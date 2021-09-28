Уникальный внедорожник на базе Mercedes-Benz S-Class отдают по цене Lada Granta
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Все переделки в автомобиле официально не зарегистрированы в ГИБДД и узаконить их вряд ли удастся. Но продавец вместе с машиной обещает отдать все оригинальные документы на донора. Оценить в рублях подобный уникальный автомобиль было непросто. Донор стоит от 2 до 5 млн рублей. Понятно, что никто и близко не захочет покупать самоделку за такие деньги. Поэтому владелец подумал, за сколько он бы сам купил подобный автомобиль. Так родилась цена в 750 тысяч рублей. Примерно столько же сейчас стоит новая Lada Granta в одной из топовых комплектаций. Без учета допоборудования, конечно.
- 1 350 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 4 655 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 1 750 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 1 990 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 3 990 000 РMercedes S-класс 2016 в Москве
- 3 700 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 3 295 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 3 050 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 9 199 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 4 437 000 РMercedes S-класс AMG 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий