Редкий УАЗ на базе Шишиги выставили на продажу в Казахстане

28 января 2026, 09:01
Уникальный УАЗ Барс 01 на базе ГАЗ-66 замечен в продаже в Казахстане
Уникальный УАЗ Барс 01 на базе ГАЗ-66 замечен в продаже в Казахстане
В Казахстане выставлен на продажу редкий УАЗ Барс 01, созданный для армии на базе ГАЗ-66. Этот внедорожник сочетает в себе элементы сразу нескольких советских моделей и оснащен мощным V8. Почему такие машины вызывают интерес у коллекционеров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях. Необычная история и технические особенности делают этот экземпляр особенно актуальным сегодня.
Появление на рынке столь необычного автомобиля, как УАЗ Барс 01, всегда вызывает оживленное обсуждение среди автолюбителей и коллекционеров. Причина проста: такие машины не только редки, но и представляют собой уникальный сплав инженерной мысли и военной практичности. В условиях, когда спрос на оригинальные внедорожники с военным прошлым стабильно растет, появление Барса 01 в продаже — событие, которое нельзя игнорировать.
УАЗ Барс 01 — не самодельная конструкция, а заводской проект, реализованный по заказу казахстанских военных. За основу был взят проверенный временем грузовик ГАЗ-66, известный своей выносливостью и способностью преодолевать практически любые препятствия. На его шасси специалисты АО «811 авто ремонтный завод КИ» установили доработанный кузов от УАЗ-469, а массивные колесные арки позаимствовали у ЗИЛ-131. Такой гибрид позволил создать машину, способную выдерживать суровые условия эксплуатации и перевозить личный состав там, где обычные автомобили бессильны.
Техническая часть Барса 01 заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый V8 объемом 4,2 литра, выдающий 115 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента. В паре с четырехступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с блокировками дифференциалов на обоих мостах, этот мотор обеспечивает внедорожнику впечатляющую проходимость. Дополнительные элементы, такие как мощный передний бампер с интегрированной лебедкой, усиленный багажник на крыше, система подкачки шин и крепления для канистр, подчеркивают военный характер машины.
Барс 01 не просто редкость — это пример того, как советская техника может быть адаптирована под современные задачи. В условиях, когда многие классические внедорожники становятся объектами коллекционирования или реставрации, подобные экземпляры приобретают особую ценность. Однако потенциальным владельцам стоит помнить: обслуживание и поиск запчастей для таких машин могут стать настоящим испытанием. Не все сервисы готовы взяться за ремонт столь специфической техники, а оригинальные детали встречаются все реже.
Тем не менее, интерес к Барсу 01 не угасает. Для энтузиастов и коллекционеров это не просто транспорт, а часть истории, воплощенная в металле. Машина, созданная для армии, сегодня может стать украшением частной коллекции или использоваться для экспедиций в труднодоступные районы. В любом случае, появление такого внедорожника на рынке — редкая возможность для тех, кто ценит уникальные автомобили с характером и историей.
Похожие материалы GAZ, UAZ
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
04.09.2023, 09:45
В Красноярске испытывают помесь Toyota и «Шишиги» (видео)
Красноярский производитель гусеничных вездеходов-амфибий для охоты, рыбалки и просто активного отдыха приступил к испытаниям новой колесной модели «Борус Пикап».Читать далее
-
29.12.2021, 15:17
Водитель «Шишиги» погиб, помогая охотникам: видео последних минут жизни
Трагедия произошла днем 28 декабря на берегу реки Пшада, к югу от Геленджика. Охотники попросили местного сторожа помочь им переправить автомобили на другой берег.Читать далее
-
10.02.2021, 09:52
Что будет, если скрестить Toyota Mark II, Land Cruiser 80 и «Шишигу»? (видео)
Идея создания идеального вездехода для поездок на охоту и рыбалку появилась у Андрея Якубы порядка 10 лет назад. Первый прототип был построен в 2013 году. Так родился проект «Севертрака».Читать далее
-
04.10.2020, 20:16
На УАЗ поставили новый турбодизель от Минского моторного завода
В Беларуси на выставке сельхозтехники «Белагро-2020» показали УАЗ с новым легковым турбированным дизельным мотором MMZ-4DTI. Силовой агрегат начали собирать в начале лета 2020 года.Читать далее
-
23.04.2020, 00:50
В Казахстане продают уникальный УАЗик на базе шишиги
В городе Степногорске, что в Казахстане, выставили на продажу уникальный вездеход. С виду он похож на серьезно подросший УАЗ. На самом деле, это не продукт гаражного тюнинга, а «БАРС-01» - вполне официальный гибрид УАЗ-469 и ГАЗ-66 местной сборки.Читать далее
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ, UAZ
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
04.09.2023, 09:45
В Красноярске испытывают помесь Toyota и «Шишиги» (видео)
Красноярский производитель гусеничных вездеходов-амфибий для охоты, рыбалки и просто активного отдыха приступил к испытаниям новой колесной модели «Борус Пикап».Читать далее
-
29.12.2021, 15:17
Водитель «Шишиги» погиб, помогая охотникам: видео последних минут жизни
Трагедия произошла днем 28 декабря на берегу реки Пшада, к югу от Геленджика. Охотники попросили местного сторожа помочь им переправить автомобили на другой берег.Читать далее
-
10.02.2021, 09:52
Что будет, если скрестить Toyota Mark II, Land Cruiser 80 и «Шишигу»? (видео)
Идея создания идеального вездехода для поездок на охоту и рыбалку появилась у Андрея Якубы порядка 10 лет назад. Первый прототип был построен в 2013 году. Так родился проект «Севертрака».Читать далее
-
04.10.2020, 20:16
На УАЗ поставили новый турбодизель от Минского моторного завода
В Беларуси на выставке сельхозтехники «Белагро-2020» показали УАЗ с новым легковым турбированным дизельным мотором MMZ-4DTI. Силовой агрегат начали собирать в начале лета 2020 года.Читать далее
-
23.04.2020, 00:50
В Казахстане продают уникальный УАЗик на базе шишиги
В городе Степногорске, что в Казахстане, выставили на продажу уникальный вездеход. С виду он похож на серьезно подросший УАЗ. На самом деле, это не продукт гаражного тюнинга, а «БАРС-01» - вполне официальный гибрид УАЗ-469 и ГАЗ-66 местной сборки.Читать далее
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее