Редкий УАЗ на базе Шишиги выставили на продажу в Казахстане

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 09:01

Уникальный УАЗ Барс 01 на базе ГАЗ-66 замечен в продаже в Казахстане

В Казахстане выставлен на продажу редкий УАЗ Барс 01, созданный для армии на базе ГАЗ-66. Этот внедорожник сочетает в себе элементы сразу нескольких советских моделей и оснащен мощным V8. Почему такие машины вызывают интерес у коллекционеров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях. Необычная история и технические особенности делают этот экземпляр особенно актуальным сегодня.

Появление на рынке столь необычного автомобиля, как УАЗ Барс 01, всегда вызывает оживленное обсуждение среди автолюбителей и коллекционеров. Причина проста: такие машины не только редки, но и представляют собой уникальный сплав инженерной мысли и военной практичности. В условиях, когда спрос на оригинальные внедорожники с военным прошлым стабильно растет, появление Барса 01 в продаже — событие, которое нельзя игнорировать.

УАЗ Барс 01 — не самодельная конструкция, а заводской проект, реализованный по заказу казахстанских военных. За основу был взят проверенный временем грузовик ГАЗ-66, известный своей выносливостью и способностью преодолевать практически любые препятствия. На его шасси специалисты АО «811 авто ремонтный завод КИ» установили доработанный кузов от УАЗ-469, а массивные колесные арки позаимствовали у ЗИЛ-131. Такой гибрид позволил создать машину, способную выдерживать суровые условия эксплуатации и перевозить личный состав там, где обычные автомобили бессильны.

Фото: kolesa.kz

Техническая часть Барса 01 заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый V8 объемом 4,2 литра, выдающий 115 лошадиных сил и 295 Нм крутящего момента. В паре с четырехступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с блокировками дифференциалов на обоих мостах, этот мотор обеспечивает внедорожнику впечатляющую проходимость. Дополнительные элементы, такие как мощный передний бампер с интегрированной лебедкой, усиленный багажник на крыше, система подкачки шин и крепления для канистр, подчеркивают военный характер машины.

Барс 01 не просто редкость — это пример того, как советская техника может быть адаптирована под современные задачи. В условиях, когда многие классические внедорожники становятся объектами коллекционирования или реставрации, подобные экземпляры приобретают особую ценность. Однако потенциальным владельцам стоит помнить: обслуживание и поиск запчастей для таких машин могут стать настоящим испытанием. Не все сервисы готовы взяться за ремонт столь специфической техники, а оригинальные детали встречаются все реже.

Тем не менее, интерес к Барсу 01 не угасает. Для энтузиастов и коллекционеров это не просто транспорт, а часть истории, воплощенная в металле. Машина, созданная для армии, сегодня может стать украшением частной коллекции или использоваться для экспедиций в труднодоступные районы. В любом случае, появление такого внедорожника на рынке — редкая возможность для тех, кто ценит уникальные автомобили с характером и историей.

Упомянутые модели: ГАЗ 66, УАЗ 3151
Упомянутые марки: ГАЗ, УАЗ
Похожие материалы GAZ, UAZ

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
