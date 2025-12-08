Редкий кастом-байк от Schlachtwerk выставлен на продажу – шанс для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 19:53

Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца

Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца

Редкий кастом-байк от Schlachtwerk выставлен на продажу – шанс для коллекционеров

Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца

В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.

В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.

На страницах Bike EXIF регулярно появляются анонсы о продаже уникальных кастомных мотоциклов, которые способны заинтересовать даже самых искушенных коллекционеров. Здесь можно увидеть работы лучших мастеров мира, чьи проекты не раз отмечались авторами на различных тематических площадках. На этот раз внимание привлекла мастерская Schlachtwerk из Германии, выставившая на продажу свой знаменитый Yamaha XV1000 Cafe Racer.

Этот мотоцикл — не просто очередной кастом. Он воплощает философию индивидуального подхода и внимания к деталям. Schlachtwerk провел полный цикл работ по переделке классической модели, и Yamaha XV1000 стала настоящим воплощением их стиля. Байк получил множество изменений: от доработанной рамы до уникальных элементов экстерьера, которые делают его узнаваемым среди сотен других.

Владелец мастерской вложил в этот проект не только технические знания, но и душу. Каждый элемент был тщательно продуман: от формы топливного бака до посадки водителя. Мотоцикл сохранил характер оригинального Yamaha XV1000, но при этом приобрёл современные черты, которые ценят как сторонники классики, так и любители свежих решений. По информации Bike EXIF, байк находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям на дорогах.

Особое внимание уделено технической части. Двигатель был полностью перебран и настроен на более динамичную езду, а выхлопная система получила индивидуальный дизайн, подчёркивающий спортивный характер мотоцикла. Подвеска и тормоза также модернизированы в соответствии с современными требованиями безопасности и управляемости. В результате получился байк, который не только радует глаз, но и дарит настоящее удовольствие от вождения.

Для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящее произведение искусства на колёсах, этот Yamaha XV1000 Cafe Racer может стать идеальным выбором. Такие экземпляры появляются на рынке редко, и каждый из них имеет свою историю. Если вы давно мечтали о кастомном байке с характером и яркой внешностью, сейчас самое время обратить внимание на это предложение. Как отмечают эксперты, подобные мотоциклы быстро находят новых владельцев, ведь спрос на уникальные проекты только растёт.

Упомянутые марки: Yamaha
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ямаха

Похожие материалы Ямаха

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Ижевск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться