Новый универсал АвтоВАЗа: почему завод решил воскресить идею ВАЗ‑2104, но на современный лад

25 мая 2026, 13:14
Универсал на базе Datsun on-DO: как АвтоВАЗ возвращает практичные авто на рынок
Универсал на базе Datsun on-DO: как АвтоВАЗ возвращает практичные авто на рынок
АвтоВАЗ готовит удлиненный универсал на платформе Datsun on-DO с увеличенным багажником и вариатором. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кому важна практичность, а не избыточные опции. Почему это решение может изменить рынок - в материале.
АвтоВАЗ возвращается к истокам, делая ставку на практичные и доступные универсалы. Новый проект, который находится на рассмотрении, — удлинённый универсал на базе Datsun on-DO — может стать ответом на запросы дачников и тех, кому нужен вместительный и недорогой автомобиль без лишних опций. В условиях, когда сегмент бюджетных «рабочих лошадок» практически исчез, а Largus стал дорогим, завод в Тольятти решил использовать проверенные решения и минимизировать риски.
Вместо масштабной модернизации Niva Travel, от которой отказались из-за высокой стоимости и сложностей с компоновкой, инженеры выбрали путь удлинения Granta. Универсал построен на платформе Datsun on-DO, что позволяет увеличить объём багажника до 700 литров без серьёзных изменений в конструкции. Такой подход даёт возможность быстро вывести новую модель на рынок, сохранить доступную цену и простоту обслуживания.
Техническая часть не преподносит сюрпризов: под капотом — знакомые 1,6-литровые бензиновые моторы на 90 и 106 л.с., в качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую механику и, возможно, вариатор китайского производства. Последний уже используется на Lada Vesta и может сделать универсал привлекательным для семейных и коммерческих пользователей, благодаря чему важен комфорт в городе и надёжность при перевозке грузов. Однако инженерам предстоит доработать заднюю подвеску, чтобы автомобиль уверенно справлялся с увеличенной нагрузкой и не терял управляемости при полной загрузке.
Базовая комплектация обещает быть максимально простой: без кондиционера, аудиосистемы и других опций, чтобы удержать стартовую цену около 1 миллиона рублей. Такой подход ориентирован на предпринимателей и тех, кто ценит функциональность выше комфорта. Для сравнения, самый доступный Largus стоит примерно на 430 тысяч дороже, что делает новинку особенно привлекательной для регионов. Если заводу удастся сдержать цену и не допустить резкого роста из-за рыночных тенденций, спрос на такой универсал может оказаться высоким.
Интересно, что тенденция к простым и понятным автомобилям отражается и в динамике продаж: по данным на начало 2026 года, спрос на Lada Vesta снизился, а Niva Travel, напротив, показывает рост. Это указывает на то, что покупатели всё чаще выбирают практичные и доступные машины без дополнительных функций. На этом фоне новый универсал на базе Datsun on-DO выглядит логичным шагом для АвтоВАЗа. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке параллельного импорта – например, возвращение Renault Duster в Россию – также связано с поиском доступных и простых решений для покупателей.
В заключение стоит отметить: если АвтоВАЗу удастся реализовать проект без существенного удорожания и с учетом настроения бизнеса, новый универсал может занять нишу между Granta и Largus. Для многих владельцев магазинов, строителей и дачников это шанс получить вместительный и надежный автомобиль по разумной цене.
