Новый универсал АвтоВАЗа: почему завод решил воскресить идею ВАЗ‑2104, но на современный лад

Универсал на базе Datsun on-DO: как АвтоВАЗ возвращает практичные авто на рынок

АвтоВАЗ готовит удлиненный универсал на платформе Datsun on-DO с увеличенным багажником и вариатором. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кому важна практичность, а не избыточные опции. Почему это решение может изменить рынок - в материале.

АвтоВАЗ возвращается к истокам, делая ставку на практичные и доступные универсалы. Новый проект, который находится на рассмотрении, — удлинённый универсал на базе Datsun on-DO — может стать ответом на запросы дачников и тех, кому нужен вместительный и недорогой автомобиль без лишних опций. В условиях, когда сегмент бюджетных «рабочих лошадок» практически исчез, а Largus стал дорогим, завод в Тольятти решил использовать проверенные решения и минимизировать риски.

Вместо масштабной модернизации Niva Travel, от которой отказались из-за высокой стоимости и сложностей с компоновкой, инженеры выбрали путь удлинения Granta. Универсал построен на платформе Datsun on-DO, что позволяет увеличить объём багажника до 700 литров без серьёзных изменений в конструкции. Такой подход даёт возможность быстро вывести новую модель на рынок, сохранить доступную цену и простоту обслуживания.

Техническая часть не преподносит сюрпризов: под капотом — знакомые 1,6-литровые бензиновые моторы на 90 и 106 л.с., в качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую механику и, возможно, вариатор китайского производства. Последний уже используется на Lada Vesta и может сделать универсал привлекательным для семейных и коммерческих пользователей, благодаря чему важен комфорт в городе и надёжность при перевозке грузов. Однако инженерам предстоит доработать заднюю подвеску, чтобы автомобиль уверенно справлялся с увеличенной нагрузкой и не терял управляемости при полной загрузке.

Базовая комплектация обещает быть максимально простой: без кондиционера, аудиосистемы и других опций, чтобы удержать стартовую цену около 1 миллиона рублей. Такой подход ориентирован на предпринимателей и тех, кто ценит функциональность выше комфорта. Для сравнения, самый доступный Largus стоит примерно на 430 тысяч дороже, что делает новинку особенно привлекательной для регионов. Если заводу удастся сдержать цену и не допустить резкого роста из-за рыночных тенденций, спрос на такой универсал может оказаться высоким.

Интересно, что тенденция к простым и понятным автомобилям отражается и в динамике продаж: по данным на начало 2026 года, спрос на Lada Vesta снизился, а Niva Travel, напротив, показывает рост. Это указывает на то, что покупатели всё чаще выбирают практичные и доступные машины без дополнительных функций. На этом фоне новый универсал на базе Datsun on-DO выглядит логичным шагом для АвтоВАЗа. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и на рынке параллельного импорта – например, возвращение Renault Duster в Россию – также связано с поиском доступных и простых решений для покупателей.

В заключение стоит отметить: если АвтоВАЗу удастся реализовать проект без существенного удорожания и с учетом настроения бизнеса, новый универсал может занять нишу между Granta и Largus. Для многих владельцев магазинов, строителей и дачников это шанс получить вместительный и надежный автомобиль по разумной цене.