Желтый внедорожник с мощным японским мотором и экстремальными доработками – сколько просят

Редкий УАЗ Патриот с тюнингом Toyota выставлен на продажу в Челябинске

В Челябинске появился необычный УАЗ Патриот с мотором и трансмиссией Toyota и множеством доработок. Автомобиль выделяется не только цветом, но и техническими решениями. Цена вызывает вопросы даже у опытных автолюбителей. Подробности – в материале.

В Челябинске на продажу выставлен редкий экземпляр УАЗ Патриот 2013 года, который вряд ли оставит равнодушным даже самых искушенных поклонников внедорожников. Как выяснил 110km.ru, этот автомобиль не просто прошел рестайлинг — он буквально собран заново, с упором на надежность, проходимость и комфорт. Владелец вложил в машину не только деньги, но и душу, превратив стандартный российский внедорожник в нечто совершенно иное.

Главная изюминка — под капотом установлен бензиновый двигатель Toyota 3GR объемом 3.0 литра, выдающий 250 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и раздатка, также от Toyota. Такой тандем для УАЗа — большая редкость, ведь обычно подобные проекты остаются на уровне мечты гаражных энтузиастов. Здесь же все реализовано профессионально, с гарантией от сервиса на 100 тысяч километров для мотора и 50 тысяч — для трансмиссии.

Автомобиль оснащен полным приводом, а пробег составляет 127 тысяч километров. Владелец — единственный, что подтверждается документами. Все изменения официально внесены в ПТС, что избавляет будущего покупателя от лишних вопросов при регистрации.

Фото: скриншот drom.ru

Внешне Патриот сразу бросается в глаза ярко-желтым цветом и агрессивным обвесом. Кузов покрыт защитным составом «Раптор», а колесные арки расширены силовыми бушвакерами. На крыше установлен экспедиционный багажник с алюминиевым покрытием, лестницей и дополнительным светом. Передний и задний бамперы усилены, на переднем — лебедка RUNVA на 12 тысяч фунтов, а сзади — калитка под запаску и фаркоп. Для настоящих вылазок вне асфальта предусмотрены защита рулевых тяг, усиленные пороги и даже розетки для подключения съемной лебедки.

Техническая часть поражает не меньше. Подвеска усилена и приподнята на 2 дюйма, установлены модифицированные карданные валы, усиленные полуоси и шаровые опоры, а также кастор +8 градусов для лучшей управляемости. Передний мост оборудован блокировкой ValRacing, задний — жесткой электроблокировкой Eaton, а между осями — блокировка от Toyota. Пониженная передача тоже японская. Колеса — 285/75 R16, а на задней оси стоит пневмоподвеска. В наличии два комплекта резины на дисках Off-Road Wheels: зимняя Yokohama и летняя Goodyear Wrangler DuraTrac.

Тормозная система полностью дисковая, с ручником на задние колеса. Топливные баки увеличены до 100 литров (два по 50), что позволяет забыть о частых заправках даже в дальних поездках. В багажнике — рундук-спальник, дополнительные розетки и карманы, а также система подключения двух аккумуляторов Optima (желтый и синий).

Салон не уступает по уровню оснащения. Здесь мультимедийная система на Android с 10-дюймовым экраном, камеры спереди и сзади, кондиционер, инклинометр, подогрев передних сидений, вторая печка, электрозеркала с подогревом, электростеклоподъемники на всех дверях, спортивный руль, чехлы из экокожи, полка для рации и даже ручка штурмана. Для удобства добавлены ручки на передних стойках и модифицированный подлокотник.

Все эти доработки делают автомобиль не просто средством передвижения, а настоящим инструментом для путешествий, экспедиций и экстремальных приключений. Цена вопроса — 3 200 000 рублей. Владелец готов предоставить все подтверждающие документы и не скрывает ни одной детали истории машины.

Такой УАЗ Патриот — редкость на рынке. Это не просто тюнинг, а глубокая модернизация, где каждая деталь продумана до мелочей. Машина явно создавалась для тех, кто не боится бросить вызов бездорожью и ценит индивидуальность. Вопрос только в том, найдется ли покупатель, готовый оценить столь необычный проект по достоинству.