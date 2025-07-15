Уникальный тюнинг Toyota 4Runner TRD Pro 2025 с эффектом звездного неба
Модель Toyota 4Runner 2025 года заслуженно считается одним из лучших семейных внедорожников на рынке США. Базовая цена начинается от 41 270 долларов, а в линейке представлено двенадцать различных комплектаций. Несмотря на уже высокий уровень оснащения, некоторые владельцы предпочитают дорабатывать автомобиль, чтобы выделиться на фоне конкурентов, таких как Ford Bronco и Jeep Wrangler.
Новая 4Runner построена на прочной рамной платформе TNGA-F, которая также лежит в основе таких моделей, как Toyota Tacoma и Land Cruiser. Это позволяет компании предлагать разнообразные варианты для разных задач — от рабочих пикапов до премиальных внедорожников и семейных кроссоверов.
В базовой комплектации SR5 4Runner доступен с бензиновым двигателем, а более продвинутые версии, включая TRD Pro и Trailhunter, оснащаются гибридной силовой установкой с мощностью до 326 лошадиных сил. Это обеспечивает отличную динамику и экономичность для автомобиля такого класса.
Один из последних проектов кастомизации был выполнен в мастерской Esteem Customs из Флориды. Владелец решил преобразить стандартный Ice Cap 4Runner TRD Pro, добавив контрастные черные элементы и заменив штатные колеса на эксклюзивные Vossen HF6-1. Эти диски, выполненные по гибридной технологии ковки, имеют диаметр 20 дюймов и комплектуются массивными вседорожными шинами Nitto размером 285/60R20, что значительно улучшает проходимость и внешний вид автомобиля.
Особое внимание в тюнинге уделили интерьеру. В салоне появилась уникальная подсветка потолка, имитирующая звездное небо — решение, которое обычно ассоциируется с люксовыми моделями, например, Rolls-Royce Cullinan. Такая деталь не только придает салону атмосферу уюта, но и подчеркивает приключенческий дух автомобиля.
Этот тюнинг подчеркивает, что Toyota 4Runner TRD Pro 2025 — не просто утилитарный внедорожник, а комфортный и стильный автомобиль для активного отдыха всей семьей. Подсветка звездного неба в салоне может стать приятным бонусом для тех, кто любит ночевать в дикой природе, не выходя из машины.
Таким образом, кастомизация от Esteem Customs демонстрирует, как можно сочетать практичность и индивидуальность, делая Toyota 4Runner TRD Pro 2025 еще более привлекательным вариантом для любителей бездорожья и путешествий.
-
23.05.2024, 16:50
В Россию привезли самый надежный в мире автомобиль. Сколько он стоит?
Автомобили японских марок считаются одними из самых надежных в мире. В январе эксперты Consumer Reports назвали лучшим из лучших внедорожник Toyota 4 Runner. Его более двух лет официально не поставляют в Россию, но у россиян возможность купить автомобиль все-таки есть.Читать далее
-
10.04.2024, 07:54
Внедорожник Toyota 4Runner сменил поколение впервые за 15 лет
Компания Toyota представила 4Runner шестого поколения. Легендарный рамный внедорожник серьезно обновили впервые за 15 лет: он получил гибридную трансмиссию, современный салон и новую внедорожную комплектацию Trailhunter.Читать далее
-
22.12.2023, 15:54
В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
-
15.07.2025, 17:14
Спрос на автомобили УАЗ снизился на треть в первом полугодии 2025 года
В первой половине 2025 года УАЗ реализовал 9783 машины, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные модели показали значительное снижение спроса, а сокращение госзакупок усугубило ситуацию.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 10:11
Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 с рекордным запасом хода
Mercedes-Benz представил универсал CLA Shooting Brake 2026 года с технологией EQ, который превзошёл по запасу хода европейскую версию Tesla Model 3 Long Range. Модель выйдет в Европе в марте 2026 года с несколькими электрифицированными силовыми установками и обновленным дизайном.Читать далее
-
15.07.2025, 08:25
Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
Китайский производитель Li Auto раскрыл интерьер своего нового полностью электрического кроссовера i8, который станет первой BEV-моделью бренда. Автомобиль получил просторный салон с шестью посадочными местами и уникальным потолочным дисплеем.Читать далее
-
23.05.2024, 16:50
В Россию привезли самый надежный в мире автомобиль. Сколько он стоит?
Автомобили японских марок считаются одними из самых надежных в мире. В январе эксперты Consumer Reports назвали лучшим из лучших внедорожник Toyota 4 Runner. Его более двух лет официально не поставляют в Россию, но у россиян возможность купить автомобиль все-таки есть.Читать далее
-
10.04.2024, 07:54
Внедорожник Toyota 4Runner сменил поколение впервые за 15 лет
Компания Toyota представила 4Runner шестого поколения. Легендарный рамный внедорожник серьезно обновили впервые за 15 лет: он получил гибридную трансмиссию, современный салон и новую внедорожную комплектацию Trailhunter.Читать далее
-
22.12.2023, 15:54
В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
-
15.07.2025, 17:14
Спрос на автомобили УАЗ снизился на треть в первом полугодии 2025 года
В первой половине 2025 года УАЗ реализовал 9783 машины, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные модели показали значительное снижение спроса, а сокращение госзакупок усугубило ситуацию.Читать далее
-
15.07.2025, 15:20
Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
15.07.2025, 10:11
Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 с рекордным запасом хода
Mercedes-Benz представил универсал CLA Shooting Brake 2026 года с технологией EQ, который превзошёл по запасу хода европейскую версию Tesla Model 3 Long Range. Модель выйдет в Европе в марте 2026 года с несколькими электрифицированными силовыми установками и обновленным дизайном.Читать далее
-
15.07.2025, 08:25
Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
Китайский производитель Li Auto раскрыл интерьер своего нового полностью электрического кроссовера i8, который станет первой BEV-моделью бренда. Автомобиль получил просторный салон с шестью посадочными местами и уникальным потолочным дисплеем.Читать далее
- 3 999 990 РToyota 4Runner 2017 в Москве
- 5 300 000 РToyota 4Runner 2019 в Москве
- 2 745 000 РToyota 4Runner 2011 в Москве
- 1 777 000 РToyota 4Runner 2004 в Москве
- 3 700 000 РToyota 4Runner 2017 в Москве
- 4 950 000 РToyota 4Runner 2018 в Москве
- 10 170 000 РToyota 4Runner 2025 в Москве
- 300 000 РToyota 4Runner 1990 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий