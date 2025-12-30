Редкий внедорожник для оффроуда и трейла — что скрывает этот гибрид УАЗика и Гелика

Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии

В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.

В Германии на продажу выставлен необычный внедорожник, который сразу привлекает внимание знатоков и любителей редких автомобилей. Речь идет о УАЗ 469, который был полностью переосмыслен с использованием узлов и агрегатов от легендарного Mercedes G-класса. Такой гибрид встречается крайне редко, особенно в Европе, где подобные проекты обычно остаются в частных коллекциях или используются для участия в специализированных соревнованиях.

Автомобиль был создан с прицелом на серьезное бездорожье и участие в трофи-рейдах. Владелец сохранил оригинальные габариты УАЗ, что позволяет машине участвовать в соревнованиях среди серийных внедорожников. Однако под классическим кузовом скрывается техника Mercedes: установлены короткие мосты G-класса с блокировками, рулевое управление и бензиновый двигатель от G230, а также автоматическая коробка передач от того же немецкого внедорожника. Мощность двигателя составляет 136 лошадиных сил, что для УАЗ 469 — серьезный прирост по сравнению с заводскими характеристиками. От советского оригинала остались только рама, кузов и рессоры.

Внешне автомобиль выглядит как классический УАЗ 469, но его техническая начинка полностью изменилась. Черный кузов, кожаный салон и диодные фары подчеркивают, что машина не только для выставок, но и для реального использования. Пробег заявлен внушительный — почти миллион километров, однако для подобных проектов это скорее формальность, ведь большинство узлов заменены на современные и более надежные.

фото: AutoScout

Продавец отмечает, что все световые приборы исправны, а оригинальные размеры кузова позволяют участвовать в соревнованиях среди серийных автомобилей. Это особенно важно для тех, кто планирует использовать машину не только для личных поездок, но и для спортивных мероприятий. Цена вопроса — 6 900 евро или порядка 650 тысяч рублей по курсу, что для подобного уникального экземпляра выглядит весьма привлекательно.

Такой автомобиль может заинтересовать как коллекционеров, так и энтузиастов, мечтающих о необычном внедорожнике с возможностями Mercedes и харизмой советской классики. Подобные проекты редко появляются на рынке, и этот УАЗ 469 с техникой Mercedes G — отличный шанс стать обладателем действительно уникального автомобиля.