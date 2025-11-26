Gucci создал коллекционный велосипед для тех, кто ценит стиль и эксклюзивность – сколько стоит такой раритет

26 ноября 2025, 09:16
Уникальный велосипед Guccissima: роскошь на двух колесах за 40 тысяч долларов
Gucci удивил мир необычным велосипедом, который стоит дороже многих автомобилей. Этот коллекционный экземпляр создан для настоящих ценителей роскоши. Почему он так дорог и кто может позволить себе такую покупку? Узнайте, чем уникален этот велосипед и почему он стал предметом охоты коллекционеров.
Велосипед, несмотря на свою простоту, давно стал частью городской жизни и стал частью дизайнерских экспериментов. За годы существования этот вид транспорта пережил множество изменений, и некоторые модели сегодня стоят баснословных денег. Яркий пример – эксклюзивный Guccissima, выставленный на продажу за солидную стоимость в 40 439 долларов (3,2 млн рублей).
Когда Том Форд занимал пост креативного директора в Gucci, итальянский модный дом решил по-новому взглянуть на привычный велосипед. В результате появился уникальный круизер, который сразу же стал объектом желаний для коллекционеров и поклонников бренда. Такой велосипед – не просто средство передвижения, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе стиль, роскошь и внимание к деталям.
Guccissima проявляется не только в своем внешнем виде, но и в качественном исполнении. Рама украшена фирменным монограммным узором, отделка выполнена из премиальных материалов. Каждый элемент продуман до мелочей: от кожаного седла до изысканных аксессуаров, подчеркивающих статус владельца. Этот велосипед был создан в единственном экземпляре, что делает его особенно ценным для коллекционеров.
Guccissima, это не только имя бренда, но и уникальность исполнения. Такой велосипед – не просто транспорт, это символ вкуса и роскоши, который может раскрасить любую коллекцию. Как пишет Autoevolution, сегодня этот экземпляр может стать настоящей жемчужиной для тех, кто ценит эксклюзивные вещи и готов инвестировать в стиль.
