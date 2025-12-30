Редкий внедорожник для оффроуда и трейла — что скрывает этот гибрид УАЗика и Гелика

30 декабря 2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.
В Германии на продажу выставлен необычный внедорожник, который сразу привлекает внимание знатоков и любителей редких автомобилей. Речь идет о УАЗ 469, который был полностью переосмыслен с использованием узлов и агрегатов от легендарного Mercedes G-класса. Такой гибрид встречается крайне редко, особенно в Европе, где подобные проекты обычно остаются в частных коллекциях или используются для участия в специализированных соревнованиях.
Автомобиль был создан с прицелом на серьезное бездорожье и участие в трофи-рейдах. Владелец сохранил оригинальные габариты УАЗ, что позволяет машине участвовать в соревнованиях среди серийных внедорожников. Однако под классическим кузовом скрывается техника Mercedes: установлены короткие мосты G-класса с блокировками, рулевое управление и бензиновый двигатель от G230, а также автоматическая коробка передач от того же немецкого внедорожника. Мощность двигателя составляет 136 лошадиных сил, что для УАЗ 469 — серьезный прирост по сравнению с заводскими характеристиками. От советского оригинала остались только рама, кузов и рессоры.
Внешне автомобиль выглядит как классический УАЗ 469, но его техническая начинка полностью изменилась. Черный кузов, кожаный салон и диодные фары подчеркивают, что машина не только для выставок, но и для реального использования. Пробег заявлен внушительный — почти миллион километров, однако для подобных проектов это скорее формальность, ведь большинство узлов заменены на современные и более надежные.
Продавец отмечает, что все световые приборы исправны, а оригинальные размеры кузова позволяют участвовать в соревнованиях среди серийных автомобилей. Это особенно важно для тех, кто планирует использовать машину не только для личных поездок, но и для спортивных мероприятий. Цена вопроса — 6 900 евро или порядка 650 тысяч рублей по курсу, что для подобного уникального экземпляра выглядит весьма привлекательно.
Такой автомобиль может заинтересовать как коллекционеров, так и энтузиастов, мечтающих о необычном внедорожнике с возможностями Mercedes и харизмой советской классики. Подобные проекты редко появляются на рынке, и этот УАЗ 469 с техникой Mercedes G — отличный шанс стать обладателем действительно уникального автомобиля.
Похожие материалы UAZ
-
07.12.2025, 07:41
Советский УАЗ-469 продают в Испании по цене нового кроссовера
В Европе выставили на продажу УАЗ. Это не просто старый внедорожник. Его полностью восстановили до идеала. Теперь за него просят огромные деньги. Узнайте, почему он так дорого стоит.Читать далее
-
05.12.2025, 08:08
Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным
Ульяновский завод создал необычный внедорожник для Минсвязи СССР. Модель отличалась увеличенной базой и семиместным салоном. Серийного производства так и не случилось. Почему проект остался в истории как редкий эксперимент, читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 10:25
Легендарный УАЗ-469Б польской полиции ушел на заслуженный отдых в музей
В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.Читать далее
-
21.08.2025, 05:32
В Италии продают легендарный УАЗ-469 за 14 000 евро
В Италии выставили на продажу уникальный УАЗ-469 1983 года выпуска — не бензиновый «бобик» из советских анекдотов, а редкий дизельный внедорожник, полностью восстановленный до состояния «как новый». Хозяйка оценила его в 14 000 евро или порядка 1,3 млн рублей по текущему курсу. Это почти втрое дороже, чем за аналогичные бензиновые внедорожники просят в России.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
20.05.2025, 07:59
Советский внедорожник УАЗ-469 выставлен на продажу в Германии за 9200 евро
В Германии выставили на продажу 35-летний внедорожник УАЗ-469, который прошел серьезную подготовку и теперь соответствует местным требованиям техосмотра (TÜV). Несмотря на солидный возраст автомобиль неплохо сохранился, и владелец просит за него 9200 евро.Читать далее
-
07.03.2023, 16:12
В Эфиопии очень любят русские машины: они пугают бегемотов, ездят на змеином яде и ремонтируются жвачкой
Отечественные автомобили поставляли в Эфиопию еще во времена Советского Союза. Сейчас этим машинам не меньше 30 лет, но владельцы до сих пор любят их за простоту и выносливый характер.Читать далее
-
08.11.2022, 11:11
Посмотрите, каким интересным получился юбилейный УАЗ-469
В честь 50-летия легендарного внедорожника УАЗ-469 представители автозавода провели в Ульяновске официальную презентацию коллекционной серии. Первые 10 автомобилей уже обрели своих хозяев. Читать далее
-
14.12.2021, 17:27
Вам точно солярку? Какие отечественные машины работали на дизеле
Взяв курс на электрификацию частного автотранспорта, мировое сообщество планомерно отказывается от производства дизельных версий машин. Нам отказываться просто не от чего. Легковушки, работающие на «тяжелом» топливе, ни в СССР, ни в России распространения не получили.Читать далее
-
11.10.2021, 16:28
В Сети вспомнили об уникальном УАЗике-снегоуборщике для московских улиц
Специальные машины дли уборки тротуаров и дворовых территорий появились в Москве в конце 1940-х годов. Разрабатывать коммунальную технику на оригинальной платформе было долго и дорого, поэтому к работе «дворниками» адаптировали легковые автомобили.Читать далее