Похожие материалы Датсун, Лада
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
22.03.2021, 22:25
Остались только на вторичном рынке: ТОП моделей, которые скоро станут редкостью
Портал 110km.ru уже писал о том, какие автомобили исчезли из модельных линеек мировых автокомпаний в прошлом году. Общее их количество превысило два десятка – урон ощутимый.Читать далее
-
17.03.2021, 16:41
Можно ли еще приобрести новые «Датсуны»: проверяем российский рынок
В прошлом году Datsun объявил об уходе из России. В декабре бюджетные хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO покинули конвейер «АвтоВАЗа», а дилеры занялись массовой распродажей затоваренных складов.Читать далее
-
17.01.2021, 15:49
Пять автомобилей, которых нам будет не хватать
Минувший год выдался непростым для всех. Не исключением стала и автомобильная индустрия. Российский рынок покинули сразу несколько моделей. Расскажем о пяти наиболее ощутимых потерях.Читать далее
-
18.10.2020, 14:44
Назван ТОП-3 бюджетных машин для пенсионеров
Главными критериями при выборе машины зачастую являются ее надежность, простота в обслуживании и приемлемая цена. Особенно эти факторы актуальны для пожилых автолюбителей, которые покупают машину на долгие годы.Читать далее
-
08.10.2020, 13:21
ТОП-7 автомобилей с теплыми опциями
Осенью и зимой российским автомобилистам требуется дополнительный комфорт в автомобиле. Сделать поездку приятной в холодное время года помогают зимние опции. Они есть в моделях разного ценового сегмента.Читать далее
-
12.06.2020, 13:49
Лучшие автомобили с АКПП для начинающих водителей
С появлением возможности обучаться в автошколах на машинах с «автоматом», спрос на модификации с АКПП в России вырос. Рассказываем, к каким моделям можно присмотреться новичкам за рулем.Читать далее
-
24.03.2020, 20:44
Лучшие автомобили для штурма продуктовых магазинов
Пандемия COVID-19 в самом разгаре. Во многих городах мира уже ввели ограничения на передвижения, в России грозятся сделать тоже самое. Естественно, такая тенденция вызвала у соотечественников вполне логичное желание: скупить все гречку.Читать далее
-
29.12.2019, 16:23
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
До Нового года остаются считанные дни, и пока еще можно успеть купить новый автомобиль по старой цене. Расскажем о пяти самых недорогих моделях иностранных брендов.Читать далее
-
30.05.2019, 20:30
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Считается, что автомобильные путешествия лучше совершать на внедорожниках или универсалах повышенной проходимости. Мол, в такую машину все влезет, да и сможет она преодолеть дорожные испытания. Но что делать тем, кто предпочитает практичные городские седаны?Читать далее
Похожие материалы Датсун, Лада
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
22.03.2021, 22:25
Остались только на вторичном рынке: ТОП моделей, которые скоро станут редкостью
Портал 110km.ru уже писал о том, какие автомобили исчезли из модельных линеек мировых автокомпаний в прошлом году. Общее их количество превысило два десятка – урон ощутимый.Читать далее
-
17.03.2021, 16:41
Можно ли еще приобрести новые «Датсуны»: проверяем российский рынок
В прошлом году Datsun объявил об уходе из России. В декабре бюджетные хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO покинули конвейер «АвтоВАЗа», а дилеры занялись массовой распродажей затоваренных складов.Читать далее
-
17.01.2021, 15:49
Пять автомобилей, которых нам будет не хватать
Минувший год выдался непростым для всех. Не исключением стала и автомобильная индустрия. Российский рынок покинули сразу несколько моделей. Расскажем о пяти наиболее ощутимых потерях.Читать далее
-
18.10.2020, 14:44
Назван ТОП-3 бюджетных машин для пенсионеров
Главными критериями при выборе машины зачастую являются ее надежность, простота в обслуживании и приемлемая цена. Особенно эти факторы актуальны для пожилых автолюбителей, которые покупают машину на долгие годы.Читать далее
-
08.10.2020, 13:21
ТОП-7 автомобилей с теплыми опциями
Осенью и зимой российским автомобилистам требуется дополнительный комфорт в автомобиле. Сделать поездку приятной в холодное время года помогают зимние опции. Они есть в моделях разного ценового сегмента.Читать далее
-
12.06.2020, 13:49
Лучшие автомобили с АКПП для начинающих водителей
С появлением возможности обучаться в автошколах на машинах с «автоматом», спрос на модификации с АКПП в России вырос. Рассказываем, к каким моделям можно присмотреться новичкам за рулем.Читать далее
-
24.03.2020, 20:44
Лучшие автомобили для штурма продуктовых магазинов
Пандемия COVID-19 в самом разгаре. Во многих городах мира уже ввели ограничения на передвижения, в России грозятся сделать тоже самое. Естественно, такая тенденция вызвала у соотечественников вполне логичное желание: скупить все гречку.Читать далее
-
29.12.2019, 16:23
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
До Нового года остаются считанные дни, и пока еще можно успеть купить новый автомобиль по старой цене. Расскажем о пяти самых недорогих моделях иностранных брендов.Читать далее
-
30.05.2019, 20:30
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Считается, что автомобильные путешествия лучше совершать на внедорожниках или универсалах повышенной проходимости. Мол, в такую машину все влезет, да и сможет она преодолеть дорожные испытания. Но что делать тем, кто предпочитает практичные городские седаны?Читать далее