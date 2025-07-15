Уникальный тюнинг Toyota 4Runner TRD Pro 2025 с эффектом звездного неба

Модифицированный Toyota 4Runner TRD Pro 2025 получил эксклюзивные колеса, массивные вседорожные шины и интерьер с подсветкой в виде звездного неба, что делает его идеальным выбором для семейных приключений вне города.

Модель Toyota 4Runner 2025 года заслуженно считается одним из лучших семейных внедорожников на рынке США. Базовая цена начинается от 41 270 долларов, а в линейке представлено двенадцать различных комплектаций. Несмотря на уже высокий уровень оснащения, некоторые владельцы предпочитают дорабатывать автомобиль, чтобы выделиться на фоне конкурентов, таких как Ford Bronco и Jeep Wrangler.

Новая 4Runner построена на прочной рамной платформе TNGA-F, которая также лежит в основе таких моделей, как Toyota Tacoma и Land Cruiser. Это позволяет компании предлагать разнообразные варианты для разных задач — от рабочих пикапов до премиальных внедорожников и семейных кроссоверов.

В базовой комплектации SR5 4Runner доступен с бензиновым двигателем, а более продвинутые версии, включая TRD Pro и Trailhunter, оснащаются гибридной силовой установкой с мощностью до 326 лошадиных сил. Это обеспечивает отличную динамику и экономичность для автомобиля такого класса.

Один из последних проектов кастомизации был выполнен в мастерской Esteem Customs из Флориды. Владелец решил преобразить стандартный Ice Cap 4Runner TRD Pro, добавив контрастные черные элементы и заменив штатные колеса на эксклюзивные Vossen HF6-1. Эти диски, выполненные по гибридной технологии ковки, имеют диаметр 20 дюймов и комплектуются массивными вседорожными шинами Nitto размером 285/60R20, что значительно улучшает проходимость и внешний вид автомобиля.

Особое внимание в тюнинге уделили интерьеру. В салоне появилась уникальная подсветка потолка, имитирующая звездное небо — решение, которое обычно ассоциируется с люксовыми моделями, например, Rolls-Royce Cullinan. Такая деталь не только придает салону атмосферу уюта, но и подчеркивает приключенческий дух автомобиля.

Этот тюнинг подчеркивает, что Toyota 4Runner TRD Pro 2025 — не просто утилитарный внедорожник, а комфортный и стильный автомобиль для активного отдыха всей семьей. Подсветка звездного неба в салоне может стать приятным бонусом для тех, кто любит ночевать в дикой природе, не выходя из машины.

Таким образом, кастомизация от Esteem Customs демонстрирует, как можно сочетать практичность и индивидуальность, делая Toyota 4Runner TRD Pro 2025 еще более привлекательным вариантом для любителей бездорожья и путешествий.

Упомянутые модели: Toyota 4 Runner

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах