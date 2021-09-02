Уникальный тюнинг: подержанные автомобили обретут вторую жизнь в виде роскошных катеров
Фото: Floating Motors
Фото: Floating Motors
Фото: Floating Motors
Фото: Floating Motors
Фото: Floating Motors
Для нового катера подойдет любой автомобиль, будь то фургон Volkswagen, кабриолет Mini, суперкар Lamborghini или Dodge Charger. Клиенты смогут выбирать тип будущего плавсредства – катамаран или обычный корпус с подводными крыльями. Варианты длины колеблются от 3 до 7,5 метров. В моторную гамму входят: электрический агрегат мощностью 40 л.с., подвесной лодочный мотор мощностью 70 л.с. или водометный электромотор мощностью 240 л.с. Базовая модель катера La Dolce стоит от 35 тысяч долларов (2,5 млн рублей).
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