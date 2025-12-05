Редкий прототип УАЗ-469П: как мог измениться отечественный автопром – забытый шанс СССР

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 08:08

Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным

Ульяновский завод создал необычный внедорожник для Минсвязи СССР. Модель отличалась увеличенной базой и семиместным салоном. Серийного производства так и не случилось. Почему проект остался в истории как редкий эксперимент, читайте в нашем материале.

В истории Ульяновского автомобильного завода есть немало интересных страниц, посвященных экспериментальным моделям. Одной из таких разработок стал УАЗ-469П, созданный специально для нужд внешней связи Советского Союза. Этот внедорожник был задуман как вместительный и практичный транспорт для перевозки сотрудников и оборудования, требующий особого подхода к конструкции.

В отличие от стандартного варианта, УАЗ-469П получил удлиненные колесные основания и увеличенный задний свес. Благодаря этим изменениям в салоне удалось разместить семь посадочных мест, что сделало автомобиль престижным для своего времени. Всего было построено лишь два экземпляра этой модификации, каждая из которых использовалась для испытаний и демонстраций.

Несмотря на очевидные преимущества, проект так и не дошел до массового производства. Причины были разные: от сложностей с организацией выпуска до изменившихся приоритетов ведомства. В итоге идея вместительного «рамника» осталась на стадии прототипа, хотя подобная машина могла бы стать востребованной не только в государственных структурах, но и среди обычных граждан.

Если бы обстоятельства сложились иначе, отечественный автопром мог бы получить серийный семиместный внедорожник уже в начале 1960-х годов. Такой автомобиль наверняка нашел бы свое место на дорогах страны, став незаменимым помощником для семей, предприятий и служб. Однако история распорядилась по-своему, и УАЗ-469П остался лишь интересной страницей в описании завода.

Упомянутые модели: УАЗ 469
Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ
