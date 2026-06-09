Новый универсал АвтоВАЗа: почему завод решил воскресить идею ВАЗ‑2104, но на современный лад

9 июня 2026, 20:21
Универсал на платформе Datsun on-DO: новый бюджетный вариант для бизнеса и дачников
Универсал на платформе Datsun on-DO: новый бюджетный вариант для бизнеса и дачников
АвтоВАЗ рассматривает выпуск удлиненного универсала на базе Datsun on-DO с увеличенным багажником и простой комплектацией. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кто ценит функциональность, а не дорогие опции. Это может изменить рынок бюджетных автомобилей в России.
АвтоВАЗ вновь обращает внимание на сегмент практичных и недорогих автомобилей, который в последние годы оказался почти пустым. Новый проект — удлинённый универсал на платформе Datsun on-DO — может стать долгожданным решением для тех, кто ищет вместимость и простоту без переплат за ненужные опции. В условиях, когда Largus стал недоступен для многих, альтернативы почти не осталось. Завод в Тольятти делает ставку на проверенные технические решения и минимизацию затрат.
Вместо трансформации Niva Travel, от которой отказались из-за сложности и высокой себестоимости, инженеры выбрали более рациональный путь — удлинение Granta с использованием платформы Datsun on-DO. Такой подход позволит увеличить объём багажника до 700 литров, не усложняя конструкцию и сохраняя доступность обслуживания. Это особенно важно для владельцев магазинов, дачников и всех, кому нужен надёжный и вместительный автомобиль.
Техническая часть новинки не преподносит сюрпризов: под капотом — знакомые 1,6-литровые бензиновые двигатели мощностью 90 и 106 л.с. Варианты трансмиссии — 5-ступенчатая механика и, возможно, вариатор китайского производства, который уже применяется на Lada Vesta. Такой выбор делает автомобиль универсальным и привлекательным для семейных и коммерческих пользователей, обеспечивая комфорт в городе и надёжность при перевозке грузов. Однако инженерам ещё предстоит доработать заднюю подвеску, чтобы автомобиль уверенно справлялся с увеличенной нагрузкой.
Базовая комплектация будет максимально простой: без кондиционера, аудиосистемы и других дополнительных опций. Это позволит удержать стартовую цену на уровне около 1 миллиона рублей, что особенно актуально на фоне подорожания Largus — разница может достигать 430 тысяч рублей. Такой подход ориентирован на тех, кто ценит функциональность выше комфорта, и делает новинку особенно интересной для региональных покупателей.
Если АвтоВАЗу удастся реализовать проект без серьёзного удорожания, новый универсал может занять нишу между Granta и Largus. Для многих предпринимателей, строителей и дачников это шанс получить вместительный и надёжный автомобиль по разумной цене. Важно отметить, что подобные модели востребованы не только в России: во многих странах Восточной Европы универсалы с простой комплектацией традиционно пользуются спросом среди представителей малого бизнеса. Это позволяет предположить, что новинка может стать не только локальным, но и экспортным продуктом, если завод расширит географию поставок.
Ставка на простые автомобили подтверждается тенденциями продаж: по данным на начало 2026 года, спрос на Lada Vesta снизился, а на Niva Travel — вырос. Это говорит о том, что покупатели всё чаще выбирают практичные и доступные машины без лишних функций. Аналогичные процессы наблюдаются и на рынке параллельного импорта — например, возвращение Renault Duster в Россию связано с поиском доступных решений для покупателей, подробнее в материале о ценообразовании на новые автомобили в Казахстане и Беларуси .
