Редкий прототип УАЗ-469П: как мог измениться отечественный автопром – забытый шанс СССР

5 декабря 2025, 08:08
Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным
Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным
Ульяновский завод создал необычный внедорожник для Минсвязи СССР. Модель отличалась увеличенной базой и семиместным салоном. Серийного производства так и не случилось. Почему проект остался в истории как редкий эксперимент, читайте в нашем материале.
В истории Ульяновского автомобильного завода есть немало интересных страниц, посвященных экспериментальным моделям. Одной из таких разработок стал УАЗ-469П, созданный специально для нужд внешней связи Советского Союза. Этот внедорожник был задуман как вместительный и практичный транспорт для перевозки сотрудников и оборудования, требующий особого подхода к конструкции.
В отличие от стандартного варианта, УАЗ-469П получил удлиненные колесные основания и увеличенный задний свес. Благодаря этим изменениям в салоне удалось разместить семь посадочных мест, что сделало автомобиль престижным для своего времени. Всего было построено лишь два экземпляра этой модификации, каждая из которых использовалась для испытаний и демонстраций.
Несмотря на очевидные преимущества, проект так и не дошел до массового производства. Причины были разные: от сложностей с организацией выпуска до изменившихся приоритетов ведомства. В итоге идея вместительного «рамника» осталась на стадии прототипа, хотя подобная машина могла бы стать востребованной не только в государственных структурах, но и среди обычных граждан.
Если бы обстоятельства сложились иначе, отечественный автопром мог бы получить серийный семиместный внедорожник уже в начале 1960-х годов. Такой автомобиль наверняка нашел бы свое место на дорогах страны, став незаменимым помощником для семей, предприятий и служб. Однако история распорядилась по-своему, и УАЗ-469П остался лишь интересной страницей в описании завода.
Похожие материалы UAZ, GAZ
07.12.2025, 07:41
Советский УАЗ-469 продают в Испании по цене нового кроссовера
В Европе выставили на продажу УАЗ. Это не просто старый внедорожник. Его полностью восстановили до идеала. Теперь за него просят огромные деньги. Узнайте, почему он так дорого стоит.Читать далее
20.11.2025, 10:25
Легендарный УАЗ-469Б польской полиции ушел на заслуженный отдых в музей
В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.Читать далее
21.08.2025, 05:32
В Италии продают легендарный УАЗ-469 за 14 000 евро
В Италии выставили на продажу уникальный УАЗ-469 1983 года выпуска — не бензиновый «бобик» из советских анекдотов, а редкий дизельный внедорожник, полностью восстановленный до состояния «как новый». Хозяйка оценила его в 14 000 евро или порядка 1,3 млн рублей по текущему курсу. Это почти втрое дороже, чем за аналогичные бензиновые внедорожники просят в России.Читать далее
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
20.05.2025, 07:59
Советский внедорожник УАЗ-469 выставлен на продажу в Германии за 9200 евро
В Германии выставили на продажу 35-летний внедорожник УАЗ-469, который прошел серьезную подготовку и теперь соответствует местным требованиям техосмотра (TÜV). Несмотря на солидный возраст автомобиль неплохо сохранился, и владелец просит за него 9200 евро.Читать далее
08.11.2022, 11:11
Посмотрите, каким интересным получился юбилейный УАЗ-469
В честь 50-летия легендарного внедорожника УАЗ-469 представители автозавода провели в Ульяновске официальную презентацию коллекционной серии. Первые 10 автомобилей уже обрели своих хозяев. Читать далее
14.12.2021, 17:27
Вам точно солярку? Какие отечественные машины работали на дизеле
Взяв курс на электрификацию частного автотранспорта, мировое сообщество планомерно отказывается от производства дизельных версий машин. Нам отказываться просто не от чего. Легковушки, работающие на «тяжелом» топливе, ни в СССР, ни в России распространения не получили.Читать далее
11.10.2021, 16:28
В Сети вспомнили об уникальном УАЗике-снегоуборщике для московских улиц
Специальные машины дли уборки тротуаров и дворовых территорий появились в Москве в конце 1940-х годов. Разрабатывать коммунальную технику на оригинальной платформе было долго и дорого, поэтому к работе «дворниками» адаптировали легковые автомобили.Читать далее
08.09.2021, 11:06
Пассажирка засевшего в грязь УАЗа задохнулась выхлопными газами
Трагедия имела место минувшим воскресеньем в Тосненском районе Ленинградской области. Молодая женщина решила поехать в лес за грибами и прихватила с собой трехлетнего сынишку.Читать далее
26.08.2021, 15:48
Горячий финский парень Паси продает «советский сексуальный» УАЗ-469 за 5 700 евро
Вот такой, с виду ухоженный и свежевыкрашенный «уазик» 1973 года выпуска c новыми и крутыми шинами BFGoodrich продает некий дядька по имени Паси, проживающий в Финляндии (район Ритониеми). Читать далее
