Unimog U500 2003 года: 1200 Вт солнца, 286 л.с. и скорость — полный разбор самодельного дома на колесах

Unimog U500 с самодельным домом на колесах: уникальный проект для бездорожья

Mercedes-Benz Unimog U500 2003 года превратился в полноценный экспедиционный автодом с возможностью автономного проживания и выдающимися внедорожными характеристиками. Такой проект актуален для тех, кто ищет свободу передвижения вне зависимости от дорог и инфраструктуры.

Mercedes-Benz Unimog U500 2003 года превратился в полноценный экспедиционный автодом с возможностью автономного проживания и выдающимися внедорожными характеристиками. Такой проект актуален для тех, кто ищет свободу передвижения вне зависимости от дорог и инфраструктуры.

Проекты на базе Mercedes-Benz Unimog всегда вызывают интерес у поклонников автопутешествий, но когда речь идет о самостоятельной переделке в полноценный дом на колесах, внимание к деталям становится особенно необходимым. Владелец этого Unimog U500 в 2003 году решил не ограничиваться стандартными решениями и создал уникальный экспедиционный автодом, способный преодолевать практически любые препятствия.

Сначала грузовик был куплен как кабина с откидным кузовом, но спустя время получил полностью самодельную жилую надстройку. В основе конструкции - алюминиевая рама от Coachmen, а для большего удобства реализована технология выдвижного модуля. Правда, не обошлось без нюансов: входная дверь оказалась не с той стороны, что может создать неудобства при парковке в некоторых странах. Тем не менее, подобная деталь легко дорабатывается.

Фото: ManolyMK

Внутри кемпера предусмотрено все необходимое для автономной жизни: солнечные панели мощностью 1200 Ватт, обеспечивающие работу бытовой техники. Планировка включает в себя раздвижной диван, две кровати с матрасами из пены с эффектом памяти, кухню с композитной столешницей, газовой плитой Dometic, холодильником. Санузел, в котором есть отдельные душ, унитаз и раковина.

Техническая часть осталась верна духу Unimog: под капотом - 6,4-литровый дизельный двигатель мощностью 286 л.с., восьмиступенчатая коробка с предвыбором передач, три блокировки дифференциала и портальные мосты.

Интерес к таким проектам растет не только в США, но и в Европе, где ценятся автономность и надежность. Для сравнения, на базе Mercedes-Benz Sprinter также представлены современные автомобили с акцентом на комфорт и независимость — подробнее о таких решениях можно узнать в материалах нового проекта Primrose .

При публикации Unimog U500 на аукционе была указана скромная цена, а за первые сутки максимальная ставка уже достигла 48 000 долларов. Это подтверждает высокий спрос на уникальные автодома.

Подобные проекты требуют строгого соблюдения мер безопасности и технического обслуживания, а также правил эксплуатации в разных странах. Для российских автолюбителей такой опыт может быть использован при выборе платформы для собственного дома на колесах или при покупке готовых решений на вторичном рынке.