Похожие материалы Датсун, Лада
-
09.06.2026, 20:01
Lada Vesta после 185 000 км: реальный опыт, слабые места и расходы на обслуживание
Долгосрочный тест Lada Vesta с автоматизированной механикой выявил не только сильные и слабые стороны модели, но и реальные затраты на содержание за 185 000 км. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает подержанный автомобиль - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 17:05
Почему реальный расход топлива Лада Веста выше официальных данных производителя
Расход топлива Лада Веста часто оказывается выше заявленного, что напрямую влияет на затраты на эксплуатацию. В материале разбираются причины расхождений, реальные показатели и нюансы, которые стоит учитывать при выборе этой модели.Читать далее
-
09.06.2026, 16:43
«Лада Веста» против китайских седанов 2026: что важнее для России - надежность или оснащение
В 2026 году российский рынок оказался на перепутье: привычная «Лада Веста» конкурирует с новыми китайскими седанами, предлагающими современные опции и яркий дизайн. Разбираемся, что важнее для водителей - проверенная надежность или технологичное оснащение.Читать далее
-
08.06.2026, 15:02
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
02.06.2026, 06:48
Lada Vesta: особенности рестайлинга, плюсы и минусы по мнению экспертов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке благодаря сочетанию доступной цены, новых опций и доработанной конструкции. Эксперты выделяют сильные и слабые стороны автомобиля, отмечая его актуальность для российских условий.Читать далее
-
26.05.2026, 11:46
Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием
Покупка Lada Vesta 2024 года с небольшим пробегом может обернуться неприятным сюрпризом: владелец столкнулся с шумным салоном, сбоями электроники и слабой динамикой. Почему даже свежие машины не всегда радуют - разбор ситуации.Читать далее
-
25.05.2026, 13:14
Универсал на базе Datsun on-DO: как АвтоВАЗ возвращает практичные авто на рынок
АвтоВАЗ готовит удлиненный универсал на платформе Datsun on-DO с увеличенным багажником и вариатором. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кому важна практичность, а не избыточные опции. Почему это решение может изменить рынок - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:33
Подписка на Ладу Веста: сколько реально стоит аренда нового авто в 2026 году
АВТОВАЗ запускает сервис подписки на новые автомобили: в стоимость включены страховка, обслуживание и сезонная смена шин. Почему это может изменить подход к владению машиной и кому выгоден такой формат - разбираемся на примере Лады Веста.Читать далее
-
21.05.2026, 17:01
Лада Веста Спорт 2026: новые детали, цены и реальные плюсы обновленной версии
Обновленная Лада Веста Спорт 2026 года получила доработки в дизайне, механике и оснащении, сохранив спортивный характер и управляемость. Разбираемся, чем выделяется новинка на фоне конкурентов и почему она актуальна именно сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 04:33
Пять лучших автомобилей для дачи: надежные и вместительные варианты до 2 млн рублей
Выбор автомобиля для дачи - задача не из простых: нужен вместительный, недорогой и надежный транспорт, который справится с проселочными дорогами и перевозкой грузов. В этом материале собраны пять моделей, которые отвечают этим требованиям и доступны на вторичном рынке в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы Датсун, Лада
-
09.06.2026, 20:01
Lada Vesta после 185 000 км: реальный опыт, слабые места и расходы на обслуживание
Долгосрочный тест Lada Vesta с автоматизированной механикой выявил не только сильные и слабые стороны модели, но и реальные затраты на содержание за 185 000 км. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает подержанный автомобиль - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 17:05
Почему реальный расход топлива Лада Веста выше официальных данных производителя
Расход топлива Лада Веста часто оказывается выше заявленного, что напрямую влияет на затраты на эксплуатацию. В материале разбираются причины расхождений, реальные показатели и нюансы, которые стоит учитывать при выборе этой модели.Читать далее
-
09.06.2026, 16:43
«Лада Веста» против китайских седанов 2026: что важнее для России - надежность или оснащение
В 2026 году российский рынок оказался на перепутье: привычная «Лада Веста» конкурирует с новыми китайскими седанами, предлагающими современные опции и яркий дизайн. Разбираемся, что важнее для водителей - проверенная надежность или технологичное оснащение.Читать далее
-
08.06.2026, 15:02
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
02.06.2026, 06:48
Lada Vesta: особенности рестайлинга, плюсы и минусы по мнению экспертов
Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке благодаря сочетанию доступной цены, новых опций и доработанной конструкции. Эксперты выделяют сильные и слабые стороны автомобиля, отмечая его актуальность для российских условий.Читать далее
-
26.05.2026, 11:46
Проблемы почти новой Lada Vesta: почему покупка обернулась разочарованием
Покупка Lada Vesta 2024 года с небольшим пробегом может обернуться неприятным сюрпризом: владелец столкнулся с шумным салоном, сбоями электроники и слабой динамикой. Почему даже свежие машины не всегда радуют - разбор ситуации.Читать далее
-
25.05.2026, 13:14
Универсал на базе Datsun on-DO: как АвтоВАЗ возвращает практичные авто на рынок
АвтоВАЗ готовит удлиненный универсал на платформе Datsun on-DO с увеличенным багажником и вариатором. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кому важна практичность, а не избыточные опции. Почему это решение может изменить рынок - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:33
Подписка на Ладу Веста: сколько реально стоит аренда нового авто в 2026 году
АВТОВАЗ запускает сервис подписки на новые автомобили: в стоимость включены страховка, обслуживание и сезонная смена шин. Почему это может изменить подход к владению машиной и кому выгоден такой формат - разбираемся на примере Лады Веста.Читать далее
-
21.05.2026, 17:01
Лада Веста Спорт 2026: новые детали, цены и реальные плюсы обновленной версии
Обновленная Лада Веста Спорт 2026 года получила доработки в дизайне, механике и оснащении, сохранив спортивный характер и управляемость. Разбираемся, чем выделяется новинка на фоне конкурентов и почему она актуальна именно сейчас.Читать далее
-
18.05.2026, 04:33
Пять лучших автомобилей для дачи: надежные и вместительные варианты до 2 млн рублей
Выбор автомобиля для дачи - задача не из простых: нужен вместительный, недорогой и надежный транспорт, который справится с проселочными дорогами и перевозкой грузов. В этом материале собраны пять моделей, которые отвечают этим требованиям и доступны на вторичном рынке в 2026 году.Читать далее