понятны. Когда речь идет о единственном экземпляре, ценность машины возрастает в разы. Любое повреждение или износ могут существенно снизить ее стоимость и историческую значимость. Поэтому владельцы предпочитали не рисковать и сохранять Porsche 928 в состоянии нового автомобиля. В результате сегодня этот RUF стал настоящим символом коллекционного подхода к редким автомобилям, когда сохранность важнее удовольствия от вождения.

Сейчас, спустя почти 40 лет, этот Porsche 928 продолжает удивлять экспертов своим состоянием. По мнению специалистов, такие машины становятся не просто предметом инвестиций, а частью истории автомобильной индустрии. Их ценят не только за технические характеристики, но и за уникальную судьбу, связанную с именами известных людей и эпохой, когда индивидуальный подход к созданию автомобилей был настоящей роскошью.