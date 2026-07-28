Unimog U500 2003 года: 1200 Вт солнца, 286 л.с. и скорость — полный разбор самодельного дома на колесах

28 июля 2026, 16:54
Unimog U500 с самодельным домом на колесах: уникальный проект для бездорожья
Unimog U500 с самодельным домом на колесах: уникальный проект для бездорожья
Mercedes-Benz Unimog U500 2003 года превратился в полноценный экспедиционный автодом с возможностью автономного проживания и выдающимися внедорожными характеристиками. Такой проект актуален для тех, кто ищет свободу передвижения вне зависимости от дорог и инфраструктуры.
Проекты на базе Mercedes-Benz Unimog всегда вызывают интерес у поклонников автопутешествий, но когда речь идет о самостоятельной переделке в полноценный дом на колесах, внимание к деталям становится особенно необходимым. Владелец этого Unimog U500 в 2003 году решил не ограничиваться стандартными решениями и создал уникальный экспедиционный автодом, способный преодолевать практически любые препятствия.
Сначала грузовик был куплен как кабина с откидным кузовом, но спустя время получил полностью самодельную жилую надстройку. В основе конструкции - алюминиевая рама от Coachmen, а для большего удобства реализована технология выдвижного модуля. Правда, не обошлось без нюансов: входная дверь оказалась не с той стороны, что может создать неудобства при парковке в некоторых странах. Тем не менее, подобная деталь легко дорабатывается.
Внутри кемпера предусмотрено все необходимое для автономной жизни: солнечные панели мощностью 1200 Ватт, обеспечивающие работу бытовой техники. Планировка включает в себя раздвижной диван, две кровати с матрасами из пены с эффектом памяти, кухню с композитной столешницей, газовой плитой Dometic, холодильником. Санузел, в котором есть отдельные душ, унитаз и раковина.
Техническая часть осталась верна духу Unimog: под капотом - 6,4-литровый дизельный двигатель мощностью 286 л.с., восьмиступенчатая коробка с предвыбором передач, три блокировки дифференциала и портальные мосты.
Интерес к таким проектам растет не только в США, но и в Европе, где ценятся автономность и надежность. Для сравнения, на базе Mercedes-Benz Sprinter также представлены современные автомобили с акцентом на комфорт и независимость — подробнее о таких решениях можно узнать в материалах нового проекта Primrose .
При публикации Unimog U500 на аукционе была указана скромная цена, а за первые сутки максимальная ставка уже достигла 48 000 долларов. Это подтверждает высокий спрос на уникальные автодома.
Подобные проекты требуют строгого соблюдения мер безопасности и технического обслуживания, а также правил эксплуатации в разных странах. Для российских автолюбителей такой опыт может быть использован при выборе платформы для собственного дома на колесах или при покупке готовых решений на вторичном рынке.
Похожие материалы Мерседес
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
29.07.2026, 02:18
Круиз на Astoria Grande: плюсы, минусы и детали отдыха на борту
Планируя круиз на Astoria Grande, многие сталкиваются с нехваткой подробных отзывов, которые важны для принятия решения. В этом материале собраны ключевые особенности отдыха на лайнере, чтобы помочь будущим пассажирам избежать разочарований и выбрать оптимальный маршрут.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 22:06
Круиз на теплоходе Мустай Карим: сервис, кухня и впечатления пассажиров
Путешествия по российским рекам становятся все популярнее, и круиз на теплоходе Мустай Карим - яркий пример того, как высокий уровень сервиса и разнообразие кухни могут изменить представление о речных маршрутах. Сейчас, когда спрос на качественный отдых внутри страны растет, такие круизы становятся особенно актуальными.Читать далее
-
28.07.2026, 21:29
Новые вагоны СВ с душевыми и вертикальными полками: что меняется для пассажиров
РЖД запускают вагоны СВ с вертикальными полками, душевыми и продуманной эргономикой. Это решение может изменить подход к дальним поездкам на поезде и усилить конкуренцию с авиа- и автотранспортом. Важно понять, как нововведения скажутся на удобстве пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:37
Автодом «Купава» 273140: особенности конструкции и варианты комплектации
Модель 273140 от производителя Купава выделяется среди прицепов для проживания благодаря продуманной конструкции и возможностям индивидуальной комплектации. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
28.07.2026, 19:38
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
28.07.2026, 19:23
Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах
В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
29.07.2026, 02:18
Круиз на Astoria Grande: плюсы, минусы и детали отдыха на борту
Планируя круиз на Astoria Grande, многие сталкиваются с нехваткой подробных отзывов, которые важны для принятия решения. В этом материале собраны ключевые особенности отдыха на лайнере, чтобы помочь будущим пассажирам избежать разочарований и выбрать оптимальный маршрут.Читать далее
-
29.07.2026, 01:23
Kia PV5 iCamper: электрокемпер с гибкой трансформацией и запасом хода до 400 км
Электрические минивэны становятся все более востребованными для путешествий и отдыха. Новый iCamper на базе Kia PV5 предлагает уникальные возможности трансформации салона и автономность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и интереса к экологичным решениям.Читать далее
-
28.07.2026, 22:06
Круиз на теплоходе Мустай Карим: сервис, кухня и впечатления пассажиров
Путешествия по российским рекам становятся все популярнее, и круиз на теплоходе Мустай Карим - яркий пример того, как высокий уровень сервиса и разнообразие кухни могут изменить представление о речных маршрутах. Сейчас, когда спрос на качественный отдых внутри страны растет, такие круизы становятся особенно актуальными.Читать далее
-
28.07.2026, 21:29
Новые вагоны СВ с душевыми и вертикальными полками: что меняется для пассажиров
РЖД запускают вагоны СВ с вертикальными полками, душевыми и продуманной эргономикой. Это решение может изменить подход к дальним поездкам на поезде и усилить конкуренцию с авиа- и автотранспортом. Важно понять, как нововведения скажутся на удобстве пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 21:14
Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями
Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.Читать далее
-
28.07.2026, 20:37
Автодом «Купава» 273140: особенности конструкции и варианты комплектации
Модель 273140 от производителя Купава выделяется среди прицепов для проживания благодаря продуманной конструкции и возможностям индивидуальной комплектации. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
28.07.2026, 19:38
CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг
CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.Читать далее
-
28.07.2026, 19:23
Вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем: что изменится в дальних поездах
В 2026 году на маршруты выйдут купейные вагоны РЖД с увеличенными спальными местами и душевой кабиной. Нововведение обещает повысить комфорт дальних поездок, но вызывает вопросы по эргономике и практичности. Разбираемся, что ждет пассажиров.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее