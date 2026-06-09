Новый универсал АвтоВАЗа: почему завод решил воскресить идею ВАЗ‑2104, но на современный лад

Универсал на платформе Datsun on-DO: новый бюджетный вариант для бизнеса и дачников

АвтоВАЗ рассматривает выпуск удлиненного универсала на базе Datsun on-DO с увеличенным багажником и простой комплектацией. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кто ценит функциональность, а не дорогие опции. Это может изменить рынок бюджетных автомобилей в России.

АвтоВАЗ рассматривает выпуск удлиненного универсала на базе Datsun on-DO с увеличенным багажником и простой комплектацией. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кто ценит функциональность, а не дорогие опции. Это может изменить рынок бюджетных автомобилей в России.

АвтоВАЗ вновь обращает внимание на сегмент практичных и недорогих автомобилей, который в последние годы оказался почти пустым. Новый проект — удлинённый универсал на платформе Datsun on-DO — может стать долгожданным решением для тех, кто ищет вместимость и простоту без переплат за ненужные опции. В условиях, когда Largus стал недоступен для многих, альтернативы почти не осталось. Завод в Тольятти делает ставку на проверенные технические решения и минимизацию затрат.

Вместо трансформации Niva Travel, от которой отказались из-за сложности и высокой себестоимости, инженеры выбрали более рациональный путь — удлинение Granta с использованием платформы Datsun on-DO. Такой подход позволит увеличить объём багажника до 700 литров, не усложняя конструкцию и сохраняя доступность обслуживания. Это особенно важно для владельцев магазинов, дачников и всех, кому нужен надёжный и вместительный автомобиль.

Техническая часть новинки не преподносит сюрпризов: под капотом — знакомые 1,6-литровые бензиновые двигатели мощностью 90 и 106 л.с. Варианты трансмиссии — 5-ступенчатая механика и, возможно, вариатор китайского производства, который уже применяется на Lada Vesta. Такой выбор делает автомобиль универсальным и привлекательным для семейных и коммерческих пользователей, обеспечивая комфорт в городе и надёжность при перевозке грузов. Однако инженерам ещё предстоит доработать заднюю подвеску, чтобы автомобиль уверенно справлялся с увеличенной нагрузкой.

Базовая комплектация будет максимально простой: без кондиционера, аудиосистемы и других дополнительных опций. Это позволит удержать стартовую цену на уровне около 1 миллиона рублей, что особенно актуально на фоне подорожания Largus — разница может достигать 430 тысяч рублей. Такой подход ориентирован на тех, кто ценит функциональность выше комфорта, и делает новинку особенно интересной для региональных покупателей.

Если АвтоВАЗу удастся реализовать проект без серьёзного удорожания, новый универсал может занять нишу между Granta и Largus. Для многих предпринимателей, строителей и дачников это шанс получить вместительный и надёжный автомобиль по разумной цене. Важно отметить, что подобные модели востребованы не только в России: во многих странах Восточной Европы универсалы с простой комплектацией традиционно пользуются спросом среди представителей малого бизнеса. Это позволяет предположить, что новинка может стать не только локальным, но и экспортным продуктом, если завод расширит географию поставок.

Ставка на простые автомобили подтверждается тенденциями продаж: по данным на начало 2026 года, спрос на Lada Vesta снизился, а на Niva Travel — вырос. Это говорит о том, что покупатели всё чаще выбирают практичные и доступные машины без лишних функций. Аналогичные процессы наблюдаются и на рынке параллельного импорта — например, возвращение Renault Duster в Россию связано с поиском доступных решений для покупателей, подробнее в материале о ценообразовании на новые автомобили в Казахстане и Беларуси .