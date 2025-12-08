Редкий кастом-байк от Schlachtwerk выставлен на продажу – шанс для коллекционеров

Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца

В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.

В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.

На страницах Bike EXIF регулярно появляются анонсы о продаже уникальных кастомных мотоциклов, которые способны заинтересовать даже самых искушенных коллекционеров. Здесь можно увидеть работы лучших мастеров мира, чьи проекты не раз отмечались авторами на различных тематических площадках. На этот раз внимание привлекла мастерская Schlachtwerk из Германии, выставившая на продажу свой знаменитый Yamaha XV1000 Cafe Racer.

Этот мотоцикл — не просто очередной кастом. Он воплощает философию индивидуального подхода и внимания к деталям. Schlachtwerk провел полный цикл работ по переделке классической модели, и Yamaha XV1000 стала настоящим воплощением их стиля. Байк получил множество изменений: от доработанной рамы до уникальных элементов экстерьера, которые делают его узнаваемым среди сотен других.

Владелец мастерской вложил в этот проект не только технические знания, но и душу. Каждый элемент был тщательно продуман: от формы топливного бака до посадки водителя. Мотоцикл сохранил характер оригинального Yamaha XV1000, но при этом приобрёл современные черты, которые ценят как сторонники классики, так и любители свежих решений. По информации Bike EXIF, байк находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям на дорогах.

Особое внимание уделено технической части. Двигатель был полностью перебран и настроен на более динамичную езду, а выхлопная система получила индивидуальный дизайн, подчёркивающий спортивный характер мотоцикла. Подвеска и тормоза также модернизированы в соответствии с современными требованиями безопасности и управляемости. В результате получился байк, который не только радует глаз, но и дарит настоящее удовольствие от вождения.

Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящее произведение искусства на колёсах, этот Yamaha XV1000 Cafe Racer может стать идеальным выбором. Такие экземпляры появляются на рынке редко, и каждый из них имеет свою историю. Если вы давно мечтали о кастомном байке с характером и яркой внешностью, сейчас самое время обратить внимание на это предложение. Как отмечают эксперты, подобные мотоциклы быстро находят новых владельцев, ведь спрос на уникальные проекты только растёт.